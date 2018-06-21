AK Parti'nin Kahramanmaraş mitingi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti olarak 16 yıl boyunca sadece ülkemizi büyütmedik, aynı zamanda bu kokuşmuş anlayışla da mücadele ettik. Ülkemizde siyasetin kalibresini artırdık." dedi. Erdoğan, partisince Müftülük Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşa edilen sulama projeleriyle Kahramanmaraş'ta 146 bin dekardan fazla zirai arazinin sulamaya açıldığını belirterek, son 16 yılda Kahramanmaraşlı çiftçilere, 1,5 katrilyon lira tutarında tarımsal destek, küçük ve büyükbaş hayvancılık yapan çiftçilere de yüzde 50 hibe verildiğini ifade etti. Erdoğan, "Bunları verdik, veriyoruz. Ama Bay Kemal yalan söylüyor. 'Yok' diyor. Öbürü yalan söylüyor, 'yok' diyor. Ben Maliye'nin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın hesaplarıyla konuşuyorum. Sen ne ile konuşuyorsun?" diye konuştu. 2002'den itibaren 96 bin Maraşlının İş-Kur aracılığıyla işe yerleştirildiğini, 736 trilyon liralık teşviklerle Maraşlı 326 bin işverene ve sigortalıya destek sağlandığını aktardı.

Kahramanmaraş'a son 16 yılda üç organize sanayi bölgesi kurulduğunu anlatan Erdoğan, "Biz yaptık. Bay Kemal, Bay Muharrem haberin var mı? Sen önce sigorta paralarını öde. Öğretmenlerin sigorta parasını ödemiyorsun. Sen mi devlet yöneteceksin? Öbürü SSK'nın Genel Müdürlüğü'nü yaptı, batırdı SSK'yı." dedi. - "Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır" Hizmete giren şehir hastanelerine ilişkin görüntüleri izleten Erdoğan, Maraş'a da şehir hastanesi yapılacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı sahtekar medya grupları, bizim bu şehir hastanelerine gölge düşürmek istiyorlar. Sizin buna gücünüz yetmez. Sizin sahtekarlığınız size kalır." ifadesini kullandı. Dört organize sanayi bölgesinde Kahramanmaraş'ta 9 bin 300 kişi istihdam edildiğini aktaran Erdoğan, Maraş'a bir teknokent, yedi araştırma geliştirme merkezi kurulduğunu, bunların 24 Haziran'dan sonra yapacaklarının referansı olduğunu belirtti. Erdoğan, "Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Onlar ne diyecek? Bunların referansı neresi? Bir yer göstersinler. Biz muhalefetin adayları gibi lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmıyoruz. Önce yaptıklarımızı sonra yapacaklarımızı anlatıyoruz. Önce milletimizin önüne 16 yıllık karnemizi koyuyoruz sonra da yeni projelerimiz için destek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.