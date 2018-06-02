AK Parti'nin Konya mitingi

KONYA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçim beyannamesini kim okuyor? Cumhurbaşkanı adayı değil, parti genel başkanı. Sen olsaydın aday o zaman, bunların durumu rezalet." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçarslan Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingde Konyalılara hitap etti. Konuşmasına, "Malazgirt'te Sultan Alparslan ile güzel bir başlangıç yaptık, İznik'te ve ardından Konya'da Selçuklu ile Söğüt'te, Bursa'da, Edirne'de, İstanbul'da Osmanlı ile Ankara'da Cumhuriyet ile güzel bir başlangıç yaptık. 1950'de çok partili hayata geçerek güzel bir demokrasi başlangıcı yaptık, 16 yıl önce AK Parti ile demokrasi ve kalkınma yolunda güzel bir başlangıç yaptık. 15 Temmuz'da milletimizle istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkma konusunda güzel bir başlangıç yaptık." sözleriyle başlayan Erdoğan, 24 Haziran'da da yeni yönetim sistemiyle güzel bir başlangıç yapmaya hazırlandıklarını bildirdi. Erdoğan, alandakilerden, 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığında şahsına, Meclis'te AK Parti'ye destek sözü isteyerek, 'Vakit birlik vakti, vakit Konya vakti, vakit Türkiye vakti.' diyor muyuz?" ifadesini kullandı.

Miting sonrasında Konya'nın Çumra ilçesine gideceğini aktaran Erdoğan, şehrin içme suyu problemini çözecek önemli bir tesisin açılışını yapacağını belirtti. Selçuklu'ya başkentlik yapmış Konya'ya su temin etmek için Mavi Tünel İçme Suyu Tesisleri'ni inşa ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Bu projeyle temin edilecek yıllık su 100 milyon metreküp suyla Konya şehir merkezi, Çumra ilçesi ve İçeri Çumra Beldesi'nin 2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşılıyoruz." diye konuştu. Bu tesisin 650 trilyona mal olduğunu açıklayan Erdoğan, "Paran var mı?' diyor. Sen esere bak, para olmadan bunlar olur mu? Kaynakları çeşitlendiriyoruz, zaten para da var. İnce, Sayın İnce sen Konya'yı bilir misin? Bay Kemal bilir mi? Niye bilsin ki ihtiyaçları var mı? İşte 20 yıl önceki Konya'yı bunlar bilse o zaman dünyanın kaç bucak olduğunu anlarlar." değerlendirmesini yaptı. - "Sen bu işlerden anlamazsın, senin adayın da anlamaz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'ya son 16 yılda 47 katrilyon yatırım yaptıklarına işaret ederek, şunları söyledi:

"Ah Bay Kemal, senin genel müdür olduğun hastaneler müflis haldeyken, o hastanelerde benim vatandaşlarım can çekişirken, sen 'E ben ne yapayım, hükümet' diyordun. İşte bak, biz her şeyimizle buradayız. Şehir hastanelerimizle, devlet hastanelerimizle, sağlık tesislerimizle biz halkımızın emrindeyiz. Ama sen bu işlerden anlamazsın. Senin adayın da anlamaz. Seçim beyannamesini kim okuyor? Cumhurbaşkanı adayı değil, parti genel başkanı. Sen olsaydın aday o zaman, bunların durumu rezalet." Konya'ya eğitimde 7 bin 644 yeni derslik kazandırdıklarını, ailelerin çocuklarını okula gönderebilmeleri için kendilerine eski rakamla 105 milyon lira eğitim desteği sağladıklarını anlatan Erdoğan, şehirdeki mevcut üniversiteye ek olarak iki üniversite daha yapıldığını kaydetti. Erdoğan, yüksek öğrenim öğrencileri için 13 bin 613 kapasiteli yurt binalarının inşa edildiğini, bu yıl ise 5 bin 300 kişilik, 3 yıl içinde de 11 bin 614 kişilik yurtlar daha açarak, yüksek öğrenimde yurt kapasitesini Konya'da 30 bin 520'ye ulaştıracaklarını vurguladı.

Şehirdeki 42 bin seyirci kapasiteli stadyumu hizmete sunduklarını hatırlatan Erdoğan, "Şimdi eski stadı, Millet Bahçesi yapıyoruz. 100 dönümlük bir Millet Bahçesi'ne Konya'da kavuşacağız. Konya'da zaten bu tür yerler çok ama buna ilave yer yapmış olacağız. Çünkü yeşil, çevre bu ülkede bizimle gelişti." dedi. - "İlk defa ülkede veledrom Konya'da inşa edilecek" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'ya ülkede ilk defa bisiklet yarışları için bir veledrom inşa ettiklerini vurgulayarak, "Konya, bisiklet kullanımında Türkiye'nin bir numarası. Şimdi veledrom ile bu işi daha ileriye taşıyoruz. İhalesi Ağustos'ta yapılacak, kısa sürede de hizmete girecek." ifadesini kullandı. Sağlıkta 30'u toplamda 2 bin 380 yataklı hastane olmak üzere, 83 tesisi Konya'ya kazandırdıklarını bildiren Erdoğan, aralarında bin 250 yataklı Karatay Şehir Hastanesi'nin de bulunduğu 6 sağlık tesisinin yapımının devam ettiğini aktardı. Erdoğan, "Bay Kemal anlar mısın şehir hastanesinden, İnce sen anlar mısın? Bunların hayatında böyle bir yatırım yok ki neyi anlayacaklar. Şehir hastanemizi önümüzdeki yıl hizmetinize sunuyoruz." diye konuştu.