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AK Parti'nin Erzincan mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 20:41 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım: (2) - "Türkiye'nin güneyinde kurulan planları, terör devletini yok etmek için ve Türkiye'nin ayak bağlarından kurtulması için 24 Haziran çok önemli" - "Bu seçimlerden itibaren sorumluluğunu üstlendiğim 65'inci Hükümet'in başbakanlığını bırakıyorum. Daha doğrusu Türkiye'de yeni sistemde başbakanlık artık olmayacak. Bu sürede hepinizden çok büyük destek gördüm, hakkınızı helal edin" - "Başbakanlığı bırakıyorum ama Erzincan'ı, ülkemi bırakmam. Sıfatımız ne olursa olsun bundan sonra da ülkemiz, milletimiz için muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için canla başla arkadaşlarımızla liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile durmak yok"

ERZİNCAN (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye'nin güneyinde kurulan planları, terör devletini yok etmek için ve Türkiye'nin ayak bağlarından kurtulması için 24 Haziran çok önemli." dedi.

Yıldırım, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasında, Erzincan-Sivas-Ankara yolunu, Kızıldağ geçidini 5 bin metrelik iki tünelle geçeceklerini söyledi.

Erzincan Şeker Fabrikasının kotasını yükselteceklerini belirten Yıldırım, "Pancar ekicileri daha fazla pancar ve mahsul ekecek, daha fazla gelir elde edecek. Bu sene için pancar fiyatını da 2 lira 35 kuruş olarak açıkladık." ifadesini kullandı.

Yıldırım, Ballı Barajı'nı temmuz ayında ihaleye çıkaracaklarını, böylece Sağ Sahil Sulamasını cazibeli hale getireceklerini dile getirdi.

Şehirde hayvancılığın ve tarımın geliştirilmesi için beyaz et kombinası yaptıklarını belirten Yıldırım, "Şimdi yanına yeni bir kesimhane kırmızı et kombinası yapıyoruz." dedi.

Yıldırım, kendisinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 saatte 4 büyük projeyi açtıklarını anlatarak, dün Sabuncubeli tünellerini hizmete aldıklarını anlattı.

Bugün de Gümüşhane ve Bayburt'un arasına yapılacak bir havalimanının temelini attığını hatırlatan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Rize ile Erzurum arasındaki Ovit Tünellerinin açılışını yaptığını belirtti.

Dün ise Erdoğan'ın Azeri gazını Avrupa'ya taşıyacak uluslararası mega proje olan TANAP'ın Eskişehir'de açılışını yaptığını kaydeden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Gördüğünüz gibi iki günde 4 büyük projeyi ülkemize kazandırıyoruz. Erzincan hazır mısın? Güçlü Meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye için var mısın, Cumhurbaşkanımızla aynı yolda yürümeye hazır mısınız, AK Parti ile Cumhur İttifakı ile birlikte kutlu yürüyüşe hazır mıyız? Türkiye'nin ayağına vurulmak istenen prangaları parçalamaya hazır mısınız?

Türkiye'nin güneyinde kurulan planları, terör devletini yok etmek için ve Türkiye'nin ayak bağlarından kurtulması için 24 Haziran çok önemli. Onun için kalan 9 günde gece gündüz demeden daha çok çalışacağız."

- "Başbakanlığı bırakıyorum ama ülkemi bırakmam"

Başbakan Yıldırım, daha sonra 500 yataklı devlet hastanesi olmak üzere birkaç projenin temelinin atılacağı yerlere video konferans yoluyla bağlanarak bu eserlerin açılışını gerçekleştirdi.

Ardından son temel atmaları da gerçekleştirdiklerini çünkü yarın seçim yasaklarının başlayacağını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu seçimlerden itibaren sorumluluğunu üstlendiğim 65'inci hükümetin başbakanlığını bırakıyorum. Daha doğrusu Türkiye'de yeni sistemde başbakanlık artık olmayacak. Bundan böyle cumhurbaşkanlığı seçim sistemi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devreye girecek. Bu sürede hepinizden çok büyük destek gördüm, hakkınızı helal edin.

Başbakanlığı bırakıyorum ama Erzincan'ı bırakmam, ülkemi bırakmam. Sıfatımız ne olursa olsun bundan sonra da ülkemiz, milletimiz için muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için canla başla arkadaşlarımızla liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile durmak yok."

- Mitingden notlar

Alana girişinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, platformdan vatandaşları selamladı.

Yıldırım, konuşmasının ardından vatandaşlarla bir süre ayaküstü sohbet etti.

Parti bayraklarıyla süslenen miting alanına "Gönüllere taht kuran Sayın Başbakanım can Erzincan'a hoşgeldin" pankartı asıldı.

Alana vinçle asılan, Başbakan Yıldırım'ın fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde "Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek" yazılı dev pankart dikkati çekti.

Başbakan Yıldırım'dan önce kürsüye çıkan AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ile Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, selamlama konuşması yaptı.

Meydandaki binaya dev Türk bayrağı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın posterleri asıldı.

Ellerindeki Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla alanı dolduran vatandaşlar, Yıldırım'ın konuşmasını alandaki dev ekrandan da izledi.

Başbakan Yıldırım, AK Parti'nin seçim kampanyası şarkılarının da seslendirildiği mitingde, partisinin Erzincan milletvekili adaylarını tanıttı.

Mitinge, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, BBP İl Başkanı Tolga Altınok ve bazı milletvekilleri de katıldı.

(Bitti)

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