AK Parti'nin Kocaeli mitingi

KOCAELİ (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz yıkmanın, yok etmenin, durdurmanın değil, daha iyisini, daha güzelini, çok daha kalitelisini kazandırmanın davasını güdüyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Kocaeli Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Diyarbakır'da aydınlatma sistemi olan 65 kilometre dört gidiş dört gelişten oluşan yol yapıldığını söyledi.
Diyarbakır'da havalimanına giderken bazı dükkanlara uğradıklarını, orada da küçük bir miting gerçekleştirdiklerini anlatan Erdoğan, "O cadde, dört gidiş dört geliş muhteşem. Yani Kocaeli'nde belki yok. İstanbul'da da yok." ifadelerini kullandı.
"Bunlar bir dikili taş yapmıyorlar ama biz yapıyoruz." diyen Erdoğan, çamurdan, bataktan, çöp dağlarından, hava kirliliğinden, susuzluktan İstanbul'u kurtardıklarını hatırlattı.
Bazılarının, "Susuzluk deyince CHP, çöp dağları deyince CHP, hava kirliliği deyince CHP; bunları doğru bulmuyorum." dediğini aktaran Erdoğan, şöyle dedi:
"Ne demek doğru bulmuyorum? Öyle değil mi? Bunları yaşamadık mı? İstanbul'da ben bunları yaşadım ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığını bana İstanbullu kardeşlerim bunlardan kurtulmak için verdi. Elhamdülillah kurtardık ve o gün bugündür böyle bir pislik yok. Kocaeli böyle değil miydi? Kocaeli'yi de CHP'den almadık mı? Aldıktan sonra Kocaeli ne hale geldi görüyorsunuz. Hamdolsun. Aynı şekilde Ankara. O da öyleydi. Kardeşlerim bunların olduğu yerde asla modern bir şehir, modern bir ülke bulamazsınız. İşte biz şimdi modern Türkiye'yi kuruyoruz. Biz yıkmanın, yok etmenin, durdurmanın değil daha iyisini, daha güzelini, çok daha kalitelisini kazandırmanın davasını güdüyoruz. İşte bunun için tüm illerimizle birlikte Kocaeli'nde de 'Vakit birlik vakti' diyor muyuz? 'Vakit kardeşlik vakti' diyor muyuz? 'Vakit bolluk, bereket vakti' diyor muyuz? 'Vakit Kocaeli vakti' diyor muyuz? 'Vakit Türkiye vakti' diyor muyuz?"
- "Fizik öğretmeni olman bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na hakaret etme yetkisini vermez"
Kendilerini anlamak isteyenlerin 81 vilayete kazandırdığı eserlere, projelere, yatırımlara bakması gerektiğini kaydeden Erdoğan, mitinge katılanlara, Osmangazi, Yavuz Sultan Selim ve Marmaray ve Avrasya projelerini nasıl bulduklarını sordu. Aldığı coşkulu cevap üzerine Erdoğan, daha iyilerinin olacağını belirterek, şöyle devam etti:
"Kocaeli AK Parti siyasetinin sembol şehirlerinden biridir. 16 yılda Kocaeli'ne ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 24 katrilyon yatırım yaptık Kocaeli'ne. Evlatlarımız en güzel şekilde eğitim alsın 9 bin 654 adet yeni derslik inşa ettik. 50-60 kişinin bir sınıfa doluştuğu, öğrenmenin, ders dinlemenin imkansız olduğu eski Türkiye manzaralarına tamamen son verdik. Kocaeli Üniversitesi'ni yeni yatırımlarla daha da büyüttük, güçlendirdik. Gebze Teknik Üniversitesi'ni ikinci yükseköğrenim kurumu olarak 2014 yılında şehrimize kazandırdık. Şimdi üçüncü bir üniversitenin hazırlıklarını yapıyoruz. İnşallah değerlendirmeleri yapacağız. Değerlendirmeleri yaptıktan sonra da üçüncü bir üniversiteyi Kocaeli'mize kazandıracağız. Eğitim, bilim, sanat bunlar bizde.
