AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Diyarbakır'ın sokaklarının huzura kavuştuğunu, çocukların rahat şekilde okula gittiğini belirterek, şöyle konuştu:

"80 milyon Türkiye olarak kıyamete kadar birliğimizi, beraberliğimizi koruyacağız inşallah. 'Sen Kürtsün, sen dindarsın.' dediler, başörtülü olarak üniversite kapılarına almadılar. Dilinizi inkar ettiler ama Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti işte bütün özgürlükleri getirdi, yasakları ortadan kaldırdı. İnşallah daha fazla hukuk, daha fazla adalet ve demokrasiyle daha güçlü Diyarbakır daha büyük Türkiye diyoruz. 24 Haziran'da en güzel ses Diyarbakır'dan çıkacak."

Türkiye'de tüm vatandaşların et ve tırnak gibi bin yıldır omuz omuza yaşadığını belirten Gül, şunları söyledi:

DİYARBAKIR (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "80 milyon Türkiye olarak kıyamete kadar birliğimizi, beraberliğimizi koruyacağız inşallah." dedi.

"Diyarbakırlılar sizden sadece bir şey istiyoruz; huzura sahip çıkın, huzura sahip çıkın, huzura sahip çıkın. Biliniz ki Recep Tayyip Erdoğan size hep samimi oldu, hep yanınızda oldu. 24 Haziran bize yeni kapı açacak. Daha fazla demokrasi, daha fazla hukuk, daha fazla kardeşlik, daha büyük ve güçlü Türkiye olacak. İnşallah bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Sandıkları patlatacak mısınız? Sizi çukura gömmek isteyenlere karşı siz demokrasiye, huzura kardeşliğe ve çocuklarınıza sahip çıkacak mısınız?"

- "Biz onların yaktıklarını ve yıktıklarını AK Parti olarak inşa ediyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de Diyarbakır'daki gençlerin iş bulamamasının en büyük nedeninin terör olduğunu söyledi.

Terör örgütü PKK'nın Kürtlere büyük zarar verdiğini ifade eden Eker, terör örgütünün Kürtlerin demokratik ve sivil haklarıyla ilgili gündemi olmadığını vurguladı.

AK Parti hükümetleri döneminde Diyarbakır'daki çiftçilerin devleten 4 milyar lira destek aldığını anımsatan Eker, Diyarbakır, Batman ve Siirt'te uygulanan Entegre Kırsal Kalkınma Projesi ile 900 projeye destek verdiklerini kaydetti.