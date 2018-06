AK Parti'nin Hakkari mitingi

HAKKARİ (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Amerikası, Avrupası bir olmuşlar 'Kürtlere bir devlet kuralım.' diyorlar. Kürtlerin devleti burası, Anadolu toprakları. Başka kapıya gidin." dedi.

Yıldırım, partisince Yeni Hükümet Meydanı'nda düzenlenen Hakkari mitinginde, Hakkari'nin nüfusunun yüzde 25'inin 24 yaşın, yüzde 54'ünün de 35 yaşın altında olduğunu söyledi.

Gençlerin geleceğinin dağda, terörde olmadığını belirten Yıldırım, geleceğe, istikbale, umutlara, hedeflere yönelmesi gereken gençlerin, eline silah verilmesine, askeri, polisi, yaşlıyı, kadını, çocuğu katletmesine rıza gösterilemeyeceğini ifade etti.

Annelerin gözyaşının dinmesini istediklerini dile getiren Yıldırım, bundan böyle Kürtlerin çocuklarının kandırılamayacağını, birlik beraberlik içinde olunacağını vurguladı. Yıldırım, şöyle devam etti:

"Sanki Kürtleri çok seven varmış gibi Amerikası, Avrupası bir olmuşlar 'Kürtlere bir devlet kuralım.' diyorlar. Kürtlerin devleti burası, Anadolu toprakları. Başka kapıya gidin. Bu topraklarda biz bin yıldır varız, en zor günleri doğusuyla batısıyla kuzeyiyle güneyiyle bu topraklarda her türlü mücadeleyi beraber verdik. Bundan sonra da yolumuza beraber devam edeceğiz. Kürt'ü, Türk'ü, Çerkez'i, Arap'ı, bu ülkenin her bir insanı, bizim başımızın tacıdır. Hiç kimse etnik kökeni, dili, kültürü sebebiyle bu ülkede baskı görmesin, haksızlığa uğramasın istiyoruz. 'Meselemiz, 81 milyon insanımızın mutluluk, güven içinde yaşamını sürdürmesidir.' diyoruz. 'Meselemiz, Türkiye'nin, Hakkari'nin büyümesi, vatandaşımızın refahının artması.' diyoruz."