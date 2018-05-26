AK Parti'nin Erzurum mitingi

ERZURUM (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ara birileri ülkemize çöreklendi, Gezi olaylarında olduğu gibi. Faiz lobisi üzerimize yükleniyor. Boşuna yüklenmeyin, avucunuzu yalayacaksınız. Yastığının altında doları, avrosu olan kardeşlerim, sizler paralarınızı gidin TL'ye yatırın. Bu oyunu hep beraber bozacağız." dedi. Erdoğan, Erzurum İstasyon Meydanı'nda düzenlenen AK Parti'nin ilk mitinginde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, ana muhalefetin adayının yerli otomobilden Kanal İstanbul'a kadar ne kadar proje varsa hepsini iptal edeceğini söylediğini aktardı. Ana muhalefetin adayının, sadece Atatürk Havalimanı'nın Millet Bahçesi haline gelmesine "utanma belasına" ses çıkartamadığını ifade eden Erdoğan, "Bunlar, Türkiye için hiçbir şey vadetmedikleri gibi yapılmakta olan veya yapılacak işleri engellemekle seçim kazanacaklarını zannediyorlar." diye konuştu. İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un, "Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir / Onu en çolpa herifler de emin ol becerir." dizelerini okuyan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunlara kalsa yaptığımız köprüleri, barajları, yolları, tünelleri, inşa ettiğimiz tüm eserleri yıkacaklar. Siz böyle bir şeye girdiğiniz zaman, bu dadaşlar size bu toprakları mezar eder. Biz Türkiye'yi 16 yılda 3,5 kat büyüttüğümüzü, şimdi 2023'e kadar iki kat daha büyütmeyi hedeflediğimizi söylüyoruz. Onlar ne diyor, 'Yatırımları durduracağız.' Yani, 'Türkiye'yi küçülteceğiz.' Bir yandan yerli marka otomobil projemize karşı çıkıyor, öbür taraftan Almanya'daki otomobil fabrikasına olan hayranlığını dile getiriyor. Bu ne gaflet. Bu lafı eden kişinin anlaşılan o ki,Türkiye'nin yılda 28 milyar dolarlık kamyon, otomobil, otobüs, traktör fabrikaları olduğundan haberi yok." - "Almanya'daki fabrikayı gezeceğine, git bizim fabrikaları, tesisleri gez" Türkiye'de aynı şekilde ileri teknolojiyle üretim yapan savunma ve havacılık sektörünün ihracatının yaklaşık 3,5 milyar dolara ulaştığının da ana muhalefetin adayı tarafından bilinmediğine dikkati çeken Erdoğan, "Almanya'daki fabrikayı gezeceğine, git bizim otomobil fabrikalarını, Atak helikopterlerinin fabrikasını, insansız hava araçlarının yapıldığı tesisleri gez. Gör bakalım Türkiye neler yapıyormuş." dedi.

Türkiye'nin, geleceğin teknolojilerini de kullanarak kendi markasında otomobil üretmenin çalışmalarını yaptığını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: "Yerli marka otomobilimizin inşallah önümüzdeki yıl prototipi hazır olacak, 2021'de de seri üretime geçilecek. İyi gidiyoruz. Bunlar hallolacak. Dünyanın en ileri teknolojileri olan elektrikli ve sürücüsüz otomobilini hedefleyen bir projeyi ilkel bulan bir zihniyetin bizatihi kendisi ilkeldir. Dedim ya, bunların derdi yapmak değil, yıkmak. Dün, Nuri Demirağ'ın fabrikalarını yıkmıştı bu CHP zihniyeti. Uçak fabrikasıydı, gaz ocağı fabrikasına çevirdiler. Şimdi de bizim kurduğumuz fabrikalara göz dikiyorlar. Dünya değişiyor, Türkiye değişiyor ama bu CHP zihniyeti değişmiyor. Bunlar cami bulursa cami yıkar, fabrika bulursa fabrika yıkar. Gönül yıkmakta zaten üstlerine yok. Türkiye'ye eser değil, enkaz vadedenlere büyüme değil, küçülme hesabı yapanlara biz cevabımızı projelerimizle, yatırımlarımızla vermeye devam edeceğiz." - "Paralarınızı gidin TL'ye yatırın"

