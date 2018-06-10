AK Parti'nin Kırklareli mitingi

KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Terörü bu ülkenin başına bela olmaktan çıkarmaya ant içtik, yemin ettik. İnanın ki bunu da halledeceğiz. Türkiye'de zaten terörü bitme noktasına getirdik. Şimdi Kandil'e kaçıyorlar, Sincar'a kaçıyorlar. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar enselerindeyiz, bulundukları yerde etkisiz hale getireceğiz."

AK Parti'nin Lüleburgaz Kongre Meydanı'ndaki mitinginde "Bayrama hazır mısınız? Bu ay iki bayramımız var. Biri Ramazan Bayramımız, birisi de 24 Haziran bayramımız. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçecek miyiz? 'Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye' diyerek yetkiyi bir kez daha Cumhur İttifakına, AK Parti'ye verecek miyiz? Lüleburgaz yeni bir destan yazacak mı? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz?" diye soran Yıldırım, katılımcılardan "Evet" yanıtını aldı.

Yıldırım, AK Parti'ye duyulan güven için teşekkür ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Güneş balçıkla sıvanır mı? Ne yaparlarsa yapsınlar, 12 kere sandık önünüze geldi, 13'üncü kere gelecek. 12'sinde de boş konuşanlara, boş laf edenlere hak ettikleri cevabı verdiniz, 13'üncüde de vereceğinizden eminim. 16 yıldır her seçimde emaneti; milletin partisi, AK Parti'ye veriyorsunuz. Sizin partiniz de canla başla çalışıyor, hizmet ediyor. Fabrikalar, yollar, havalimanları, hızlı trenler, hastaneler, okullar yapıyor, ülkeyi doğudan batıya, kuzeyden güneye bir uçtan bir uca imar ediyor. Ülkemiz her geçen yıl kalkınmaya devam ediyor, refahımız artıyor. Onlar engel çıkardı, biz engelleri aşa aşa geldik. Türkiye'nin ekonomisini, dünyanın en ileri gelen ülkeleri arasına soktuk, savunma sanayimizi güçlendirdik, yerli ve milli ürünlerle artık daha güçlüyüz. Paramızla alamadığımız savunma silahlarımızı artık kendimiz yapıyoruz. Kimseye muhtaç değiliz. Milletimizle el ele vererek, 16 yıl boyunca Türkiye'yi yüzde 5,7 büyüttük. 284 bin derslik, bin 250 hastane, 800 binin üzerinde toplu konut yaptık."