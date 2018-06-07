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AK Parti'nin Hatay mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 18:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) - "Diğer partiler gibi bu şehri kökenlere, meşreplere, siyasi görüşlere göre asla ayırmadık. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Süryani, Musevi, Protestan, Ortodoks, Katolik... Hatay'da her kim varsa, her kim bu şehirde yaşıyorsa, ayırım yapmaksızın, hepsini bağrımıza bastık" - "Biz Hatay'a bakınca sadece Türkiye'nin ahengine şahitlik etmiyoruz, aynı zamanda hürriyet ve adalet için verilmiş o destansı mücadeleyi görüyoruz. Biz Hatay'a bakınca hoşgörü ve dayanışmayla beraber, vefayı, cesareti, sadakati ve vatan aşkını da görüyoruz" - "Zeytin Dalı Operasyonu sebebiyle de iki kez Hatay'a geldim. Çünkü Afrin'i teröristlerden temizleme mücadelesinde ben, Hataylı kardeşlerimi yalnız bırakamazdım"

HATAY (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Diğer partiler gibi bu şehri kökenlere, meşreplere, siyasi görüşlere göre asla ayırmadık. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Süryani, Musevi, Protestan, Ortodoks, Katolik... Hatay'da her kim varsa, her kim bu şehirde yaşıyorsa, ayrım yapmaksızın, hepsini bağrımıza bastık." dedi.

Erdoğan, partisinin Hatay İtfaiye Meydanı'nda düzenlenen mitinginde Hataylılara hitap etti.

Konuşmasına, "Akdeniz'in incisi, dayanışmanın şehri, kardeşliğin şehri, kültürün, turizmin, tarımın şehri Hatay... Seni kalpten selamlıyorum." diyerek başlayan Erdoğan, şehrin medeniyetler bahçesi ve hoşgörü abidesi olduğunu söyledi.

Erdoğan, Hatay'ın, Türkiye'nin iftihar tablosu olduğunu belirterek "Ülkemizin Ortadoğu'ya açılan kapısı Hatay... Sizleri gönülden selamlıyorum. Türkmen'i, Kürt'ü, Arap'ıyla senin kardeşliğini selamlıyorum Hatay. Müslüman'ı, Hristiyan'ı, Musevi'siyle senin hoşgörünü selamlıyorum Hatay. Kiliselerin, camilerin, havralarınla senin barış içinde yaşama kültürünü selamlıyorum Hatay. Mavi Marmara'da, 15 Temmuz'da, terörle mücadelede kanlarıyla destan yazan şehitlerini selamlıyorum Hatay..." ifadelerini kullandı.

Alandaki kalabalığa, 24 Haziran için hazır olup olmadıklarını soran Erdoğan, "Birilerine o dersi vermeye hazır mıyız? Bugün bizi muhabbetle bağrınıza bastığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Rabb'im hepimizi birlik ve beraberlik içinde idrak edeceğimiz daha nice ramazanlara kavuştursun diye dua ediyorum. Rabb'im bu ramazanda yine huzura, barışa ve güvene hasret bir şekilde geçirmek zorunda kalan Filistinli, Suriyeli, Iraklı kardeşlerimize yardım etsin diyorum." diye konuştu.

"Hatay'dan öyle bir ses verelim ki sınırın öte yanında duyulsun." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Buradan öyle bir haykıralım ki eli kanlı zalimlerin yüreği hoplasın. Şimdi bu meydandan öyle bir seslenelim ki mazlum gönüllere inşirah olsun. Hatay, irade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz? 24 Haziran'da güçlü Meclis, hükümet ve Türkiye için cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız?"

- "Hatay bizim için baş tacı, gurur ve ilham kaynağımızdır"

Erdoğan, ülkeye 1939 yılında katılan Hatay'ın, işgalin acısını ve bağımsızlığın kıymetini en iyi bilen şehirlerden olduğunu vurguladı.

Hataylıların yıllarca ana yurda bağlanmanın hasretini çektiğini hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Sizler senelerce özgürlük mücadelesi verdiniz, zorluklar karşısında sabrettiniz, sebat ettiniz, hedefinizden bir milim dahi geri adm atmadınız. İşgalcilerin tehditlerine, şantajlara ve baskılara rağmen bağımsızlık hayalinizden asla vazgeçmediniz. Sonunda her sabreden gibi zafer sancağını, bağımsızlığımızın timsali ay yıldızlı bayrağımızı Hatay semalarında dalgalandırmayı başardınız.

Bu yüzden biz Hatay'a bakınca sadece Türkiye'nin ahengine şahitlik etmiyoruz, aynı zamanda hürriyet ve adalet için verilmiş o destansı mücadeleyi görüyoruz. Biz Hatay'a bakınca hoşgörü ve dayanışmayla beraber, vefayı, cesareti, sadakati ve vatan aşkını da görüyoruz."

Erdoğan, Hatay'ın kendileri için baş tacı, gurur ve ilham kaynağı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hatay, bize üzerinde yaşamış nice nice gönül sultanının emanetidir. Hatay bize Gazi Mustafa Kemal'in emanetidir. Gazi Mustafa Kemal, 'Hatay benim namusumdur, Hatay'ı mutlaka alacağım' diyerek son nefesine kadar Hatay'ın kurtuluşu, bağımsızlığı için mücadele etti. Her ne kadar Gazi'nin ömrü, o güzel vuslatı görmeye yetmese de Hatay 29 Haziran 1939 tarihinde özgürlüğüne kavuştu. Şu anda biz de Gazi gibi, 'Hatay bizim namusumuzdur, muhakkak Hatay'ı ayağa kaldıracağız' diyoruz."

- "Diğer partiler gibi bu şehri kökenlere göre asla ayırmadık"

Bu konuda Hatay'ı ihya etmek için 16 yıldır aralıksız çalıştıklarını, çabaladıklarını ve hizmet ürettiklerini belirten Erdoğan, "Diğer partiler gibi bu şehri kökenlere, meşreplere, siyasi görüşlere göre asla ayırmadık. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Süryani, Musevi, Protestan, Ortodoks, Katolik... Hatay'da her kim varsa, her kim bu şehirde yaşıyorsa, ayrım yapmaksızın, hepsini bağrımıza bastık." dedi.

Erdoğan, Hatay'ın kapısını seçim dönemlerinde çalan, Hataylıları yalnızca oy sandığı ufukta görününce hatırlayanlardan olmadıklarının altını çizdi.

Başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde şehre geldiğini hatırlatan Erdoğan, "Hele hele Zeytin Dalı Operasyonu sebebiyle de iki kez Hatay'a geldim. Niye? Çünkü Afrin'i teröristlerden temizleme mücadelesinde ben, Hataylı kardeşlerimi yalnız bırakamazdım." diye konuştu.

Erdoğan, alt ve üst yapısı, yolları, sokakları, turizmi, tarımı, sanayisiyle 16 yıl öncesiyle kıyaslanmayacak bir Hatay inşa ettiklerini belirterek "16 yılda 27,5 katrilyon liralık yatırım yaptık. Biz laf üretmiyoruz, icraat üretiyoruz. Biz bir icraat kadrosuyuz." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)

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AK Parti'nin Hatay mitingi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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