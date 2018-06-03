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AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 19:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: (3) - "53 Kürt kardeşimin kanı Demirtaş'ın eline bulanmıştır. Bunun bedelini er veya geç ödeyecek" - "Bakıyorum hepsi türbe ziyaret eder gibi Edirne'de cezaevinde beyefendiyi ziyarete gidiyorlar. Bay Muharrem onunla övünüyor, 'Gideceğim ziyaret edeceğim.' diyor. Türbe ziyareti... Ziyaret etsen ne yazar, oradan sana ne gelecek? Sen benim halkımı ziyaret et" - "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak beni bağlayan kurallar, diğerlerini de bağlamak durumundadır. Öyle, 'ben şuyum, ben buyum' diyerek, efelik yapmaya, kuralları, kanunları, milletin hak ve özgürlüklerini hiçe saymaya kalkarsanız, kusura bakmayın bu devlet buna da izin vermez"

DİYARBAKIR (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "53 Kürt kardeşimin kanı Demirtaş'ın eline bulanmıştır. Bunun bedelini er veya geç ödeyecek." dedi.

Partisince Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Erdoğan, Kürtlerin istisnasız tamamının da diğer vatandaşlar gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvencesi altında olduğunu söyledi.

Farklı siyasi taleplerin dile getirilme hakkı bulunduğunu ancak bunun da meşru ve hukuki sınırlar içinde yapılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak beni bağlayan kurallar, diğerlerini de bağlamak durumundadır. Öyle, 'ben şuyum, ben buyum' diyerek, efelik yapmaya, kuralları, kanunları milletin hak ve özgürlüklerini hiçe saymaya kalkarsanız, kusura bakmayın bu devlet buna da izin vermez. Diyarbakır'da 53 Kürt kardeşime 'sokağa dökülün' diyen kimdi. Edirne'deki değil mi? 'Sokağa dökülün' dedi. Ne oldu, 53 kardeşimiz orada öldürüldü, şehit oldu. Ölenler kimdi, benim Kürt kardeşlerim değil miydi? Yasin Börü evladımızı bunlar öldürmedi mi, bunlar şehit etmedi mi? Şimdi ne olmuş, Cumhurbaşkanlığına aday olmuş. Şimdi çıkıyor, bakıyorum hepsi türbe ziyaret eder gibi Edirne'de cezaevinde beyefendiyi ziyarete gidiyorlar. Bay Muharrem onunla övünüyor, 'Gideceğim ziyaret edeceğim.' diyor. Türbe ziyareti... Ziyaret etsen ne yazar, oradan sana ne gelecek? Sen benim halkımı ziyaret et. Bak bakalım bu halk sana ne diyecek, Diyarbakır sana ne diyecek?

Kardeşlerim, 53 Kürt kardeşimin kanı bu Demirtaş'ın eline bulanmıştır. Bunun bedelini er veya geç ödeyecek. Yoksa tarih, o 53 kardeşim bizleri affetmez, bizi de affetmez. Onun için dik, sağlam duracağız ve inşallah 24 Haziran'da benim o Kürt kardeşlerimin ölümüne imkan, zemin hazırlayan bu Demirtaş'a da hesabını soracaktır. Bak bugüne kadar ağzıma almadım ama o 53 kardeşim sebebiyle bunu ağzıma aldım. Yoksa muhatabım değil, hiç derdim de değil. Benim Kürt kardeşlerimi bunlar sömürdüler. Öyle saz alıp, saz çalmakla benim Kürt kardeşlerime hizmet olmuyor."

-"Yaptığımız hiç bir reformdan, sağladığımız hiç bir haktan geri dönmeyeceğiz"

Sadece Türkiye Cumhuriyeti değil, bu hoyratlığa hiçbir devletin izin vermeyeceğini ifade eden Erdoğan, eğer bu kurallarda değişmesi gereken şeyler varsa onun kararını da yine milletle birlikte vereceklerini söyledi. Çünkü milletin iradesi üzerinde bir irade tanımadıklarını dile getiren Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin bir kez daha milletin iradesinin zaferiyle sonuçlanacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar yaptıkları hiçbir reformdan, sağladıkları hiçbir haktan geri dönmeyeceklerini vurgulayarak, "Çünkü bizim attığımız adımlar, bizim halkımıza sağladığımız imkanlar tüm bu haksızlıkları ortadan kaldırmaya yöneliktir. Attığımız her adımı, uzun uzun düşünerek attık. Eğer bir şeye karşı çıkmışsak, inanın bana, çok sağlam ve sizlerin menfaatine yönelik bunların sebepleri vardır." dedi.

Türkiye'nin sınırları ötesinde oynanan oyunların hiçbirinin Diyarbakır'ın da Türkiye'nin de hayrına olmadığını ifade eden Erdoğan, "Yağ acı olunca, unutmayın pilav da acı olur. Öteki yapının güdümünde atılan hiçbir adımın sonu, hiçbirimiz için özgürlüğe ve refaha çıkmaz. Selahaddin Eyyubi'nin torunlarından intikam almak için kurulan tezgahlarla kimseyi kandıramazlar." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

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