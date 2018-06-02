AK Parti'nin Konya mitingi

KONYA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Muharrem İnce, millet sana Metin Temel Paşa'nın apoletlerini sökecek fırsatı hiçbir zaman vermez ama seni o sandığa öyle bir gömer ki çok hevesli olduğun CHP Genel Başkanlığı yarışına katılacak yüzün dahi kalmaz." dedi. Erdoğan, partisince Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen mitingde Konyalılara hitap etti. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, "bugün yeni bir herze daha yumurtladığını" söyleyen Erdoğan, İnce'nin, Zeytin Dalı Harekatı'nın kahraman komutanı İsmail Metin Temel Paşa'ya saldırdığını aktardı. "Sebebi ne biliyor musunuz?" diye soran Erdoğan, sözlerine şöyle sürdürdü: "Malatya'ya gittiğimde, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası orada bir iftar verdi. Malatya'da şahsımın bulunduğu bu iftar sofrasına İkinci Ordu Komutanımızın katılmasından beyefendi rahatsız olmuş. Nasıl olur da oraya katılırmış. Haddini öyle aşıyor ki Metin Temel Paşamızın apoletlerini söküp emekli edeceğini söyleyecek kadar muvazeneyi kaybediyor. Her şeyden önce Malatya'daki iftar, parti iftarı değil, esnaf ve sanatkarlarımızın düzenlediği bir iftar. Tüm şehir protokolü gibi elbette ki İkinci Ordu Komutanımız da oradaydı. Üstelik bizim Metin Temel Paşamızla terörle mücadeleden, Zeytin Dalı Harekatı'ndan gelen çok yakın da bir hukukumuz var. Muharrem İnce, millet sana Metin Temel Paşa'nın apoletlerini sökecek fırsatı hiçbir zaman vermez ama seni o sandığa öyle bir gömer ki çok hevesli olduğun CHP Genel Başkanlığı yarışına katılacak yüzün dahi kalmaz."

Asıl derdin Afrin olduğuna belirten Erdoğan, İnce'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Zeytin Dalı Harekatı başladığında, "Aman ha, Afrin'e girmeyin." diye yeri göğü inlettiğini söyledi. Erdoğan, şöyle devam etti: "Kahraman askerlerimiz, Metin Paşayla birlikte, Özgür Suriye Ordusu'ndaki kardeşlerimiz, teröristlerden 4 bin 500'ünü imha ederek Afrin'e girdi mi? Bu kahraman askerlerimizin başında da Metin Temel Paşamız var mıydı? İşte bütün mesele bu. Kendi akıllarınca onun intikamını alıyorlar. Ülkenin ve milletin hayrına ağızlarından tek bir söz söylemeyenler, baktılar ki bize diş geçiremiyorlar, şimdi terörle mücadele kahramanlarımıza saldırıyorlar. Niye böyle yapıyorlar biliyor musunuz? Çünkü 'İşte şunu da biz yaptık...' Milletimize gösterecekleri bir eserleri yok. Eserleri olmadığı gibi böyle bir vizyonları, hevesleri, niyetleri de yok." Alandakilere, "24 Haziran'da sandıkları patlatırcasına AK Parti'yi çıkarmaya var mıyız? Erdoğan kardeşinizi çıkarmaya var mıyız?" diye soran Erdoğan, aldığı evet yanıtının ardından "Ondan sonra da 'ince ince' biz bunlara yolu gösteririz." ifadesini kullandı.

Dünyanın elektrikli ve sürücüsüz otomobile doğru gittiğini, buna göre Türkiye'nin otomobili projesini hayata geçirdiklerini dile getiren Erdoğan, birkaç ay önce Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın kendisini ziyarete geldiğini, çeşitli projeleri bu görüşmede ele aldıklarını, ne tür adımlar atılacağının konuşulduğunu anlattı. Kendisinin "milli ve yerli proje" dediğinde Kılıçdaroğlu ve İnce'nin buna karşı çıktığını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti: "Otomobil üretmek 20 yıl öncesinin işiymiş. Artık buna gerek yokmuş. Beni de 20 yıl geri atıyor. Sadece otomobili değil, tüm sanayi üretimimiz için de aynı şeyi söylüyor. Hızlı tren projelerini iptal edeceklermiş, yol projelerini iptal edeceklermiş, hatta tüm yatırımları durduracaklarmış, hatta daha ileri gidip bu işler 18'inci, 19'uncu yüzyılın işi diyerek, beyaz eşya fabrikalarının kapısına kilit vuracaklarını ima ediyorlar. Hiç projeleri yok mu? Haklarını yemeyelim, var. Uzayda, içinde altın olan gezegenler bulup, oradan altın getireceklermiş. Allah akıl fikir versin. Biz bunları iyi tanırız."

