AK Parti'nin Kastamonu mitingi

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "İnsanımızın olduğu her yere hizmet götürmek bizim boynumuzun borcudur." dedi.
Yıldırım, partisince Kuzeykent Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 16 yılda Kastamonu'da yaptığı yatırımları anlattı.
Kastamonu'nun kendilerini bildiğini dile getiren Yıldırım, "Dünürlerim, hısımlarım beni bilir. Biz söz verirsek yaparız. Bizde boş söz olmaz. İşte Kastamonu, 16 yılda nereden nereye geldi. Kastamonu'ya 16 yılda 14 milyar yatırım yaptık. Helali hoş olsun. Kastamonu daha fazlasına layık. 2002 yılında Kastamonu sadece 20 milyon dolar ihracat yapıyordu, geçen sene 126 milyon dolar ihracat yaptı. Altı kat artış var, altı kat. Kastamonu'ya bugüne kadar 900 derslik yaptık. 2002 yılında üniversite öğrenci yurt kapasitesi 944'tü. Bugün 6 binin üzerinde öğrenci için yurt yaptık. Bu sene içinde bin 400 kapasiteli yurt daha açacağız. Kastamonu spor kompleksinin yapımını tamamladık. Türk Dünyası Kültür Başkenti'ne yakışır kültür evini de kültür hanını da inşallah yapacağız." diye konuştu.
Başbakan Binali Yıldırım, Kastamonu'da yapılan bölünmüş yollara da değinerek, "2003 yılında sadece 47 kilometre bölünmüş yol vardı. Bunun üzerine 282 kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye'yi birleştirdik, milleti birleştirdik. Bakın Kastamonulular, dikkat edin. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bu böyle biline. Şu anda 8 tane yol projemiz devam ediyor. Toplam uzunluğu 297 kilometre. 29 kilometre uzunluğunda Kurucaşile-Cide yolunun projeleri tamamlandı. Bu proje kapsamında 8 tünel var. Toplam uzunluğu 33 kilometre. Değerli kardeşlerim, bin 830 metre köprü, 6 adet kavşak bulunuyor. Çok zor bir proje ama Kastamonu için helal olsun. Bu projenin bedeli 2 milyar lira." ifadelerini kullandı.
"İnsanımızın olduğu her yere hizmet götürmek bizim boynumuzun borcudur." diyen Yıldırım, şöyle devam etti:
"Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni yaptık mı? Hizmete aldık mı? Artık yaz kış oradan geçiyor musunuz? Şimdi Kırık Tüneli'ni de yapıyoruz. Orada Kırık Barajı'nı da yapıyoruz. 2 bin 400 kardeşimize aş, iş kapısı bulduk. Şimdi dört yetmez, üç tane daha organize sanayi bölgesi projemiz var. Bunlar da bittiğinde 6 binden fazla kardeşimize iş, aş imkanı sağlayacağız. Çiftçilerimize 16 yılda 750 milyon hibe ve nakit desteği verdik. Helali hoş olsun. Kastamonu'ya bir tanesi 400 yataklı hastane olmak üzere toplam 15 sağlık tesisi yaptık. 2002'de bir tane acil istasyonu vardı Kastamonu'nun. Şimdi ne kadar biliyor musunuz? 31 tane. Ambulans sayısını 2'den 55'e çıkardık. Kastamonulu kardeşlerimize 16 yılda 2 bin 200 konut yaptık, 875 konutun da yapımı devam ediyor. Kastamonu'da yapılan sulama tesisleriyle 160 bin dönüm araziyi suyla buluşturduk. Şu anda yapımı devam eden sulama tesisleriyle 200 bin dönüm araziyi de bollukla, bereketle, suyla buluşturacağız. Obrucak Barajı sulaması, Daday Bezirgan Hazım Kılıç Barajı sulaması, Kastamonu'nun tarımına, ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Bugüne kadar beş büyük barajı tamamladık. Kastamonu'nun uzun süreli içme suyunu karşılayacak olan Kırık Barajı dahil on barajın ve bir göletin inşaatı hızla devam ediyor. Hayırlı uğurlu olsun."
Kastamonu merkez, Tosya, Devrekani, Taşköprü, Seydiler bölgesine doğal gaz getirdiklerini, diğer ilçelere de yakında geleceğini söyleyen Yıldırım'ın sözleri, "Taşköprü seninle gurur duyuyor." sloganıyla kesildi.
Yıldırım, "Sarımsağın başkenti Taşköprü ile biz gurur duyuyoruz." diye karşılık verdi.
Türkiye şahlanırken Kastamonu'nun da şahlanmaya devam edeceğini vurgulayan Yıldırım, "Sizlere hizmet etmek bizim için bir ibadettir. Şimdi her şey Kastamonu için, her şey Türkiye için. Vakit Türkiye vaktidir. Vakit AK Parti vaktidir. Güçlü meclis için güçlü hükümet için güçlü Türkiye için durmak yok, yola devam. Sizlerin desteği ile aydınlık yarınlara yürümeye var mısınız? El ele gönül gönüle yarınlarımızı inşa edecek miyiz? Sevginizi, coşkunuzu 24 Haziran'da sandıklara taşıyacak mısınız? 'Yaparsa yine AK Parti yapar' demeye var mısınız? Milletin adamı, Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçecek miyiz? AK Parti'yi güçlü şekilde Meclise gönderecek miyiz?" diye konuştu.
Yıldırım, vatandaşların "Evet" yanıtı üzerine, "Kastamonu kararını çoktan vermiş." dedi.
Yıldırım, konuşmasını, Şeyh Şabani Veli'nin, "Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle" sözleriyle tamamladı.
- Mitingden notlar
Başbakan Yıldırım, İstanbul'dan uçakla Kastamonu Havalimanı'na geldi.
Miting alanına geçmeden Anadolu Hastanesi'ne giden Yıldırım, burada tedavi gören AK Parti Kastamonu Milletvekili ve milletvekili adayı Murat Demir'i ziyaret etti.
Mitingde Başbakan Yıldırım, oğlu Bülent Yıldırım'ın Kastamonulu eşi Seda Yıldırım ile sahneye çıkarak halkı selamladı.
Mitinge katılan kadınların avuçlarının içlerine "Devam" yazdığı görüldü.
Mitinge Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de katıldı.
Başbakan Yıldırım, Karabük'te düzenlenecek miting için helikopterle kentten ayrıldı.
(Bitti)
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