AK Parti'nin Iğdır mitingi

"Siz Iğdırlılar bütün bu hizmetlere fazlasıyla layıksınız. Güzel insanlarsınız, memleketinize, bayrağınıza, vatanınıza ve milletinize sahip çıkan insanlarsınız. Rabb'im hepinizden razı olsun. İnşallah bu 24 Haziran'da da Iğdır'ın gür sesini göz bebeğimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasına desteğinizi koyarak AK Parti'nin arkasına desteğinizi koyarak göstereceksiniz, bundan eminiz. 24 Haziran'da Iğdır’dan gür bir seda çıkarmaya hazır mıyız? Ramazan Bayramı'mız, Kadir Gece'miz hayırlara vesile olsun, Allah'a emanet olun." \

O dönemdeki kötü hastanenin yerine iki hastane yaptıklarını anlatan Akdağ, şunları kaydetti:

- "Sandıklara güçlü bir şekilde sahip çıkın"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da kendilerine düşen görevin vatandaşlarla birlikte 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemek olduğunu belirtti.

Arslan, "Milletvekili arkadaşlarımızla Ankara'da sizlere daha iyi hizmet edebilmek için güçlü gitmemiz lazım. Sizden ricam yalnız bırakmayın. Sizin bu desteğiniz ve dualarınız olduğu sürece biz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da size hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Yeter ki siz geleceğinize sahip çıkın, 24 Haziran'dan sonra da kutlu yürüyüşümüzü devam ettirmek için sandıklara güçlü bir şekilde sahip çıkın."

Mitinge, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun da katıldı.

