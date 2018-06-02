AK Parti'nin Düzce mitingi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 24 Haziran seçimlerinin diğerlerinden farklı olduğunu belirterek, "Türkiye'de bir sistem değişikliğine gidiyoruz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. 25 Haziran'da inşallah yeni bir sistem olacak." dedi.

Bakan Özlü, partisince Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşları selamlayarak desteklerini istedi.

Özlü, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinerek, bu seçimin diğerlerinden farklı olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bir sistem değişikliğine gidiyoruz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. 25 Haziran'da inşallah yeni bir sistem olacak. 24 Haziran'da sandığa gideceğiz ve iki oy kullanacağız. Bunlardan biri, cumhurbaşkanlığı için oy kullanacağız. Biliyorsunuz 6 cumhurbaşkanı adayı var. Bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan. İnşallah Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapacağız. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapmaya var mısınız?"

Özlü, 24 Haziran'da bir oy daha kullanılacağını, bunun da milletvekilleri için olduğunu dile getirerek, "İttifaklar var, bu seçimde hem yasamayı hem de hükümet sistemini oylayacağız. Biz AK Parti'yiz ve partimize oy veriyoruz. Bu seçimde sandığa gittiğimizde mührü basacağımız yer AK Parti, bizim partimiz. Geçen seçimlerde Düzce, Cumhurbaşkanımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Düzce, 2002'den sonra bütün milletvekili seçimlerinde 3-0 yapan tek ildir. Bu seçimde de yine 3-0 yapmaya var mısınız?" ifadelerini kullandı.

Düzce'nin tekrar milletvekili sayısında 3-0'a ulaşacağına inandıklarını aktaran Özlü, "Daha iyisini yapacağız, bu seçimde yüzde 81 yapacağız. Yüzde 81 yapmaya var mısınız?" dedi.

Özlü, yaklaşık üç yıldır milletvekilliği ve bakanlık yaptığını anımsatarak, kentin bütün sorunlarına el attıklarını ve daha iyi bir Düzce için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

