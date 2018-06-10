AK Parti'nin Kocaeli mitingi

KOCAELİ (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz yıkmanın, yok etmenin, durdurmanın değil, daha iyisini, daha güzelini, çok daha kalitelisini kazandırmanın davasını güdüyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Kocaeli Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Diyarbakır'da aydınlatma sistemi olan 65 kilometre dört gidiş dört gelişten oluşan yol yapıldığını söyledi. Diyarbakır'da havalimanına giderken bazı dükkanlara uğradıklarını, orada da küçük bir miting gerçekleştirdiklerini anlatan Erdoğan, "O cadde, dört gidiş dört geliş muhteşem. Yani Kocaeli'nde belki yok. İstanbul'da da yok." ifadelerini kullandı. "Bunlar bir dikili taş yapmıyorlar ama biz yapıyoruz." diyen Erdoğan, çamurdan, bataktan, çöp dağlarından, hava kirliliğinden, susuzluktan İstanbul'u kurtardıklarını hatırlattı. Bazılarının, "Susuzluk deyince CHP, çöp dağları deyince CHP, hava kirliliği deyince CHP; bunları doğru bulmuyorum." dediğini aktaran Erdoğan, şöyle dedi: "Ne demek doğru bulmuyorum? Öyle değil mi? Bunları yaşamadık mı? İstanbul'da ben bunları yaşadım ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığını bana İstanbullu kardeşlerim bunlardan kurtulmak için verdi. Elhamdülillah kurtardık ve o gün bugündür böyle bir pislik yok. Kocaeli böyle değil miydi? Kocaeli'yi de CHP'den almadık mı? Aldıktan sonra Kocaeli ne hale geldi görüyorsunuz. Hamdolsun. Aynı şekilde Ankara. O da öyleydi. Kardeşlerim bunların olduğu yerde asla modern bir şehir, modern bir ülke bulamazsınız. İşte biz şimdi modern Türkiye'yi kuruyoruz. Biz yıkmanın, yok etmenin, durdurmanın değil daha iyisini, daha güzelini, çok daha kalitelisini kazandırmanın davasını güdüyoruz. İşte bunun için tüm illerimizle birlikte Kocaeli'nde de 'Vakit birlik vakti' diyor muyuz? 'Vakit kardeşlik vakti' diyor muyuz? 'Vakit bolluk, bereket vakti' diyor muyuz? 'Vakit Kocaeli vakti' diyor muyuz? 'Vakit Türkiye vakti' diyor muyuz?"

- "Fizik öğretmeni olman bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na hakaret etme yetkisini vermez" Kendilerini anlamak isteyenlerin 81 vilayete kazandırdığı eserlere, projelere, yatırımlara bakması gerektiğini kaydeden Erdoğan, mitinge katılanlara, Osmangazi, Yavuz Sultan Selim ve Marmaray ve Avrasya projelerini nasıl bulduklarını sordu. Aldığı coşkulu cevap üzerine Erdoğan, daha iyilerinin olacağını belirterek, şöyle devam etti: "Kocaeli AK Parti siyasetinin sembol şehirlerinden biridir. 16 yılda Kocaeli'ne ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 24 katrilyon yatırım yaptık Kocaeli'ne. Evlatlarımız en güzel şekilde eğitim alsın 9 bin 654 adet yeni derslik inşa ettik. 50-60 kişinin bir sınıfa doluştuğu, öğrenmenin, ders dinlemenin imkansız olduğu eski Türkiye manzaralarına tamamen son verdik. Kocaeli Üniversitesi'ni yeni yatırımlarla daha da büyüttük, güçlendirdik. Gebze Teknik Üniversitesi'ni ikinci yükseköğrenim kurumu olarak 2014 yılında şehrimize kazandırdık. Şimdi üçüncü bir üniversitenin hazırlıklarını yapıyoruz. İnşallah değerlendirmeleri yapacağız. Değerlendirmeleri yaptıktan sonra da üçüncü bir üniversiteyi Kocaeli'mize kazandıracağız. Eğitim, bilim, sanat bunlar bizde.

Tutturmuş bir şey 'Ben fizik öğretmeniyim'. Olabilirsin. Biz de saygı duyarız. Güzel ama fizik öğretmeni olman sana kalkıp da bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na hakaret etme yetkisini vermez. Dün, evvelsi akşam Kadıköy'de geziyorlar. 10-15 bin kişi, 20 bin kişi neyse... 'Hırsız Erdoğan' diye onlara slogan attırıyorlar. Bana bak Muharrem; önce haddini bileceksin. Kendini bileceksin. Cinsini bileceksin ve kalkıp da bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na bu şekilde bir sloganla hakaret edemezsin. Birisi çıkıyor 'Külliye'ye gitmem'. Senin Genel Başkanın kuzu kuzu bizim külliyemize geldi. Siz zaten yalancısınız. Bunlar bizim klozetlere altın dedi. Hatırlayın. Dedim gelin bir bakın bakalım. Hatta öğrenciler geldi, 'Çocuklar gelin şu klozetlere bakın' dedim. İşleri yok. Bizim altından klozetle ne işimiz var? Musluklar, bir de sarı pirinçle altını karıştırıyorlar. Cehalet bunlarda diz boyu. Anlamazlar bu işten de." "Bunlar cesaretlerini de cehaletlerinden alıyorlar." diyen Erdoğan, kendisinin millete inandığını söyledi. Külliye'de bir sergi salonu yaptıklarını ve orada geçen akşam muhtarlara yönelik bir iftar verdiğini hatırlatan Erdoğan, "2 bin 200 kişi... Tabii muhteşem bir iftar oldu. Oraya var ya gelmeye bunların yüzü tutmaz. Birisi çıkmış ne diyor, 'Yıkacağım' diyor. Bunlar böyle. Neyi yıkıyorsun? Gömerler, gömerler neyi yıkıyorsun? Bu milletin helal parasıyla yapılmış olan buraları neyini yıkıyorsun? Haddini bil haddini ama bunlar cahil. Cahil ne dediğini bilir mi? Bilmez." dedi.