AK Parti'nin Iğdır mitingi

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "İnşallah bu 24 Haziran'da da Iğdır'ın gür sesini göz bebeğimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasına desteğinizi koyarak, AK Parti'nin arkasına desteğinizi koyarak göstereceksiniz, bundan eminiz." dedi.
Akdağ, Belediye Meydanı'nda Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, bu meydanda vatandaşları gördüğünde aklına 16 sene önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Iğdır'a ilk gelişlerini hatırladığını söyledi.
O dönemdeki kötü hastanenin yerine iki hastane yaptıklarını anlatan Akdağ, şunları kaydetti:
"Siz Iğdırlılar bütün bu hizmetlere fazlasıyla layıksınız. Güzel insanlarsınız, memleketinize, bayrağınıza, vatanınıza ve milletinize sahip çıkan insanlarsınız. Rabb'im hepinizden razı olsun.
İnşallah bu 24 Haziran'da da Iğdır'ın gür sesini göz bebeğimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasına desteğinizi koyarak AK Parti'nin arkasına desteğinizi koyarak göstereceksiniz, bundan eminiz. 24 Haziran'da Iğdır’dan gür bir seda çıkarmaya hazır mıyız? Ramazan Bayramı'mız, Kadir Gece'miz hayırlara vesile olsun, Allah'a emanet olun."
\
- "Sandıklara güçlü bir şekilde sahip çıkın"
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da kendilerine düşen görevin vatandaşlarla birlikte 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemek olduğunu belirtti.
Arslan, "Milletvekili arkadaşlarımızla Ankara'da sizlere daha iyi hizmet edebilmek için güçlü gitmemiz lazım. Sizden ricam yalnız bırakmayın. Sizin bu desteğiniz ve dualarınız olduğu sürece biz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da size hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Yeter ki siz geleceğinize sahip çıkın, 24 Haziran'dan sonra da kutlu yürüyüşümüzü devam ettirmek için sandıklara güçlü bir şekilde sahip çıkın."
Mitinge, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun da katıldı.
Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...
Son Dakika! Terör örgütünden flaş Menbiç açıklaması
Son dakika! Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Böyle yol gördünüz mü?
Üç ülkeden ABD'ye karşı sert hamle
Tatil cennetinde boş oda kalmadı
Süleyman Soylu'dan 'dinleme' iddialarına sert cevap: Namerttir
Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?
2 aylık evli kadın 'Sahibin yok mu senin?' cümlesini duyunca dehşet saçtı
Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum