AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

DİYARBAKIR (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "80 milyon Türkiye olarak kıyamete kadar birliğimizi, beraberliğimizi koruyacağız inşallah." dedi.
Gül, İstasyon Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingdeki konuşmasına Türkçe ve Kürtçe selamlama yaparak başladı.
Türkiye'de tüm vatandaşların et ve tırnak gibi bin yıldır omuz omuza yaşadığını belirten Gül, şunları söyledi:
"80 milyon Türkiye olarak kıyamete kadar birliğimizi, beraberliğimizi koruyacağız inşallah. 'Sen Kürtsün, sen dindarsın.' dediler, başörtülü olarak üniversite kapılarına almadılar. Dilinizi inkar ettiler ama Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti işte bütün özgürlükleri getirdi, yasakları ortadan kaldırdı. İnşallah daha fazla hukuk, daha fazla adalet ve demokrasiyle daha güçlü Diyarbakır daha büyük Türkiye diyoruz. 24 Haziran'da en güzel ses Diyarbakır'dan çıkacak."
- "24 Haziran bize yeni kapı açacak"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Diyarbakır'ın sokaklarının huzura kavuştuğunu, çocukların rahat şekilde okula gittiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Diyarbakırlılar sizden sadece bir şey istiyoruz; huzura sahip çıkın, huzura sahip çıkın, huzura sahip çıkın. Biliniz ki Recep Tayyip Erdoğan size hep samimi oldu, hep yanınızda oldu. 24 Haziran bize yeni kapı açacak. Daha fazla demokrasi, daha fazla hukuk, daha fazla kardeşlik, daha büyük ve güçlü Türkiye olacak. İnşallah bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Sandıkları patlatacak mısınız? Sizi çukura gömmek isteyenlere karşı siz demokrasiye, huzura kardeşliğe ve çocuklarınıza sahip çıkacak mısınız?"
- "Biz onların yaktıklarını ve yıktıklarını AK Parti olarak inşa ediyoruz"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de Diyarbakır'daki gençlerin iş bulamamasının en büyük nedeninin terör olduğunu söyledi.
Terör örgütü PKK'nın Kürtlere büyük zarar verdiğini ifade eden Eker, terör örgütünün Kürtlerin demokratik ve sivil haklarıyla ilgili gündemi olmadığını vurguladı.
AK Parti hükümetleri döneminde Diyarbakır'daki çiftçilerin devleten 4 milyar lira destek aldığını anımsatan Eker, Diyarbakır, Batman ve Siirt'te uygulanan Entegre Kırsal Kalkınma Projesi ile 900 projeye destek verdiklerini kaydetti.
Kürt vatandaşların kendi kimlik, dil ve kültürleriyle iftihar edebilecekleri bir ortamın tesisi için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Eker, şöyle dedi:
"Bizim çabalarımız uluslararası karanlık odakların emrinde olan örgütler tarafından sürekli engellenmeye çalışıldı, sabote edilmeye çalışıldı. Onlara rağmen kararlıkla demokratikleşmeye ve sivilleşme reformlarını hayata geçirdik. Bundan sonra da Kürt kendi Kürtlüğü ile iftihar edebileceği bir sistemin tesisi için çaba içerisinde olacak. Ben Kürt'üm, ben Türklüğümle iftihar ediyorum."
- "Diyarbakır eski günlerine dönecek"
Eker, PKK'lı teröristlerin Sur'da çok sayıda tarihi kilise, cami ve kültür varlığını yakıp yıktığını anımsatarak, şunları kaydetti:
"Biz onların yaktıklarını ve yıktıklarını AK Parti olarak inşa ediyoruz. Sur'da 5 bin 600 hak sahibi kardeşimiz için Kayapınar ilçesinde konut inşa ediyoruz. Bir kısmı bitti, bu yılın sonuna kadar tamamı bitmiş olacak. Oradaki eserleri restore ediyoruz. Diyarbakır eski günlerine dönecek. Tekrar şarkın Paris'i olacak. Şiddetle başkasına kendi ideolojisini dikte etmeye kalkanlara fırsat vermeyeceğiz."
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