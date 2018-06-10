AK Parti'nin Kocaeli mitingi

KOCAELİ (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Muharrem, 'Kanal İstanbul'a karşıyım.' diyor. Kafaya bak, kafaya. Yok, ufuk yok. Daha şurada geçenlerde bir gemi Boğaz'da yalıya çarptı. Bu tanker olsaydı, Allah muhafaza aylarca orada yangın olurdu. Kafası basmıyor, genel başkanının da basmıyor. Bu CHP'nin tarihi böyle." dedi. Erdoğan, partisince Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Kocaeli'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere, yaşlılara 1,5 katrilyon lira tutarında destek olduklarını aktaran Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise "Hiç destek vermiyor." dediğini ifade ederek, "Ya, doğru konuş be. Bunlarda kelamın doğrusu yok. Akşam yalan, sabah yalan." diye konuştu. TOKİ aracılığıyla Kocaeli'de 19 bin 352 konut projesini hayata geçirdiklerini vurgulayan Erdoğan, kentin bölünmüş yol uzunluğunu iki kat arttırarak 260 kilometreye çıkardıklarını, Osmangazi Köprüsü'nü sadece kente değil, Türkiye'ye kazandırdıklarını anlattı.

Erdoğan, "Yapımı süren Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı kesiminin sözleşme bedeli 4,5 katrilyon lira. İnşallah bu devasa projeyi de 2020'de tamamlıyoruz." şeklinde konuştu. İzmit-Kandıra Yolu TEM-Otogar Köprülü Kavşağı Projesi'nin İzmit Otogar Kavşağı'ndaki çalışmalarının yapıldığını, projenin tamamımın 2 yıla tamamlanacağını belirten Erdoğan, TEM Gebze geçişinde 6 otoyol üst geçidi köprüsü yapmak için yakında ihaleye çıkılacağını kaydetti. Kocaeli'ni İstanbul'a, Ankara'ya ve güzergah üstündeki şehirlere Yüksek Hızlı Tren Hattı'yla bağladıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Ama bunlar bu işten anlar mı? Kardeşlerim, siz çırağa bakkal dükkanınızı teslim eder misiniz? Hızlı tren projelerimiz tamamlandığında birçok il merkeziyle bağlanmış olacak. Bunlar çırak bile değil. Hızlı tren projelerimiz tamamlandığında Kocaeli, Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine birçok il merkeziyle bağlanmış olacak. Bay Muharrem, 'Kanal İstanbul'a karşıyım.' diyor. Kafaya bak, kafaya. Yok, ufuk yok. Daha şurada geçenlerde bir gemi Boğaz'da yalıya çarptı. Bu tanker olsaydı, Allah muhafaza aylarca orada yangın olurdu. Kafası basmıyor, genel başkanının da basmıyor. Bu CHP'nin tarihi böyle. Tutturdu otomobil. 'Ne otomobili.' diyor. 'Bu Erdoğan 20 yıl geriden geliyor.' diyor. Kocaeli, Bursa ile beraber otomobilin merkezi ama o zannediyor ki bizim bu otomobil projemiz benzinli veya mazotlu. Değil. Bay Muharrem, bu elektrik-elektronik, bununla çalışacak. Tesla'nın sahibi Elon ziyaretimize geldi. Dünyada şu anda önemli bir proje. Sana gelmedi Muharrem. Niye geldi ya bize? Bu adamla iş yapılır diye geldi."

- Kocaeli projeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Köseköy Lojistik Merkezi'nin ilk etabının bitirildiğini, ikinci etabın yapım çalışmalarının devam ettiğini, Gebze-Halkalı banliyö hatlarını modernize çalışmalarında sona doğru yaklaştıklarını anlattı. Toplam maliyeti 8,5 katrilyon lira olan Gebze, Sabiha Gökçen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul yeni havalimanı Halkalı arasındaki hızlı tren projesinin çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Erdoğan, 27 bin dekar araziyi sulayan Karamürsel Kızderbent Barajı'nı, Kandıra Arıklar Göleti'ni ve Karamürsel Tepeköy göletlerinin şehre kazandırıldığını kaydetti. Erdoğan, Karamürsel'in içme suyu ihtiyacını karşılayacak İhsaniye Barajı, Karamürsel İncebeyli göletlerinin de yapımının sürdüğünü ifade ederek, "Kocaelili çiftçilere tam 344 trilyon liralık tarımsal destek verdik. Kocaeli'de 225 bin vatandaşımızı İŞKUR vasıtasıyla işe yerleştirdik. İş veren ve sigortalılarımıza toplam 4 milyar 671 bin liralık teşvik sağladık. Kocaeli'de 5 teknokent, 95 Ar-Ge merkezi ve 10 tasarım merkezi kurduk. Bunların yanı sıra Gebze'de ilk etabını tamamladığımız Bilişim Vadisi ülkemizin bu anlamda kendi teknolojisini ürettiği ve ihraç ettiği bir merkez olacak. Yine Gebze'de milli çip fabrikasını kuruyoruz." diye konuştu.

Kente General Memduh Tağmaç Kışlası alanında 170 bin metrekarelik adalet sarayı yapılacağını belirten Erdoğan, Körfez, Derince, İzmit ve Kartepe metrosunun şehrin ulaşımında bir devrim olacağını söyledi. Erdoğan, Gebze Darıca metrosunun da bölgede kesintisiz bir ulaşım sağlayacağını, bu projelerin de yakında hayata geçirileceğini kaydetti. - "Dünyaya en güzel cevabı vereceksiniz" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Kocaeli 24 Haziran'da durmak yok yola devam diyor muyuz? 24 Haziran'da mührü bir kez daha AK Parti'ye basıyor muyuz? 24 Haziran'da Cumhur İttifakını rekora taşıyor muyuz?" sözlerine, vatandaşlar "evet" diye karşılık verdi. Bunların, AK Parti iktidarlarının Kocaeli'deki 16 yıllık hizmet dağının görünen kısmı olduğunu ifade eden Erdoğan, "Biliyorsunuz, iki pusula tek zarf. Anlıyorsunuz değil mi? İki pusula olacak. Bu pusulanın bir tanesinde cumhurbaşkanı adayına mührü basacaksınız. Diğerinde de AK Parti'ye mührü basacaksınız. Cumhur İttifakının altında malum iki parti var ve sizlerin desteğini istiyoruz." dedi.