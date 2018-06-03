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AK Parti'nin Karabük mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 17:10 | Son Güncelleme

Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin: - "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir başkanlık sistemidir. Bu sistem Türkiye daha hızlı koşsun diye uygulanıyor"

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir başkanlık sistemidir. Bu sistem Türkiye daha hızlı koşsun diye uygulanıyor." dedi.

Şahin, partisince Karabük Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde, 24 Haziran'da ülkenin çok önemli bir seçime gittiğini söyledi.

Bu seçimlerin demokrasi adına da çok önem arz ettiğini belirten Şahin, "24 Haziran'da yapılacak seçimlerle ülkemiz yeni bir yönetim sistemine geçiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Bu sistemi referandumla sizlere sorduk ve sizler de onayladınız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir başkanlık sistemidir. Bu sistem Türkiye daha hızlı koşsun diye uygulanıyor. Bu sistemle Türkiye iki başlılıktan kurtuluyor. Sorumsuz olan Cumhurbaşkanlığı makamı sorumlu oluyor ve denetime tabi olacak. Demokrasimiz bu sistemle daha da güçlenecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin çoğulculuğu da getirdiğine işaret eden Şahin, "Şimdiye kadar yapılan hangi Cumhurbaşkanlığı sisteminde 6 aday çıkmıştır. Şimdi bu seçimlerde 6 aday var. 100 bin imza toplayan herkes aday oluyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu imkanı getirdi. Siyaset daha da renklendi." ifadelerini kullandı.

24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçimlerinin bir arada yapılacağını hatırlatan Şahin, herkesin Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıdığını, onu projeleriyle bildiğini ifade etti.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından önce miting alanındaki sahneye çıkan Şahin, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin ve AK Parti Karabük milletvekili adaylarıyla halkı selamladı.

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