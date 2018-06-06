HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

AK Parti'nin Iğdır mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 17:31 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: - "İnşallah bu 24 Haziran'da da Iğdır'ın gür sesini göz bebeğimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasına desteğinizi koyarak, AK Parti'nin arkasına desteğinizi koyarak göstereceksiniz, bundan eminiz" - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: - "Sizin bu desteğiniz ve dualarınız olduğu sürece biz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da size hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Yeter ki siz geleceğinize sahip çıkın, 24 Haziran'dan sonra da kutlu yürüyüşümüzü devam ettirmek için sandıklara güçlü bir şekilde sahip çıkın"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "İnşallah bu 24 Haziran'da da Iğdır'ın gür sesini göz bebeğimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasına desteğinizi koyarak, AK Parti'nin arkasına desteğinizi koyarak göstereceksiniz, bundan eminiz." dedi.

Akdağ, Belediye Meydanı'nda Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, bu meydanda vatandaşları gördüğünde aklına 16 sene önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Iğdır'a ilk gelişlerini hatırladığını söyledi.

O dönemdeki kötü hastanenin yerine iki hastane yaptıklarını anlatan Akdağ, şunları kaydetti:

"Siz Iğdırlılar bütün bu hizmetlere fazlasıyla layıksınız. Güzel insanlarsınız, memleketinize, bayrağınıza, vatanınıza ve milletinize sahip çıkan insanlarsınız. Rabb'im hepinizden razı olsun.
İnşallah bu 24 Haziran'da da Iğdır'ın gür sesini göz bebeğimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasına desteğinizi koyarak AK Parti'nin arkasına desteğinizi koyarak göstereceksiniz, bundan eminiz. 24 Haziran'da Iğdır’dan gür bir seda çıkarmaya hazır mıyız? Ramazan Bayramı'mız, Kadir Gece'miz hayırlara vesile olsun, Allah'a emanet olun."
\

- "Sandıklara güçlü bir şekilde sahip çıkın"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da kendilerine düşen görevin vatandaşlarla birlikte 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemek olduğunu belirtti.

Arslan, "Milletvekili arkadaşlarımızla Ankara'da sizlere daha iyi hizmet edebilmek için güçlü gitmemiz lazım. Sizden ricam yalnız bırakmayın. Sizin bu desteğiniz ve dualarınız olduğu sürece biz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da size hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Yeter ki siz geleceğinize sahip çıkın, 24 Haziran'dan sonra da kutlu yürüyüşümüzü devam ettirmek için sandıklara güçlü bir şekilde sahip çıkın."

Mitinge, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun da katıldı.

PARTNEROğlunu arı soktu sandı, gerçek ortaya çıkınca şoke olduOğlunu arı soktu sandı, gerçek ortaya çıkınca şoke oldu
Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Günsel’e, TÜRKSOY'dan 25. Yıl MadalyasıYakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Günsel’e, TÜRKSOY'dan 25. Yıl Madalyası
Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nun ilk konuğu muhtarlar olacakCumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nun ilk konuğu muhtarlar olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ak parti Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ığdır miting ulaştırma

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

CNN Türk önünde meşaleli Meral Akşener protestosu! Habertürk yayınını duvara yansıttılar!

CNN Türk önünde meşaleli Meral Akşener protestosu! Habertürk yayınını duvara yansıttılar!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a cevap: İkazımızı yineliyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a cevap: İkazımızı yineliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan flaş seçim açıklaması: Seçmen muhalefet derse seçim tekrarlanabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan flaş seçim açıklaması: Seçmen muhalefet derse seçim tekrarlanabilir

Tüm şehri korku sarmıştı! Gizem çözüldü

Tüm şehri korku sarmıştı! Gizem çözüldü

Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nun ilk konuğu muhtarlar olacak

Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nun ilk konuğu muhtarlar olacak

ABD'den Türkiye'ye S-400 uyarısı: F-35 savaş uçağı dahil bazı projeler etkilenebilir

ABD'den Türkiye'ye S-400 uyarısı: F-35 savaş uçağı dahil bazı projeler etkilenebilir

Kırşehir bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Kırşehir bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.