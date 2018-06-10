AK Parti'nin Denizli mitingi

DENİZLİ (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "24 Haziran'da mesele, Türkiye'nin istiklali ve istikbali meselesidir. Her kim, 24 Haziran'ı hırslarının, öfkelerinin, kırgınlıklarının hesap yeri gibi görürse sadece kendinin değil, evlatlarının da geleceğini tehlikeye atar." dedi. Partisinin 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap eden Erdoğan, alandakilere "CHP'nin ve adayının, terör örgütleri ile ilgili bir tavrını gördünüz mü?" diye sordu. 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nda tankların arasından sıyrılarak Bakırköy Belediye Başkanı'nın yanına gittiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önce ne diyordu? 'Darbede tankların önüne önce ben çıkarım.' Hakikaken çıktı ve oradan takip etti, kahvesini, çayını orada içti. Ben de üç civarında geldim gece. 'Benim haberim olsaydı beklerdim.' diyor. Neyi beklerdin? Siz korkaksınız, korkak. Korkaklar, zafer anıtı dikemez." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, on binlerce kişinin darbe girişimi gecesi meydanlara indiğini hatırlatarak, "Hemen Pensilvanya'nın askerleriyle beraber orada görüştüler ve doğru Bakırköy Belediyesine. Bölücü terör örgütünün işlediği cinayetlere dair şöyle açık ve net bir sözünü işittiniz mi? Amerika'dan gelen telefonlarla FETO'yu aklamaya, Edirne'de cezaevi ziyaret edip PKK'yı arkalamaya çalışmaktan başka bir gayretini duydunuz mu?" şeklinde konuştu. - "Nasıl alkışlayacağını senden mi izin alacak?" CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Irak'ın kuzeyine yönelik operasyonla ilgili sözlerine değinen Erdoğan, şöyle devam etti: "Mealen 'Bana ne askerin moralinden.' diyor. 'Asker de benim moralimi düşünsün.' diyor. Yani önemli olan, dağlarda terörist peşinde koşan askerin değil, meydanlarla atıp tutan Muharrem İnce'nin moraliymiş. Bunlarda ahlak diye de bir şey kalmadı. Düşünün, İsmail Metin Paşa, Malatya'da Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun iftarı var. Ben o iftara davetliyim, orada konuşmam var ama Malatya'nın protokolü olarak 2. Ordu Malatya'da, İsmail Metin Paşa da hepsi oradalar. Konuşmamın bir yerinde de kalktılar, birlikte alkışladılar. 'Sen' diyor 'Nasıl alkışlarsın?'. Sen kimsin ya? Nasıl alkışlayacağını senden mi izin alacak? Siz daha önce bu tür şeylerde neler yaptınız? Bu, böyle bir şey değil. Ben Anayasa'nın amir hükmü gereğince Silahlı Kuvvetler'in başkomutanıyım. Bunu Anayasa söylüyor, ben söylemiyorum.

Bay Muharrem, sen çırak bile değilsin. Ben şu anda başkomutanım. Başkomutanını dinlemeye geliyor. Niye rahatsız oluyorsun? Ama alışacaksın. Bunlar, terörle mücadele başta olmak üzere ne dediler? Bay Kemal 'Afrin’e girmeyin.' dedi, 'Cerablus'a girmeyin.' dedi. Eğer bunlara kalsaydı şu anda bizim güney bölgemiz, Allah göstermesin, işgalle karşı karşıya kalabilirdi. Biz ne yaptık? 'Dinlemiyoruz.' dedik, kimseyi dinlemiyoruz, 'Giriyoruz.' dedik, girdik. Cerablus'a da girdik, Afrin'e de girdik. Şu anda 4 bin kilometrekarelik alan bizim kontrolümüzde." Vatandaşlara, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin terör operasyonları ve Korgeneral İsmail Metin Temel ile ilgili sözlerinin yer aldığı video izleten Erdoğan, "Nasıl yaptık? Bay Muharrem, sen bizi daha tanımadın, tanıyamayacaksın. Ülkenin ve milletin her meselesinde bunların bakışı bu." değerlendirmesinde bulundu. - "Oy namustur" Şu ana kadar Türkiye'ye gelen sığınmacılardan 200 binini geri gönderdiklerini dile getiren Erdoğan, "Topraklarına dönüyorlar, evlerine dönüyorlar ve dönecekler." dedi.

Erdoğan, şunları kaydetti: "Kendileri bile partilerinden umutlarını kestikleri için oylarını tezgaha çıkartıp diğer partilere pazarlıyorlar. Yaptılar mı? 15 milletvekilini bir yere gönderdiler mi? Ya bunlardan bir şey olmaz ya. Neymiş? Filanca partinin barajı geçmesi lazımmış, partinin daha çok oy alması lazımmış. Ee siz ne işe yarayacaksınız? Bu millet size anamuhalefet görevini oylarınızı götürüp başka partilere peşkeş çekesiniz diye mi verdi? Bu millet size anamuhalefet sorumluluğunu milletvekillerinizi sağa sola paket yapasınız diye mi yükledi? Oy namustur. CHP, kendi oylarını başka partilere peşkeş çekmekle her şeyden önce demokrasiye ihanet ediyor. Bu oynak tavırlarıyla anamuhalefet, millet iradesinin altını oyuyor. Buradan tüm milletime sesleniyorum. Oylarınıza sahip çıkın." - "Tatilin telafisi olur ama sandığın telafisi olmaz" Vatandaşa sandıklara gitmeleri çağrısında bulunan Erdoğan, demokrasiye sahip çıkılmasını istedi. Erdoğan, "Kimsenin sizi kendi siyaset mühendisliği hesaplarında meze yapmasına izin vermeyin. Avrupa'daki yakınlarınızı da arayın, onları da uyarın. Kimsenin ucuz ayak oyunlarıyla iradenizi yok saymasına fırsat tanımayın. 24 Haziran'da mesele, Türkiye'nin istiklali ve istikbali meselesidir. Her kim, 24 Haziran'ı hırslarının, öfkelerinin, kırgınlıklarının hesap yeri gibi görürse sadece kendinin değil, evlatlarının da geleceğini tehlikeye atar." ifadelerini kullandı.