AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

DİYARBAKIR (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "53 Kürt kardeşimin kanı Demirtaş'ın eline bulanmıştır. Bunun bedelini er veya geç ödeyecek." dedi. Partisince Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Erdoğan, Kürtlerin istisnasız tamamının da diğer vatandaşlar gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvencesi altında olduğunu söyledi. Farklı siyasi taleplerin dile getirilme hakkı bulunduğunu ancak bunun da meşru ve hukuki sınırlar içinde yapılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak beni bağlayan kurallar, diğerlerini de bağlamak durumundadır. Öyle, 'ben şuyum, ben buyum' diyerek, efelik yapmaya, kuralları, kanunları milletin hak ve özgürlüklerini hiçe saymaya kalkarsanız, kusura bakmayın bu devlet buna da izin vermez. Diyarbakır'da 53 Kürt kardeşime 'sokağa dökülün' diyen kimdi. Edirne'deki değil mi? 'Sokağa dökülün' dedi. Ne oldu, 53 kardeşimiz orada öldürüldü, şehit oldu. Ölenler kimdi, benim Kürt kardeşlerim değil miydi? Yasin Börü evladımızı bunlar öldürmedi mi, bunlar şehit etmedi mi? Şimdi ne olmuş, Cumhurbaşkanlığına aday olmuş. Şimdi çıkıyor, bakıyorum hepsi türbe ziyaret eder gibi Edirne'de cezaevinde beyefendiyi ziyarete gidiyorlar. Bay Muharrem onunla övünüyor, 'Gideceğim ziyaret edeceğim.' diyor. Türbe ziyareti... Ziyaret etsen ne yazar, oradan sana ne gelecek? Sen benim halkımı ziyaret et. Bak bakalım bu halk sana ne diyecek, Diyarbakır sana ne diyecek?

Kardeşlerim, 53 Kürt kardeşimin kanı bu Demirtaş'ın eline bulanmıştır. Bunun bedelini er veya geç ödeyecek. Yoksa tarih, o 53 kardeşim bizleri affetmez, bizi de affetmez. Onun için dik, sağlam duracağız ve inşallah 24 Haziran'da benim o Kürt kardeşlerimin ölümüne imkan, zemin hazırlayan bu Demirtaş'a da hesabını soracaktır. Bak bugüne kadar ağzıma almadım ama o 53 kardeşim sebebiyle bunu ağzıma aldım. Yoksa muhatabım değil, hiç derdim de değil. Benim Kürt kardeşlerimi bunlar sömürdüler. Öyle saz alıp, saz çalmakla benim Kürt kardeşlerime hizmet olmuyor." -"Yaptığımız hiç bir reformdan, sağladığımız hiç bir haktan geri dönmeyeceğiz" Sadece Türkiye Cumhuriyeti değil, bu hoyratlığa hiçbir devletin izin vermeyeceğini ifade eden Erdoğan, eğer bu kurallarda değişmesi gereken şeyler varsa onun kararını da yine milletle birlikte vereceklerini söyledi. Çünkü milletin iradesi üzerinde bir irade tanımadıklarını dile getiren Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin bir kez daha milletin iradesinin zaferiyle sonuçlanacağını belirtti.