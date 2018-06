AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

Uzun bir süreden beri hiçbir Kürt vatandaşın, sadece Kürt olduğundan dolayı mağdur edilmediğini, her Kürt'ün bu memlekette, her Türk'ün, her Arap'ın her Laz'ın, her Çerkez'in, her Boşnak'ın sahip olduğu haklar neyse istisnasız hepsine sahip olduğunu kaydetti. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her kim, herhangi bir Kürt kardeşimin herhangi bir hakkını gasbetmeye kalkarsa karşısında önce beni bulur. Artık hiçbir terörist gelip halkın yakasına yapışamıyor, haraç alamıyor. Artık hiç kimse gelip Kürt kardeşimin evlatlarını zorla alıp dağa götüremiyor. Artık belediyenin önünde ağlayan Diyarbakırlı anneler var mı? Hamdolsun, artık hiç kimse gelip esnafımızın kepengini kapattıramıyor, ticaretine engel olamıyor. Artık hiç kimse evde, sokakta, hayatın her alanında Kürt kardeşimin tepesine binip, ensesinde boza pişiremiyor. Zorla, tehditle herhangi bir şey yaptıramıyor.

Bütün bunları sizler için yaptık, sizin özleminiz, diyarı huzur değil miydi, işte bu huzur ortamının sağlanması değil miydi? Çocuklarınız rahatça okula, işine gitsin, dağa kaçırılma korkusu yaşamadan akşam evine dönsün istemiyor muydunuz? Kimse gelip sizi haraca bağlamasın, kimliğiniz üzerinden siyaset yapıp sizi marjinal ideolojilerin aracı hale getirmesin istemiyor muydunuz? Ana diliniz, siyasi istismar aracı haline dönüşmesin istemiyor muydunuz? Ana dilinizi her yerde serbest kullanabiliyor muydunuz? Şimdi var mı engel olan? Dininizin, inancınızın gereklerini serbestçe yerine getirebiliyorsunuz değil mi, var mı engel olan? Ret ve inkar politikalarından eser kaldı mı, bunları kim kaldırdı? Görevimizi demek ki yaptık. Hamdolsun artık, kimliğinizin ve inancınızın önünde hiçbir yasak yok. Yasak olan tek şey var, o da sizin özgürlüklerinize, hayat hakkınıza, eğitim hakkınıza, sizin iş yapma hakkınıza yönelik terörist saldırılardır. Biz buna izin vermemekte kararlıyız."

(Sürecek)