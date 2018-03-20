AK Parti'nin İstanbul'daki 14 ilçe başkan adayı belirlendi

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Genel Merkezi ile yapılan istişareler neticesinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 14 ilçe başkan adayının belirlendiğini bildirdi.

Şenocak, yaptığı açıklamada, belirlenen yeni başkan adaylarının partilerine, ilçelere ve İstanbul'a hayırlı olmasını diledi.

Gece gündüz demeden yoğun şekilde çalışacakları süreçte bütün dava arkadaşlarına başarılar dileyen Şenocak, "Genel Merkezimizle yapılan istişareler neticesinde, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 14 ilçe başkan adayımız belirlenmiştir. Kalan 11 ilçe başkan adayımızla ilgili istişarelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Adalar'da Özlem Öztekin Vural, Bahçelievler'de Ramazan Açıkgöz, Bakırköy'de Tülin Mazlumoğlu Kestane, Bayrampaşa'da Ersin Saçlı, Başakşehir'de Sebahatdin Kayas, Beykoz'da Muhammed Hanefi Dilmaç, Büyükçekmece'de Murat Çelik, Çatalca'da Mesut Üner, Esenler'de Umut Özkan, Esenyurt'ta Yasir Çelik, Kağıthane'de Mevlüt Öztekin, Maltepe'de Mehmet Erikçi, Sultangazi'de Abdurrahman Dursun ve Zeytinburnu'nda Abdülselami Delibalta, yapılacak 4. ve 6. kongre sürecinde ilçe başkan adayı olacağı ifade edildi.