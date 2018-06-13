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AK Parti'nin Gümüşhane mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 17:26 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım: (2) "Hiçbir terör hareketi, darbe teşebbüsü, ekonomik finans saldırısı yürüyüşümüzü durduramaz, kimse bizi millete hizmet yolundan çeviremez" - "Salyazı'da yapacağımız havalimanı her türlü uçağın inişine uygun bir havalimanı olacak. Bölgenin en güzel havalimanı olacak ve 2 milyon yolcu kapasitesi olacak"

GÜMÜŞHANE (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Hiçbir terör hareketi, darbe teşebbüsü, ekonomik finans saldırısı yürüyüşümüzü durduramaz, kimse bizi millete hizmet yolundan çeviremez." dedi.

Yıldırım, partisince Atatürk Caddesi'nde düzenlenen mitingdeki konuşmasında, milletin ferasetiyle, söze değil, sözü kimin söylediğine baktığını belirtti.

Cumhur İttifakı'nın "yapım" ekibi, Millet İttifakı'nın ise "yıkım" ekibi olduğuna işaret eden Yıldırım, vatandaşlardan 24 Haziran'da Cumhur İttifakı'na destek vermelerini istedi.

AK Parti'nin milletin, üretimin, kalkınmanın, birliğin, kardeşliğin partisi olduğunu ifade eden Yıldırım, siyaset anlayışlarında vatandaşa hizmet ve Türkiye'ye eser bırakmak bulunduğunu söyledi.

Yıldırım, "Hiçbir terör hareketi, darbe teşebbüsü, ekonomik finans saldırısı yürüyüşümüzü durduramaz, kimse bizi millete hizmet yolundan çeviremez." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında dimdik durduklarını, kasırgaları, fırtınaları, saldırıları birlikte defettiklerini anlatan Yıldırım, 16 yılda büyük başarı öyküsü yazdıklarını dile getirdi.

Yıldırım, 16 yıl boyunca çiftçinin, köylünün yanında olduklarını da belirterek, çiftçilere verilen tarım desteğinin bu dönemde 7 kat artırıldığını aktardı.

İktidara geldikleri 2002'de 37 milyar liradan devraldıkları yıllık tarım gelirini 4 kattan fazla artırarak 161 milyar liraya çıkardıklarını bildiren Yıldırım, "Tarımsal üretimde Avrupa'nın birinci ülkesi olduk. Türkiye, Avrupa'da tarımda bir numara." değerlendirmesinde bulundu.

Gübrede KDV'yi kaldırdıklarını, mazot desteğini başlattıklarını söyleyen Yıldırım, tarım ve gıda ürünleri ihracatının dört kat artırıldığını vurguladı. Reformalarla dolu 16 yılın geride kaldığını belirten Yıldırım, vatandaşlara, "(Tayyip Erdoğan çekilse de Türkiye'de istediğimiz gibi at oynatalım.) diyen emperyalistlere 'Dur' deme vakti geldi mi?" diye seslendi.

- "Zigana tünellerinde yarıyı geçtik seneye bitiyor"

Türkiye kalkınırken her şehrin ihtiyacını karşılamak için seferber olduklarını anlatan Yıldırım, Gümüşhane'deki yatırımlara ilişkin de bilgi verdi.

Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nın temelinin bugün atılacağını bildiren Yıldırım, "Salyazı'da yapacağımız havalimanı her türlü uçağın inişine uygun bir havalimanı olacak. Bölgenin en güzel havalimanı olacak ve 2 milyon yolcu kapasitesi olacak." diye konuştu.

Yıldırım, 110 kilometre bölünmüş yol yapıldığını, Gümüşhane'yi Trabzon'a ve Bayburt'a bölünmüş yollarla bağladıklarını söyledi.

Türkiye'nin en fazla tüneli, köprüsü bulunan şehrin Gümüşhane olduğunu anımsatan Yıldırım, "Trabzon Gümüşhane yolunda Türkiye'nin ikinci büyük tünelleri Zigana tünellerinde yarıyı geçtik seneye bitiyor. Trabzon-Aşkale-Gümüşhane-Kale yolu da bu sene tamamlanıyor. 8 yol çalışması devam ediyor." sözlerine yer verdi.

Yıldırım, 19 barajın, 4 göletin yapımının da sürdüğünü, yapımı devam eden Bahçecik Barajı ile Gümüşhane merkez ve etrafındaki yerlere içme suyu temin edildiğini aktardı. Başbakan Yıldırım, Harşit Çayı'nın ıslah çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Başbakan Yıldırım, konuşmasının ardından AK Parti Gümüşhane milletvekili adaylarıyla vatandaşları selamladı.

Başbakan Yıldırım’a Gümüşhane mitinginde Maliye Bakanı Naci Ağbal da eşlik etti.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım Gümüşhane Mitingi

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