- "Biz bu CHP'yi iyi biliriz, iyi tanırız" Uçak üreten Nuri Demirağ'ın fabrikasının CHP zihniyetinin ağababaları tarafından yıkılarak gaz ocağı fabrikasına dönüştürüldüğünü belirten Erdoğan, "CHP budur. Biz bu CHP'yi iyi biliriz, iyi tanırız. Bunlar çalışmazlar, emek vermezler, ter dökmezler; sürekli hazine bulma peşinde veya piyangoyu, lotoyu, at yarışını tutturma peşinde koşarlar. Emeksiz kazanç uğrunda gösterilen bu çaba, genellikle eldeki, avuçtakini de tüketerek hüsranla sonuçlanır." diye konuştu. CHP başta olmak üzere muhalefet partilerinin durumunun da aynen böyle olduğunu anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: "Bir tanesi geçenlerde ne dedi? 'Sivas'a hızlı trene ne gerek var?' Neymiş? Oradan göç başlarmış. Hale bak... Sivas'a, benim Sivaslı kardeşlerime yüksek hızlı treni layık görmeyenlerden bu ülkeye fayda olur mu? Yıllar yılı benim vatandaşım bunları bekledi. Uçak bekledi, hızlı tren bekledi; şunların yaptığına bak. Ama Sivas'a da uçağı biz getirdik, havalimanını biz yaptık. Şimdi oraya yüksek hızlı tren de gelecek. Biz onları kendi dünyalarına bırakıyoruz."

- "Türkiye Uzay Ajansını kuracağız" Erdoğan, uzayın da ihmal edilmeyeceğinin altını çizerek, Türkiye Uzay Ajansının kurulacağını bildirdi. "Altın bulur muyuz bilmiyorum ama uydularımızla araştırma istasyonlarımızla uzaydaki yarışta yerimizi alacağız." diyen Erdoğan, ayrıca bu dönemde otomobil üreteceklerini, sanayiyi geliştireceklerini belirtti. Türkiye'nin artık silahlı ve silahsız insansız hava araçlarının bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, "Tasarımdan yazılıma, dünyanın yakın gelecekteki eğilimleri ne ise bu alanlarda en öne geçmenin yollarını arayacağız. Bu işleri yaparken dünyada o alanda en iyi kimse onlarla görüşüyor, istişare ediyor, iş birliği imkanlarını arıyoruz." şeklinde konuştu. CHP'dekilerin kafasının, birkaç yüzyıl geride kalmış olabileceğini ama kendilerinin yüzünün geleceğe dönük olduğunu belirten Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı: "Biz ihracatımızı 500 milyar dolara çıkartacağız. Milli gelirimizi 2 trilyon dolara çıkartacağız. 29 Ekim'de üçüncü hava limanını açacağız. Yılda 90 milyon yolcu kapasitesi olan dünyanın ilk üçünde olan bir havalimanı yapıyoruz. Kalkınma projelerimizi Kanal İstanbul gibi projelerle taçlandıracağız. Ne diyor, 'Kanal İstanbul'u yaptırmam. Niye yaptırayım? Bir taraftan milli bütçede para yok diyorsunuz bir taraftan Kanal İstanbul.' Milli bütçeden olmayacak, bunların kaynaklarını çeşitlendirerek bunu biz taliplilerine yaptıracağız, Bay İnce, Bay Kemal. Bugüne kadar bu yatırımların büyük bir çoğunluğunu böyle yaptık."