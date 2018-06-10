AK Parti'nin Kocaeli mitingi

KOCAELİ (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tek parti CHP'si yıllarında biliyorsunuz milleti inim inim inlettiler. Kalkınma hamlemizi durdurdular. Bu ülkede 18 yıl boyunca Allah-u ekber nidasını minarelerimize çok görenler şimdi yeni baskıların, yeni yıkımların hesabını yapıyorlar." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kocaeli Milli İrade Meydanı'nda düzenlediği mitingde, Türkiye'de dikili ağacı dahi olmayanların adeta gözlerini yapılan yatırımlara diktiğini söyledi. Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Tek parti CHP'si yıllarında biliyorsunuz milleti inim inim inlettiler. Kalkınma hamlemizi durdurdular. Bu ülkede 18 yıl boyunca Allah-u ekber nidasını minarelerimize çok görenler şimdi yeni baskıların, yeni yıkımların hesabını yapıyorlar. Bunlar, ezanı Türkçe okutanlar değil mi? Biliyorsunuz, imam hatiplerin israf olduğundan bahsediyorlar. 2023 projelerimizi rafa kaldırmaktan bahsediyorlar. Hızlı tren hatlarını çürümeye terk etmeyi vadediyorlar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni satmayı konuşuyorlar. Dünyanın dört bir ucunda ecdat yadigarı eserleri ayağa kaldıran mazlum ve mağdurlara sahip çıkan kurumlarımızı TİKA'yı, AFAD'ı bunları kapatmaktan bahsediyorlar. Şu cehalete bakın. Bu TİKA, dünyanın dört bir yanında fakir fukara, garip gureba bunlara ulaşıyor. Tarihi eserlerimizi yeniden ayağa kaldırıyor. AFAD, nerede bir garip varsa, nerede bir hasta varsa ona ulaşıyor. Sen bütün işleri bitirdin de şimdi onları mı kapatacaksın? Daha dur bakalım. Sen kimsin? Haddini bil."

- "FETO ağzıyla konuşuyorlar" Erdoğan, milletin elinden cumhurbaşkanını seçme yetkisini almaktan bahsedildiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "FETO'nun ağzıyla konuşuyorlar. FETO'ya ülkenin anahtarlarını teslim etmenin hesabı içindeler. Bu aziz milletten 15 Temmuz'un rövanşını almanın tezgahını kuruyorlar. Çukura gömdüğümüz bölücü terör örgütünü yeniden palazlandırmaya niyetliler. İşte bak; Bay Muharrem gitti Edirne'ye orada ziyaret etti. Kimi? Adeta terörist başı durumunda olan ve Diyarbakır'da 6-7 Ekim'de 53 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan kişiyi gidiyor ziyaret ediyor. Gençler; aman ha bu oyunlara gelmeyelim. Tutturmuşlar 'İşte çıksın aday'. Ne demek? Buyurun, konuşmasını yapacak, vesairesini yapacak, bitti. Partisi de propagandasını yapıyor. Bu bile ona fazla. Çünkü aday olmanın da bir ehliyetinin olması lazım. Şu anda tutuklu mu adam? Tutuklu. Bitti. Bir an önce adaletin kararını vermesi lazım aslında. Çünkü bu kadar insanın ölümüne neden olan birisini önce o ölenlerin ailelerine sormak lazım, 'Ne düşünüyorsunuz?' Yasin Börü'nün annesine sormak lazım, 'Ne diyorsunuz?'. Yoksa bunların sırtında tabii maalesef küfe yok."

