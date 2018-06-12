AK Parti'nin Eskişehir mitingi

ESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkede herkesin hak ve özgürlüklerinin de refahının da teminatı AK Parti'dir. Bu ülkede 16 yıldır terör örgütleri ve onları destekleyenler dışında hiç kimse incitilmemiştir." dedi. Erdoğan, Eskişehir Vilayet Meydanı'nda düzenlenen partisinin mitinginde halka seslendi. Konuşmasına, "Yunus Emre'nin, Nasreddin Hoca'nın şehri, nice gönül sultanının şehri, Osmanlı'nın kurucu şehri, Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası, demokrasinin, merhum Hasan Polatkan'ın şehri, eğitimin, kültürün, sporun, gençlerin şehri Eskişehir... Sizleri gönülden selamlıyorum Eskişehir." diyerek başlayan Erdoğan, Yunus Emre'nin izinden giderek, gönüller yapmaya geldiklerini ifade etti. Erdoğan, Eskişehir'in demokrasinin, kalkınmanın, refahın, büyümenin, huzurun ve geleceğe güvenle bakmanın kıymetini çok iyi bildiğini söyledi. AK Parti'nin son 16 yıldır bu ülkeye sadece eser kazandırdığını ve hizmet verdiğini belirten Erdoğan, "Bu ülkede herkesin hak ve özgürlüklerinin de refahının da teminatı AK Parti'dir. Bu ülkede 16 yıldır terör örgütleri ve onları destekleyenler dışında hiç kimse incitilmemiştir. Milletimize karşı ne kadar hizmet aşkıyla doluysak, teröristlere karşı da o derece tavizsiz bir mücadele yürütüyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Harbi'nin beş büyük savaşından üçünün geçtiği Eskişehir'in, bu konuda kendilerini en iyi anlayacak yer olduğunu vurguladı. Bu şehrin demokrasiden de kalkınmadan da geri adım atılmasına izin vermeyeceğine inandığına dikkati çeken Erdoğan, "Eskişehir, bu seçimlerde tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz?" dedi. Erdoğan, alandakilerden güçlü Meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye için cumhurbaşkanlığında şahsına, Meclis'te AK Parti'ye destek sözü istedi. - "Ötekiler bol bol geyik muhabbeti yapıyor" Kendilerinin, diğer adaylardan ve partilerden farklı olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Biz, size yaptıklarımızı anlatıyoruz, milletimize ve şehirlerimize kazandırdıklarımız en büyük referansımızdır. Bununla kalmıyor hala yapmakta olduklarımızı, devam eden projelerimizi ifade ediyoruz. Böylece hizmette sürekliliği ortaya koymuş oluyoruz. Bununla yetinmiyoruz bir de yeni projelerimizi sizlerin takdirine sunuyoruz.

Türkiye'yi nasıl daha fazla büyüteceğimizi, geliştireceğimizi, hedeflerine ulaştıracağımızı anlatıyoruz. Peki ötekiler ne anlatıyor? Gençlerimizin deyimiyle ifade edeyim; ötekiler bol bol 'geyik muhabbeti' yapıyor. Emin olun biz olmasak kürsüde söyleyecek söz... Biz de arada bir latife olsun diye onlara takılmıyor değiliz." Recep Tayyip Erdoğan, kendilerinin asıl gündemlerinin yaptıkları ve yapacakları hizmetler olduğunun altını çizdi. Son 16 yılda Eskişehir'e 21 katrilyon liralık yatırım yaptıklarını dile getiren Erdoğan, eğitimde 2 bin 734 yeni derslik inşa ettiklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 bin 495 yatak kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları kazandırdıklarını, birkaç yıla kadar da 4 bin 500 kişilik dört yurt binası daha yapacaklarını söyledi. Eskişehir'e üçüncü devlet üniversitesini kazandıracaklarını açıklayan Erdoğan, şehre 33 bin seyirci kapasiteli stadyum yaptıklarını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski stadın yerine millet bahçesi yapacaklarını ifade ederek, barkovizyondan söz konusu projeye yönelik hazırlanan videoyu izlettirdi.