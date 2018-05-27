AK Parti'nin Isparta mitingi

ISPARTA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kafayı Türkiye'nin prestij projelerine takan bir muhalefete bu ülke emanet edilir mi? Seçim vaadi olarak yenilerini yapmak yerine durdurmaktan, yıkmaktan, atmaktan bahseden bir muhalefete Türkiye'nin direksiyonu teslim edilir mi." dedi.
Erdoğan, Isparta Hükümet Meydanı'ndaki mitingde, muhalefet cephesinde farklı yellerin estiğini, ülke yönetimine talip olanların Türkiye'nin yatırımlarını önemsiz göstermek için çabaladığını belirtti.
Seçim vaadi olarak çok daha iyisini yapmak yerine yapılanları yıkmaktan, engellemekten, kapatmaktan bahsedildiğine dikkati çeken Erdoğan, "Zaten hayatınız boyunca böyle geldiniz. Millete ufuk çizmek yerine Türkiye'nin ufkunu açan projeleri durdurmaktan söz ediyorlar. Ülkemize vizyon kazandırmak yerine tüm dünyada ses getiren projelere dil uzatıyorlar." diye konuştu.
"Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmazmış" sözünü hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:
"Bunların da bu ülkede bir dikili ağaçları dahi olmadığı için yıkmayı, durdurmayı, siyaset yapmak zannediyorlar. Böyle köhne bir siyaset anlayışı olabilir mi? Dünyanın hangi ülkesinde hızlı trene karşı çıkan bir muhalefet var? Bunlar hızlı trene karşı? Kafayı Türkiye'nin prestij projelerine takan bir muhalefete bu ülke emanet edilir mi? Seçim vaadi olarak yenilerini yapmak yerine durdurmaktan, yıkmaktan, atmaktan bahseden bir muhalefete Türkiye'nin direksiyonu teslim edilir mi? Daha şimdiden FETÖ'yü iade etmemek için ipe un serenlerin avukatlığına soyunan birisinden FETÖ ile mücadele etmesi beklenir mi? Telefonda kulağına fısıldanan her şeyi doğru sanan birine dış politika emanet edilir mi? Bu ülkede sağlık hizmetinin doğum öncesinden ölüme kadar zaten ücretsiz olduğundan dahi habersiz birine sağlık teslim edilir mi? Bunları biz zaten ücretsiz yaptırıyoruz. Elbette edilmez. Hedefi, vizyonu, iddiası olmayanlara hiçbir şey emanet edilmez. Kargadan başka kuş, yıkmaktan başka bir iş bileyen muhalefete bu ülkenin yönetimi asla verilmez."
- AK Parti'nin hizmet anlayışı
Ispartalıların "Çalı çırpıyla ev yapılmaz" sözünü anımsatan Erdoğan, "Bu çapsız muhalefet anlayışıyla da büyük ve güçlü Türkiye inşa edilmez." dedi.
Alandakilere seçimde "Güçlü meclis, hükümet, Türkiye için mührü AK Parti'ye vuruyor muyuz? 2023 hedefleri için vakit birlik vakti diyor muyuz? 2053 ve 2071 vizyonları için vakit Türkiye vakti diyor muyuz? Kardeşliğimiz için vakit Isparta vakti diyor muyuz" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldığı "Evet" yanıtına, "Sizlere de bu yakışır." karşılığını verdi.
AK Parti'nin hizmet, proje, yatırım, eser siyaseti yaptığını dile getiren Erdoğan, millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldiklerini, 16 senedir de bunu yaptıklarını söyledi. Türkiye'yi asırlardır hayalini kurduğu hedeflere kavuşturmaya yönelik siyaset yaptıklarını ifade eden Erdoğan, platforma gelen küçük bir kızı sevdi, ona oyuncak hediye etti.
Erdoğan, yıkmaktan değil yeni eserler kazandırmaktan, el birliği içinde Türkiye'yi şaha kaldırmaktan bahsettiklerini belirterek, Ziya Paşa'nın "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde" ifadelerini hatırlattı.
En büyük referanslarının yaptıkları hizmetler ve eserler olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 senede Isparta'ya da önemli eserler kazandırdıklarını bildirdi. AK Parti iktidarları döneminde Isparta'ya yapılan yatırımlara dikkati çeken Erdoğan, "Birileri laf, biz iş. Farkımız bu." dedi.
Erdoğan, İstanbul belediye başkanlığı dönemini "çıraklık ve kalfalık", başbakanlık dönemini "ustalık", cumhurbaşkanlığını "ustalıkta irtifa kazandığı" dönem olarak nitelendirerek, "Türkiye bugün dünyaya örnek olduysa işte böyle oldu." diye konuştu.
- "Muhalefet şehir hastanelerinden de şikayet ediyor"
Ortak akılla, "Ben değil biz" diyerek çalıştıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakilerin "Dik dur eğilme, bu millet seninle" sloganlarına, "Hiç endişeniz olmasın, biz beşer planında kul önünde eğilmedik, sadece ve sadece Rabb'imizin huzurunda rüku ve secdede eğildik. Bundan sonra da böyle." karşılığını verdi.
Eğitim alanında Isparta'ya bin 107 yeni derslik kazandırdıklarını, okulların altyapısını yenilediklerini, 7 bin kişilik yüksek öğrenim yurdu açtıklarını anlatan Erdoğan, bu sene 4 bin kişilik bir yurdun daha açılacağını, birkaç sene içinde bunlara 3 bin 550 kişilik kapasite daha ekleneceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sağlıktaki en önemli projelerinden biri olarak nitelendirdiği şehir hastanelerinden birinin 14 ay önce Isparta'da açıldığını, 780 yataklı hastanenin 5 yıldızlı otel konforunda hizmet sunduğunu belirterek, "Bunlara fırsat kalsa şehir hastanelerini yıkarlar. Böyle bir şey yapmaya kalksalar siz ne yaparsınız? Bunlara haddini bildirirsiniz değil mi?" diye sordu. Alandakilerin "Evet" yanıtı üzerine Erdoğan, şöyle devam etti:
"Hastanemizden bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 200 bin insanımız faydalandı, 3 binin üzerinde bebek dünyaya gözlerini şehir hastanesinde açtı. Gerçekleştirilen 45 bin cerrahi müdahaleyle vatandaşlarımız Allah'a hamd olsun şifa buldu. Bizim muhalefet şehir hastanelerinden de şikayet ediyor. Onlara tavsiyem, Bay Kemal'in SSK Genel Müdürü olduğu dönemdeki hastaneleri şöyle bir daha inceleyin bakalım. Vatandaşlarımızın dünyada en iyi, en konforlu sağlık hizmetini almasından muhalefetin adayları rahatsız oluyor. İnşallah ölümüzdeki dönemde açacağımız 27 yeni şehir hastanesiyle bunlara rahatsızlık vermeyi sürdüreceğiz."
(Sürecek)
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