"İdam" tezahüratları üzerine Erdoğan, "Parlamento dedim ya size daha önce parlamento bunlarla ilgili kararı bana göndermiş olsaydı ben bunu çoktan onaylardım." ifadelerini kullandı. - "AK Parti, Türkiye'de 284 bin yeni derslik yaptı, siz onları yıkacak mısınız?" Türkiye'yi tekrar eski, kötü, ezik, istikrarsız günlerine döndürmenin planının yapıldığını kaydeden Erdoğan, kendilerinin ise yapmaktan, inşa etmekten, ihya etmekten söz ettiğini dile getirdi. Muhalefetin ise sürekli satmaktan, yıkmaktan, durdurmaktan bahsettiğini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: "Ben Kocaelili kardeşimden laf cambazlıklarıyla paçayı kurtarmaya çalışan muhalefetin adaylarına şunları sormasını özellikle rica ediyorum. Kendilerine madem geldiğinizde büyük projeleri rafa kaldıracaksınız, öyleyse şunları da yapacak mısınız? AK Parti, Türkiye'de 284 bin yeni derslik yaptı, siz onları yıkacak mısınız? AK Parti, Türkiye'de 585 bin yeni öğretmen göreve başlattı, siz onları işten atacak mısınız? AK Parti Türkiye'de 69 milyon kişiye geniş bant internet hizmeti sağladı, siz onları kesecek misiniz? AK Parti Türkiye'ye bin 245 yeni hastane, 130 bin yeni hastane yatağı kazandırdı, siz onları kaldırıp atacak mısınız? AK Parti şu ana kadar 5 şehir hastanesini hizmete soktu, siz onların kapısına da kilit vuracak mısınız? Kocaeli Şehir Hastanesi'nin inşaatını durduracak mısınız? AK Parti, Türkiye'de 817 bin vatandaşımızı ev sahibi yaptı, siz onları da yıkacak mısınız? Kocaeli'ndeki toplu konutlarda yaşayan vatandaşlarımızı kapı dışarı edecek misiniz? AK Parti, Türkiye'de 20 bin kilometre bölünmüş yol yaptı, bunları kazıyıp yeniden tarla haline mi dönüştüreceksiniz? Vesaire, vesaire, vesaire... Hızlı tren hatlarını kaldıracak mısınız? Siz yeniden kara trene mi bineceksiniz? Bütün doğal gaz sistemlerini çökertip acaba yeniden kömür sobalarına mı döneceğiz? Bunlar yapar mı yapar."

İstanbul'a yapılacak yeni havalimanına da değinen Erdoğan, "29 yeni havalimanı biliyorsunuz inşa ettik. Kaldıracak mısınız? Şimdi önümüzde inşallah 29 Ekim'de dünyanın ilk üçü içinde olan havalimanını açıyoruz. Orada bir de önümüzdeki hafta içinde bir televizyon programı yapacağım. O televizyon programıyla bu havalimanının güzelliklerini göreceksiniz. Nereden nereye ama bunlar bu işten anlamaz. 525 baraj, 528 hidroelektrik santral yaptık. 207 içme suyu tesisi, bin 232 sulama tesisi açtık. Bunları da yıkacak mısın Bay Muharrem? AK Parti 242 katrilyon sosyal yardım yaptı. Siz gidip bunları garip gurebadan geri mi alacaksınız? Emeklilerin maaşlarını 2 katına, 3 katına, 4 katına çıkardık. En son bayram ikramiyesini getirdik. Siz bunları yeniden eski seviyesine mi döndüreceksiniz? Vesaire vesaire... Çok daha fazlasıyla var." diye konuştu. "AK Gençlik burada, Reisinin yanında" şeklinde tezahüratta bulunulması üzerine Erdoğan, "Şüphem yok. Ben de sizin yanınızdayım. Sizinle beraberim." şeklinde karşılık verdi.

