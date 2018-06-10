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AK Parti'nin Edirne mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 17:14 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım: (1) - "Edirne-İstanbul arası hızlı tren inşaatına bu sene başlıyoruz. İstanbul'dan Edirne'ye gidiş 1 saatin altına inecek. Bu tren Kapıkule üzerinden Avrupa'yı Edirne'ye bağlayacak, aynı zamanda Edirne'yi İstanbul-Ankara-Sivas-Erzincan üzerinden Kars'a kadar götürecek. Kars'ta kısa bir süre önce hizmete aldığımız Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu'yla Azerbaycan'a, Pekin'e kadar gidebileceksiniz" - "16 yılda Edirne'ye bir sanayi şehri haline getirdik, binlerce küçük işletmeye faiz destekli kredi verdik. Edirne'de AK Parti öncesinde sadece bir tane organize sanayi bölgesi vardı, şimdi iki tane OSB var. Burada bine yakın kardeşimiz çalışıyor, evine ekmek götürüyor"

EDİRNE (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Edirne-İstanbul arası hızlı tren inşaatına bu sene başladıklarını belirterek, "İstanbul'dan Edirne'ye gidiş 1 saatin altına inecek. Bu tren Kapıkule üzerinden Avrupa'yı Edirne'ye bağlayacak, aynı zamanda Edirne'yi İstanbul-Ankara-Sivas-Erzincan üzerinden Kars'a kadar götürecek. Kars'ta kısa bir süre önce hizmete aldığımız Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu'yla Azerbaycan'a, Pekin'e kadar gidebileceksiniz." dedi.

Yıldırım, partisinin Selimiye Meydanı'nda düzenlenen mitinginde, son 16 yılda Edirne'ye yaptıkları yatırımları anlattı.

Edirne'ye 2002'ye kadar 2 bin 590 derslik yapıldığını, AK Parti'nin bunun üzerine 850 derslik eklediğini, yatırımlarla Trakya Üniversitesi'ni bölgenin en güçlü üniversitesi haline getirdiklerini dile getiren Yıldırım, üniversitenin hastanesini tamamen yenilediklerini, hastanenin yoğun bakım ünitesinden acil servisine kadar tamamen modernize edildiğini söyledi.

Başbakan Yıldırım, spor lisesinin yapımında son noktaya gelindiğine değinerek, "Bu lisemizde ülkemizin gururu nice Kırkpınar pehlivanları, nice sporcular yetişecek." diye konuştu.

Edirne'de yüksek öğretim yurtlarının kapasitesinin 3 bin 700'den 9 bine ulaştığını belirten Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Edirne'ye bir stadyum, 4 bin seyirci kapasiteli bir spor salonu yapacağız. Tarihi Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı stadyumu yenileme projeleri de devam ediyor. Trakya Üniversitesi içinde teknoloji geliştirme bölgesi açtık. 49 firmamız faaliyetini sürdürüyor. Bu bölgede, Edirne'nin içinde bulunduğu 83 gelişim projesi tamamlandı, 38'i devam ediyor. Edirne'ye 9 hastane açtık. Enez Hastanesi de kısa sürece açılıyor. Uzunköprü Devlet Hastanesi'nin projesi bitti, çalışmalar başlıyor. Edirne'de sadece AK Parti iktidarından önce 70 kilometre bölünmüş yol vardı. 16 yılda bunun üzerine 190 kilometre bölünmüş yol koyduk ve 260 kilometreye ulaştırdık. Edirne şimdi Çanakkale'ye, Tekirdağ'a bölünmüş yollarla bağlandı. Keşan-Enez yolunu da kısa sürede tamamlıyoruz. Proje çalışmaları devam ediyor. Size en büyük müjdeyi veriyorum. Edirne-İstanbul arası hızlı tren inşaatına bu sene başlıyoruz. İstanbul'dan Edirne'ye gidiş 1 saatin altına inecek. Bu tren Kapıkule üzerinden Avrupa'yı Edirne'ye bağlayacak, aynı zamanda Edirne'yi İstanbul-Ankara-Sivas-Erzincan üzerinden Kars'a kadar götürecek. Kars'ta kısa bir süre önce hizmete aldığımız Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu'yla Azerbaycan'a, Pekin'e kadar gidebileceksiniz."

- "Uzunköprü OSB'si bittiğinde 2 bin 750 kardeşimiz iş sahibi olacak"

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Trakya Gelişim Projesi'nin hayata geçirildiğini, bu alanda 2019 sonuna kadar 10 milyar liralık yatırım gerçekleştirileceğini bildirdi.

Hamzadere ve Çakmak barajları başta olmak üzere 16 baraj ve 28 gölet yapıldığını anlatan Yıldırım, "252 bin dönüm araziyi suyla buluşturduk. 370 bin araziyi de yapacağımız projelerle suyla buluşturacağız. Belediyenin yapması gereken atık su projesini biz yaptık. Kirli sulardan şehri kurtardık. Edirne'yi taşkınlardan koruyacak Kanal Edirne Projesi'nde sona geliyoruz. İnşallah kısa sürede bu projeyi de tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, merkez, Keşan, İpsala, Süloğlu ilçelerine Edirne'den sonra doğal gaz sağlandığını, Uzunköprü'ye, Havsa'ya, Lalapaşa'ya, Meriç'e, Subaşı'na, Enez'e, Yenimuhacir'e, Yeni Karpuzlu'ya, Küplü'ye de Kasım 2019'a kadar doğal gaz verileceğini duyurdu.

Edirneli çiftçilere 2002'de verilen 37 milyon liralık desteğin 2017'de 320 milyona çıktığını kaydeden Yıldırım, şunları söyledi:

"Edirne'de 15 yılda 2 trilyon 500 milyon lira nakit fide desteği verdik, hayvancılık desteğini 15 yılda 14 kat artırdık, 400 trilyonun üzerine çıktık. 16 yılda Edirne'ye bir sanayi şehri haline getirdik, binlerce küçük işletmeye faiz destekli kredi verdik. Edirne'de AK Parti öncesinde sadece bir tane organize sanayi bölgesi (OSB) vardı, şimdi iki tane OSB var. Burada bine yakın kardeşimiz çalışıyor, evine ekmek götürüyor. Neler yaptığımızı burada tek tek saymaya kalkarsam zaman yetmez zaman, güneşin altında sizi oruç ağız bekletmek gönlüme ağır geliyor, onun için özet gidiyorum. 71 hektar alana kurduğumuz Uzunköprü OSB'si bittiğinde 2 bin 750 kardeşimiz iş, aş sahibi olacak. Bütün bunlar Edirne'ye yaptıklarımızın küçük bir parçası, her şey Edirne için. Çünkü Edirne'de bizim serhat şehrimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğinin, kardeşliğinin, beraberliğinin teminatıdır."

Katılımcılara "Vakit birlik vakti, vakit Türkiye vakti diyor muyuz?" diye soran Yıldırım, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Kadir Gecesi'ni tebrik etti ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı. Yıldırım, "Edirne bu ay iki bayramımız var, birisi Ramazan Bayramı, birisi 24 Haziran seçim zafer bayramıdır." dedi.

(Sürecek)

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Edirne AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım Hızlı tren

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