AK Parti'nin Düzce mitingi

İSTANBUL (AA) - Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, bugünlerde finans operasyonlarıyla Türkiye'ye ayar vermeye çalışıldığını belirterek, "Türkiye'yi hedef alanlar, siyaset, mühendisliği yapanlar kaybetmeye mahkumdur. 24 Haziran çiftçimizin, memurumuzun, emeklimizin, öğrencimizin, sanayicimizin, 81 milyon vatan evladının yüzünün güleceği gündür. 24 Haziran'da Türkiye şahlanacak." dedi. Yıldırım, partisince Düzce Anıt Park Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, "Türkiye 16 yıldır AK Parti'yle ne diyor? Kalkınma diyor, büyüme diyor, gelişme diyor. Görüyorum ki, vakit Türkiye vakti diyor. 24 Haziran'da sandıklara gideceğiz. Türkiye'yi şaha kaldıracak mıyız? Birlik, bolluk, bereket için bir kez daha AK Parti demeye var mısınız?" ifadelerini kullandı. Diğer adayların ağız birliği yapmışçasına "Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz" dediklerini aktaran Yıldırım, "Sizin gücünüz milletin adamına yeter mi? Sizin gücünüz milletin duasıyla, desteğiyle 16 yıldır gönüllere taht kurmuş Recep Tayyip Erdoğan'a yeter mi? Bu millet cumhurbaşkanını, tankıyla, tüfeğiyle, ülkeyi işgal etmeye kalkan alçaklara ve FETÖ'cülere teslim etmedi. Size teslim eder mi? Recep Tayyip Erdoğan 16 yıldır sadece milletten yetkiyi aldı, sadece Rabbinin huzurunda eğildi. Hiçbir alçağın huzurunda eğilmedi." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, diğer adayların "Yerli otomobil, yerli arabayı yapmayacağız. Bu projeyi durduracağız." dediğini ifade ederek, yerli otomobilin sahibinin ve takipçisinin Bakan Faruk Özlü olduğunu, bu projeyi Özlü'ye teslim ettiklerini, hiç kimsenin de durduramayacağını anlattı. Türkiye beş kıtada 200'e yakın ülkeye otomotiv sanayisinde ihracat yaptığını dile getiren Yıldırım, "Bunların dünyadan haberi yok. Otomotiv sektöründe 60 bin aile iş ve aş imkanına sahip, ekmek yiyor. Ey İnce, bir şey konuşmadan önce inceden inceye düşün, incele, sık doku. Bu millet İnce'yi eler, Erdoğan'ı seçer." dedi. - "24 Haziran'da yeni bir dönem başlayacak" Diğer adayların hep "Ben bu işe karşıyım" dediklerini belirten Yıldırım, "Her şeye karşı olan, Kanal İstanbul'a karşı olan, otomobil üretmeye karşı olan, yapılan bunca hizmetlere karşı olana bu ülke teslim edilir mi? Bir diğeri çıkıyor. FETÖ aklının projelerini millete anlatıyor. '24 Haziran’da ampul sönecek' diyor. 24 Haziran’dan kimin ampulü sönecek, kimin ışığı yanacak? Millet size gösterecek. Yak ışıkları bir kez daha Türkiye aydınlansın. Hamdolsun milletimiz bütün bunları görüyor, ibretle takip ediyor." ifadelerini kullandı.

24 Haziran'da yeni bir döneme başlanacağını vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti: "Meclis yasa çıkaracak, hükümet de ülkeyi yönetecek. Şimdi bazıları kafa karıştırıyor. Diyorlar ki; 'Tayyip Erdoğan'ı seçelim de gerisi mühim değil.' Bu doğru değil. Güçlü cumhurbaşkanı için güçlü meclise ihtiyaç var. Güçlü AK Parti'ye ihtiyaç var. Yeni sistemde iki başlılık ortadan kalkacak. Yönetimde sade sisteme geçeceğiz. Cumhurbaşkanı ve ekibi, bakanları, milletten aldığı oyla ve yetkiyle uyum içinde başarılı hizmetler yapacak. Ekonomik krizler, siyasi çıkmazlar, gerginlikler tamamen ortadan kalkacak. Belini kırdığımız terör kere bir daha nefes alamayacak. İşimiz, terörün ülke topraklarından, komşu ülkelerin topraklarından tamamen yok oluncaya kadar bu operasyonları sürdürmek." Başbakan Binali Yıldırım, milletin huzuruna, barışına, güvenliğine zarar verenlere göz açtırmayacaklarını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugünlerde finans operasyonlarıyla Türkiye'ye ayar vermeye çalışıyorlar. Türkiye'yi hedef alanlar, siyaset, mühendisliği yapanlar kaybetmeye mahkumdur. 24 Haziran çiftçimizin, memurumuzun, emeklimizin, öğrencimizin, sanayicimizin, 81 milyon vatan evladının yüzünün güleceği gündür. 24 Haziran'da Türkiye şahlanacak. 24 Haziran için hazır mısınız? Pensilvanya ve Kandil'in ışığını söndürecek misiniz? Türkiye'yi yeni ufuklara taşımaya var mısınız? Devletimizin, milletimizin bekası için yeniden AK Parti diyecek miyiz? İstikrar için durmak yok. Diriliş için, yükseliş için durmak yok, yola devam."

- Düzce'ye yapılan yatırımlar Başbakan Binali Yıldırım, Düzce'ye son 16 yılda 10 milyar liralık yatırım yapıldığını kaydederek, şunları söyledi: "Düzce'ye bin 840 yeni derslik yaptık. Düzce'ye 2006'da üniversite kurduk. Açtığımız yurtlarda yurt kapasitesini 11 binin üzerine çıkardık. Düzce'ye gençlik merkezleri, spor salonları, yüzme havuzları inşa ettik. Şimdi Akçakoca'da da güzel bir spor salonu yapıyoruz. 300 yataklı Düzce Devlet Hastanesi başta olmak üzere 6 tane hastaneyi yaptık, hizmete aldık. Düzce'yi doğalgaz konforuyla buluşturduk. Göreve geldiğimizde Düzce, Bolu'yla, Zonguldak'la, Adapazarı'yla bölünmüş yolla bağlı değildi. Şimdi Düzce'yi Zonguldak'a, Adapazarı'na, Bolu'ya bölünmüş yollarla bağladık. Şehirler arası otobüs terminalini hizmete aldık. AK Parti iktidara geldiğinde Düzce'de sadece bir organize sanayi bölgesi vardı. Bugün 5 tane var. 5 organize sanayi bölgesinde 7 bin 650 kardeşimiz ekmek yiyor, evine ekmek götürüyor. Bu OSB'ler de sizin evladınız, Faruk Özlü'ye bağlı. Bunları o yapıyor. 3 tane OSB daha yapıyoruz. Böylece Düzce'de OSB'de çalışan sayısı 13 bin 700'ü bulacak. Teknoloji Gelişme Merkezi'ni kurduk. Şu anda 23 tane teknoloji firması çalışıyor. Tarımda, hayvancılıkta Düzce'ye toplam 800 milyon lira destek verdik."