Erdoğan, "Milletimden rica ediyorum, muhalefet oy istemek için karşınıza geldiğinde kendilerine lütfen bunları sorun. SİHA'ları, İHA'ları sorun. Afrin'i, teröristlerden temizleyen bu SİHA'ları sorun." dedi. - "O apoletleri sen mi taktın ki sen sökeceksin?" Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştiren Erdoğan, şunları kaydetti: "Ya adamın işi gücü yok ya gitmiş İsmail Metin Paşa ile uğraşıyor. Kim o İsmail Metin Paşa? 2. Ordu Komutanı. Afrin operasyonunu yürüten komutan. Ben de tabii Malatya'ya gittim. O akşam Türkiye Esnaf Sanatkarları Odası iftar verdi. Onlar protokol mensubu aynı zamanda ve aynı masada oturuyoruz. Konuşmamı yapıyorum, konuşmanın bir yerinde alkışladılar. Bu alkışı beyefendi kendisi için 'Bu beni zora soktu' diyor. Ya sen böyle bir konuşmaya zaten layık değilsin ki ve tuttu 'Apoletlerini sökeceğim' dedi. Ya o apoletleri sen mi taktın ki sen sökeceksin. O apoletleri bu millet taktı ve bunu sökecek merciler bellidir, yargıdır yargı, cahil. Bunu da öğren. Senin böyle bir yetkin yok. Cumhurbaşkanı olsan da yok. Bunların hepsi yargı süreci içerisinde olacak işlerdir. Bunları, lafı eğip, bükmeden bu sorulara cevap versinler.

Şimdi Kocaeli, ülkemizin ve şehrimizin geleceğini 24 Haziran'da bu zihniyete bırakmıyoruz değil mi? Bunun için 'Güçlü Meclis' diyor muyuz? Bunun için 'Güçlü hükümet' diyor muyuz? Bunun için 'Güçlü Türkiye' diyor muyuz? Allah'ın izni, sizlerin teveccühü ile bu yıkım ekibine dört gözle bekledikleri fırsatı asla vermeyeceğiz. Sizlerin desteğiyle hizmet ve atılım düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakacağız. Yasakçı, baskıcı, diktatör, tek adam anlayışının temsilcisi CHP zihniyetinin bir daha Türkiye'nin şoför koltuğuna oturmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Kargadan başka kuş, yıkmaktan başka iş tanımayan bu çapsızların niyetlerini gerçekleştirmesine rıza göstermeyeceğiz." Erdoğan, 16 yılda hep birlikte bedel ödeyerek inşa ettikleri kardeşlik ikliminin zedelenmesine fırsat tanımayacaklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 milyonun kardeşlik gölüne 3-5 kifayetsizin fitne mayası çalmasına asla izin vermeyeceklerini dile getirerek, şöyle devam etti: "Bunun için çok çalışacağız. Hiçbir ayrım yapmadan, Kocaeli'nde kapı kapı dolaşacağız hanımlar. 13 gün kaldı. Gençler kapı kapı dolaşacağız. Herkesi kucaklayacaksınız. Sıkılmadık el, kapısı çalınmadık hane, girilmedik gönül bırakmayacağız. Bizim Kocaeli'den beklentilerimiz çok büyük. Çünkü Kocaeli 10 Ağustos seçimlerinde yüzde 58,5 oy oranıyla şahsımı Cumhurbaşkanlığı makamına götürdü. 1 Kasım seçimlerinde Kocaeli yüzde 56,5 ile AK Parti'yi yeniden tek başına iktidara taşıdı. 16 Nisan halk oylamasında Kocaeli yüzde 57 gibi Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir oranla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine 'evet' dedi. Bugüne kadar Kocaeli rotasını asla saptırmadı. Şimdi hazır mıyız? Şimdi ne düşünüyorsunuz? Yüzde kaç? Büyük gayret istiyoruz. Ben size inanıyorum. Kocaeli başarır. Allah'ın izniyle başarır. Şimdi önümüzde Türkiye'nin gelecek asrına damga vurma fırsatı var. Şimdi önümüzde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme imkanı var .Biz yine Kocaeli'nden rekor bekliyoruz. Kocaeli 24 Haziran'da tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? Kocaeli, Cumhur İttifakı'na sahip çıkıyor muyuz? Kocaeli Cumhurun adayını, Cumhurbaşkanlığı makamına taşıyor muyuz?