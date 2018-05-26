AK Parti'nin Erzurum mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kurulduğumuz günden beri girdiğimiz her seçimde olduğu gibi 24 Haziran'da da sadece ve sadece milletimize güveniyoruz. Geleceğe daha sağlam, daha güvenli, daha hızlı adımlarla yürümek için bir kez daha milletimizin desteğine talibiz." dedi. Erdoğan, Erzurum İstasyon Meydanı'nda düzenlenen AK Parti'nin ilk mitinginde yaptığı konuşmada, 12 Haziran'da Eskişehir'de TANAP projesinin açılışını yapacaklarını, Türkiye'nin kaynak çeşitliliği bakımından önemli olan TANAP projesinin de hayırlı olmasını diledi. Erdoğan, "Bu iş ustalık işidir. Biz çıraklığı belediye başkanlığında yaşadık, kalfalığı başbakanlıkta yaşadık, ondan sonra ustalık dönemi başladı. Cumhurbaşkanlığı sürecinde de bunu yaşadık, devam ediyoruz. Şimdi diyoruz ki usta yola devam ediyor." dedi. Alandaki vatandaşlara, "Erzurum, 24 Haziran'da tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz?" diye soran Erdoğan'a vatandaşlar "Evet" cevabını verdi. Erzurumluların bugüne kadar kendisini hiçbir mücadelesinde yalnız bırakmadığını dile getiren Erdoğan, "AK Parti'yi yalnız bırakmadı. İnanıyorum ki 24 Haziran'da da bırakmayacak." dedi.

İnanç, düşünce, eğitim özgürlüğünde hiçbir zaman AK Parti'nin verdiği mücadeleyi AK Parti'nin dışında kimsenin vermediğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Vermedi, veremez. Şimdi çıkmışlar meydanlarda konuşuyorlar. Ne konuşuyorsun? Hepinizi biz çok iyi tanırız. Çok iyi biliriz. Çünkü biz evlatlarımız için bu çileyi çektik. Benim kendi evlatlarım aynı çileyi çekti. Benim dört çocuğumun dördü de maalesef okul kapılarında çok çile çekti. Kat sayısına engel dediler, o çileyi çektiler. Başörtüsü engeli, o çileyi çektiler ama elhamdülillah hepsini ne yaptık? Aştık, bitirdik o işleri. Şimdi böyle bir sorun var mı? Türkiye'de başörtüsü sorunu var mı? Türkiye'de artık devlet dairelerinde, üniversitelerde böyle bir sorun var mı? Bu özgürlüğü bu ülkede kazandıran kim? AK Parti. Değil mi? Öyleyse diğerleri ne diyor? Onların böyle bir meselesi var mı? Yok. Çıkmışlar şimdi yalan üstüne yalan." - "Milletimizin karşısında yeni projelerimizle çıkıyoruz" Erdoğan, 24 Haziran'da sadece cumhurbaşkanı ve 600 milletvekilinin seçilmeyeceğini aynı zamanda seçimlerle birlikte yeni bir yönetim sistemine de geçileceğini anımsatarak, "AK Parti olarak milletimizin karşısında hem 16 yıllık hizmetlerimizle hem de yeni dönemde gerçekleştireceğimiz projelerimizle çıkıyoruz." dedi.

Seçimde cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği için nasıl oy kullanılacağını aktaran Erdoğan, "İnşallah 24 Haziran'dan sonrası belirleyeceksiniz. Bizim için biten her iş bir sonraki işimizin başlangıcı demektir. İnsanı merkez alan demokrasinin ve refahın geliştirilmesini hedefleyen projelerimizle ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Kurulduğumuz günden beri girdiğimiz her seçimde olduğu gibi 24 Haziran'da da sadece ve sadece milletimize güveniyoruz. Geleceğe daha sağlam, daha güvenli, daha hızlı adımlarla yürümek için bir kez daha milletimizin desteğine talibiz." diye konuştu. Milletin bu güne kadar AK Parti'yi hiç yalnız bırakmadığına dikkati çeken Erdoğan, bu seçimde de milletin cumhurbaşkanlığında yüzde 50'nin üzerinde destekle milletvekilliğinde de Meclis çoğunluğunu vererek yine yanlarında olacaklarına inandığını belirtti. - "Sayın Bahçeli'yle birlikte bir yoldayız" MHP ile Cumhur İttifakı kurduklarını anımsatan Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı: "Sayın Bahçeli ile birlikte bir yoldayız. Ekibiyle beraber bir yoldayız ve AK Parti, MHP olarak çıktığımız bu yolda araya fitne, fesat sokmak isteyenler olabilir. Sakın bu oyunlara gelmeyin. Cumhur İttifakı tamam ve Cumhur İttifakıyla da inşallah diğerlerini yerle yeksan edeceğiz. Mülki İslam'ın kilidi olan Erzurum'dan bu seçimde de rekor bir sonuç bekliyorum."