Göreve geldiklerinde IMF'ye olan 23,5 milyar dolarlık borcu 2013'te sıfırladıklarını aktaran Erdoğan, aynı zamanda 27,5 milyar dolar olan Merkez Bankasının döviz rezervini 110 milyar dolara çıkardıklarını söyledi. Erdoğan, "Bu ara birileri ülkemize çöreklendi, Gezi olaylarında olduğu gibi. Faiz lobisi üzerimize yükleniyor. Boşuna yüklenmeyin, avucunuzu yalayacaksınız. Yalnız bir şey söylüyorum, yastığının altında avrosu olan kardeşlerim, sizler paralarınızı gidin TL'ye yatırın, yerli paraya yatırın. Bu oyunu hep beraber bozacağız." ifadesini kullandı. - "Siz, milleti ciddiye almazsanız, millet sizi hiç ciddiye almaz" Siyasetin bir iddia işi olduğuna vurgu yapan Erdoğan, bu iddianın da altının dolu olması gerektiğini söyledi. "Biz henüz 18 yaşında delikanlıya seçilme hakkını getirdik. Ne söylediysek inanarak söyledik." diyen Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu: "Her işimize önce işinin ehli bir ekiple hazırlığımızı yapıp öyle başladık. Tek parti döneminde CHP, güya halk için ama halka rağmen hareket eden bir partiydi. Aradan geçen bunca zamanda arpa boyu yol gidemedikleri anlaşılıyor. Kendi partisinin içinde genel başkanlık mücadelesini kaybeden bir ismi Türkiye'nin yönetimine aday göstermeleri, bu işi ciddiye dahi almadıklarına işaret ediyor. Bu zata, kendi partilerini emanet etmiyorlar ama milletten Türkiye'yi kendisine emanet etmesini istiyorlar. Siz, milleti ciddiye almazsanız, millet sizi hiç ciddiye almaz."

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, "CHP'nin Genel Başkanı, cumhurbaşkanı adayı olmak zorundadır." diye daha dün ortalığı inlettiğini, ayrıca Genel Başkanına da 'Sen Cumhurbaşkanı adayı olacaksın. Eğer sen olmazsan ben olacağım.' dediğini aktaran Erdoğan, şunları söyledi: "Başka ne dedi, 'Ya bir girdin seçilemedin, iki girdin seçilemedin, üç girdin seçilemedin, dört girdin seçilemedin, beş girdin seçilemedin...' Daha ne diyeyim. Genel Başkanı onu, 'Gel bakalım Muharrem' diye çağırıp aday gösterdiğinde koşa koşa gidiyor. Bu ne ciddiyetsizliktir. Bu kişinin cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini en iyi onu aday gösteren biliyor. Aksi yönde bir ihtimal olsa zaten kendi aday olurdu. Parti içi mücadeleye verdikleri önemi Türkiye'nin geleceğine vermiyorlar." - "Milletvekili listelerini kendi tabanlarının bile isyan ettiği garip isimlerle dolduruyorlar" Siyaset mühendisliği hesaplarına dalarak pusulayı iyice şaşırdıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: "Bir bakıyorsunuz, bir gece yarısı 15 milletvekilini paketliyorlar, bir başka partiye postalıyorlar. Aman ya Rabbi. Bu ne gayri ciddilik. Bir bakıyorsunuz kendi partileri dışındaki cumhurbaşkanı adayları için teşkilatlarına, seçim kurullarının önünde nöbet yazıyorlar nöbet. Bir bakıyorsunuz, milletvekili listelerini kendi tabanlarının bile isyan ettiği garip isimlerle dolduruyorlar. Bunca tuhaf işe niye girdikleri sorulduğunda verdikleri cevap da bizi ancak bu şekilde alaşağı edecekleri oluyor. İyi de Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapan kim? Dadaş dadaş. Şayet Tayyip Erdoğan oradan inecekse bunu yapacak olan da yine millet."