Tutturmuş bir şey 'Ben fizik öğretmeniyim'. Olabilirsin. Biz de saygı duyarız. Güzel ama fizik öğretmeni olman sana kalkıp da bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na hakaret etme yetkisini vermez. Dün, evvelsi akşam Kadıköy'de geziyorlar. 10-15 bin kişi, 20 bin kişi neyse... 'Hırsız Erdoğan' diye onlara slogan attırıyorlar. Bana bak Muharrem; önce haddini bileceksin. Kendini bileceksin. Cinsini bileceksin ve kalkıp da bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na bu şekilde bir sloganla hakaret edemezsin. Birisi çıkıyor 'Külliye'ye gitmem'. Senin Genel Başkanın kuzu kuzu bizim külliyemize geldi. Siz zaten yalancısınız. Bunlar bizim klozetlere altın dedi. Hatırlayın. Dedim gelin bir bakın bakalım. Hatta öğrenciler geldi, 'Çocuklar gelin şu klozetlere bakın' dedim. İşleri yok. Bizim altından klozetle ne işimiz var? Musluklar, bir de sarı pirinçle altını karıştırıyorlar. Cehalet bunlarda diz boyu. Anlamazlar bu işten de."
"Bunlar cesaretlerini de cehaletlerinden alıyorlar." diyen Erdoğan, kendisinin millete inandığını söyledi. Külliye'de bir sergi salonu yaptıklarını ve orada geçen akşam muhtarlara yönelik bir iftar verdiğini hatırlatan Erdoğan, "2 bin 200 kişi... Tabii muhteşem bir iftar oldu. Oraya var ya gelmeye bunların yüzü tutmaz. Birisi çıkmış ne diyor, 'Yıkacağım' diyor. Bunlar böyle. Neyi yıkıyorsun? Gömerler, gömerler neyi yıkıyorsun? Bu milletin helal parasıyla yapılmış olan buraları neyini yıkıyorsun? Haddini bil haddini ama bunlar cahil. Cahil ne dediğini bilir mi? Bilmez." dedi.
- Kocaeli'ne yapılan yatırımlar
Erdoğan, Kocaeli'nin farklı yerlerinde 14 bin 466 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurdu açtıklarını, merkezde 3, Karamürsel'de 1 olmak üzere toplamda 3 bin 274 kişi kapasiteli yeni yurtları gelecek dönem açacaklarını söyledi.
Kocaeli için 33 bin seyirci kapasiteli stadyum inşa ettiklerini hatırlatan Erdoğan, "Fakat Süper Lig'e çıkaramıyorsunuz. Şimdi hakkı Süper Lig. Değil mi? Ona göre. Bunu başarmanız lazım." dedi.
Gebze Kışlası'nın olduğu yerde 400 dönümlük alanda Millet Bahçesi'ni kuracaklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:
"SEKA'yı nasıl yaptık? SEKA'dan memnun musunuz? Hanımlar; aldığım haberlere göre maşallah SEKA'da güzel yürüyüşler yapıyorsunuz. Doğru mu? Şimdi bir de Millet Bahçesi'ni yaptığımız zaman ben inanıyorum ki o Millet Bahçesi'nde yavrularınızı alacaksınız yanınıza çoluk, çocuk hep beraber yatıp yuvarlanacaksınız. 400 dönüm. İngiltere Hyde Park, 170-180 dönüm. İngilizlerin Hyde Park'ı varsa Kocaeli'nin de Millet Bahçesi var. Bize yakışmaz mı? Ayşe'ye, Fatma'ya yakışmaz mı? Ahmet'e, Mehmet'e yakışmaz mı? George'a yapıyorlar da biz niye yapmayalım? Yapmadılar bugüne kadar. Yapamazlar. Bu dert işi dert. Biz dertliyiz. Bunların böyle bir derdi yok. Hemen yanına da inşallah Kocaeli'ne yakışır bir cami inşa edeceğiz. Kocaeli'nde bu ihtişama yakışır öyle büyük bir cami yok. İstanbul'da Mimar Sinan'ı yaptık, hamdolsun. Şimdi Çamlıca, o da ayrı bir muhteşem. Onu yaptık. Ankara'da Mihramah Sultan'ı yaptık. Şimdi aynı şeyi burada da yapmamız lazım. Kocaeli'ne yakışır. Onun için tabii burada Sayın Belediye Başkanı biraz işi çabuk tutması lazım. Hızla adımı atmamız lazım. Zaman kaybına tahammülümüz yok ve hemen Hünkar Çayırı'nın bulunduğu bölgeyi de dediğim gibi Millet Bahçesi'ne çevireceğiz. Sağlık'ta 14'ü hastane olmak üzere 80 tesisi şehrimize kazandırdık. Sağlık alanında Kocaeli'ni yeni bir lige taşıyoruz. İnşası süren Kocaeli şehir hastanemiz bin 180 yataklı dev bir eser. Şehir hastanemizi inşallah 2020 yılının başında tamamlayıp sizlerin hizmetinize sunuyoruz. Ayrıca 400 yataklı Gebze Fatih Devlet Hastanemiz önümüzdeki ay hizmete giriyor."
(Sürecek)
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