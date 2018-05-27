AK Parti'nin Isparta mitingi

Seçime kadarki 27 günü en güzel şekilde değerlendirerek Isparta'da zafer sancağının dalgalandırılacağını vurgulayan Erdoğan, gençlerin, kadınların kapı kapı dolaşmaları ve bildiklerini anlatmaları gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ispartalılardan 24 Haziran'da irade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırmalarını, cumhurbaşkanlığı için kendisini, Mecliste de AK Parti'yi desteklemelerini istedi.

Erdoğan, meydanda hükümetine ve geleceğine sahip çıkan, 24 Haziran'da "Vakit Türkiye vakti" diye haykıran bir Isparta gördüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, "Yiğidi gül ağlatır, gam öldürür" şiirinin dizelerini okuyarak başladı. Isparta'ya ayak bastığı andan itibaren yol boyunca yoğun ilgiyle karşılaştığını anlatan Erdoğan, miting alandaki kalabalık için Ispartalılara teşekkür etti.

ISPARTA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin'de şu an itibarıyla teröristlerden 4 bin 480'ini etkisiz hale getirdik." dedi.

- "İlk günkü gibi heyecanlıyız"

Erdoğan, 24 Haziran akşamı Türkiye'nin önünde açılan yeni ufukları beraber kutlayacaklarını söyledi.

Allah'ın takdiri ve milletin teveccühü ile 16 yıldır Türkiye'ye hizmet ettiklerine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tüm 16 yıldır gece gündüz demeden Türkiye'nin kalkınması, milletimizin refahı için gayret gösteriyoruz. Isparta’mız gelişsin, güçlensin, tarımda, eğitimde, sağlıkta, turizmde hak ettiği konuma gelsin diye, 2002 Kasım'ından beri aralıksız ter döküyoruz. Bugüne kadar asla çalışmaktan yorulmadık. Unutmayın, aşk ile koşan yorulmaz. Her karış toprağı mübarek şehit kanlarıyla sulanmış bu güzel vatana hizmet etmekten hiçbir zaman yüksünmedik. Makamların, mevkilerin, koltukların bizi hedefimizden saptırmasına, yolumuzdan alıkoymasına asla fırsat vermedik. 16 yıl önce iktidara gelirken nasıl heyecanlıysak bugün de inanın bu meydanda ilk günkü gibi heyecanlıyız."

Erdoğan, 81 milyonun her ferdine ayrım yapmadan hizmet götürdüklerine değinerek, Türkiye'nin 16 yılda pek çok rekora imza attığını vurguladı.