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AK Parti'nin ilk mitingi 26 Mayıs'ta Erzurum'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 10:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday ve seçim beyannamesi tanıtım toplantısının ardından ilk mitingini 26 Mayıs Cumartesi günü Erzurum'da yapacak - Aydın ve Balıkesir'de 27 Mayıs Pazar günü miting yapmayı planlayan Erdoğan, seçim kampanyası boyunca toplam 30 ilde vatandaşlarla bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday ve seçim beyannamesi tanıtım toplantısının ardından ilk mitingini 26 Mayıs Cumartesi günü Erzurum'da yapacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın partisinin milletvekilleri adayları ile seçim beyannamesi tanıtım toplantısına katılacak.

Erdoğan, toplantının ardından ilk mitingini 26 Mayıs Cumartesi günü Erzurum'da gerçekleştirecek.

Mitinglere 27 Mayıs Pazar günü Aydın ve Balıkesir'de devam etmeyi planlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyası boyunca toplam 30 ilde vatandaşlarla bir araya gelecek.

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Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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