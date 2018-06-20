HABER

AK Parti'nin Mardin mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 20:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) - "(Kandil'e operasyon) Nerede terör var, nerede Türkiye'ye taciz var, biz orada tepelerine tepelerine bineceğiz" - "Devlet, tüm şefkatiyle vatandaşlarını kucaklarken teröristlerin başlarına da kadife eldivenin içindeki çelik yumruğunu indirmekten çekinmedi" - "Hem ülkemiz içerisinde hem de sınırlarımız ötesinde yürüttüğümüz bu operasyonlarla Mardinli kardeşlerime yaşattıkları acıların, zulümlerin, yürek sızılarının hesabını teröristlerden misliyle sorduk" - "Bu süreçte bölücü terör örgütünün bizi çekmek istediği tuzağa da düşmedik. Örgütün sergilediği onca alçaklığa rağmen hukuktan, demokrasiden ve adaletten taviz vermedik"

MARDİN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kandil'e düzenlenen operasyonlara ilişkin, "Nerede terör var, nerede Türkiye'ye taciz var, biz orada tepelerine tepelerine bineceğiz." dedi.

Erdoğan, partisinin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitinginde, Mardinlilere hitap etti.

Konuşmasına, "Binlerce yıllık tarihiyle medeniyetler beşiği Mardin. Müslüman'ı, Hristiyan'ı, Süryani'siyle hoşgörünün vatanı Mardin." diyerek başlayan Erdoğan, Mardin'in barışın simgesi, ilim ve hikmetin merkezi olduğunu bildirdi.

Erdoğan, Mardin'in "Küçük Türkiye" olduğunu belirterek, şehrin milletin birlik ve beraberliğinin timsali olduğunu ifade etti. Mardin'in kiliseleri, camileri farklı inançlara ait ibadethaneleriyle saygının sembolü olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Mardin Türk'ü, Arap'ı, Kürt’ü, Ezidi’si, Süryani'siyle barışın şimal yıldızıdır. Mardin sadece bizim değil, sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın göz bebeğidir." dedi.

Erdoğan, tarihi meydandan Mardinli emekçilere, çiftçilere, çobanlara, esnafa, kadınlara ve gençlere, Prof. Dr. Aziz Sancar başta olmak üzere yurt dışında Türkiye'yi gururla temsil eden Mardinli gurbetçilere de ayrıca selamlarını gönderdi.

"Yola Çıktım Mardin'e" isimli türkünün "Yola çıktım Mardin'e. Düştüm senin derdine. Mevlam sabırlar versin, yarini yitirene." sözlerini anımsatan Erdoğan, "Biz de diyoruz ki; 'Mevlam Mardin'den ayrı kalanlara da sabırlar versin. Rabbim bu güzel şehrin hasretiyle yananlara yardım etsin, Rabbim sizlerden Mardinli kardeşlerimden ayrı kalanlara sabır versin." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin mitingine Mardin'den uçsuz bucaksız bir katılımın olduğuna işaret ederek, Şanlıurfa'nın da çok kalabalık olduğunu, oradan Mardin'e selamlar getirdiğini aktardı.

Bugün Mardin'in coşkuda, heyecanda ve kardeşlikte yine kendisiyle yarıştığını aktaran Erdoğan, "Bugün Mardin, yeni bir dirilişe, yeni bir şahlanışa hazırlanıyor. Mardin, 24 Haziran'da tarih, destan yazmaya hazırlanıyor. Mardin, bu milletin iradesini pazarda satışa çıkaran gafillere şöyle esaslı bir ders vermeye hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

- Konuşması "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla kesildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin ile gurur duyduklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Mardin'in, bölgemiz ateş çemberinden geçerken binlerce yıllık kardeşliğine sahip çıkmasıyla gurur duyuyoruz. Mardin'in asırlık medreseleriyle, zamana ve yıllara meydan okuyan camileriyle gurur duyuyoruz. Mardin'in tarımıyla, turizmiyle, ticaretiyle, çalışkanlığıyla gurur duyuyoruz.

Biz Mardin'in bölücü terör örgütüne boyun eğmemesiyle gurur duyuyoruz. Mardinli kardeşlerimizin kahir ekseriyeti 'çukur terörü' sırasında gerçekten başarılı bir imtihan verdi. Bölücü örgütün şehrini, mahallesini, sokağını elinden almasına müsaade etmedi. Bölücü örgüt tarafından adeta enkaza çevrilen ilçelerimizi de biz ayağa kaldırdık, kaldırıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının bu kısmı alandakilerce "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla kesildi.

Nusaybin, Dargeçit ve Derik'in o süreçte çok ciddi zararlar gördüğüne işaret eden Erdoğan, "Bölücü terör örgütü bilhassa Nusaybin'in 6 mahallesinde büyük yıkımlara, acılara, gözyaşlarına neden olmuştur. Aralarında camilerin, okulların, kütüphanelerin, sağlık merkezlerinin, vatandaşlarımızın evlerinin, dükkanlarının olduğu binlerce yapı örgütün sokak çeteleri tarafından yakıldı, yıkıldı, ağır silahlarla saldırıya uğradı." diye konuştu.

"Kürt kardeşlerim tarihlerinin en büyük eziyetini, zulmünü bu sokak çetelerinin elinde yaşadı." diyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz, o dönemde bir taraftan bu sokak çetelerini temizlerken, diğer taraftan da Mardinli kardeşlerimize sahip çıktık. Bölücü örgütün hışmına, zulmüne uğrayan hiçbir kardeşimizi aç, açıkta bırakmadık. Devlet, tüm şefkatiyle vatandaşlarını kucaklarken, teröristlerin başlarına da kadife eldivenin içindeki çelik yumruğunu indirmekten çekinmedi.

Bu vesileyle Mardin'in ilçelerini eli kanlı canilerden temizlerken, şehit düşen emniyet güçlerimizi rahmetle şükranla yad ediyorum. Gazilerimize Allah'tan sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Teröristlerin acımasızca, alçakça katlettiği Mardinli sivillere de yüce Mevla'dan rahmet diliyorum."

Hem ülke içerisinde hem de sınırlar ötesinde yürüttükleri bu operasyonlarla Mardinlilere yaşattıkları acıların, zulümlerin, yürek sızılarının hesabını teröristlerden misliyle sorduklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları ifade etti:

"Bu süreçte bölücü terör örgütünün bizi çekmek istediği tuzağa da düşmedik. Örgütün sergilediği onca alçaklığa rağmen hukuktan, demokrasiden ve adaletten taviz vermedik. Geçmişte yaşandığı gibi hiç kimsenin hukukun sınırlarını zorlamasına müsaade etmedik. Adeta bir kuyumcu hassasiyetiyle hareket etmek suretiyle vatandaşlarımızın incinmesine, incitilmesine, onurlarının kırılmasına, herhangi bir şekilde haksızlığa maruz kalmalarına kesinlikle rıza göstermedik."

- "Afrin bitti, şimdi Kandil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada "Reis bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine, "Artık Afrin bitti, şimdi Kandil, Kandil... İnşallah çalışmalar yürüyor. Nerede terör var, nerede Türkiye'ye taciz var, biz orada tepelerine tepelerine bineceğiz." karşılığını verdi.

(Sürecek)

AK Parti'nin Mardin mitingi

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) - "(Kandil'e operasyon) Nerede terör var, nerede Türkiye'ye taciz var, biz orada tepelerine tepelerine bineceğiz" - "Devlet, tüm şefkatiyle vatandaşlarını kucaklarken teröristlerin başlar

1 / 37

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

Turkish President Recep Tayyip Erdogan
2 / 37

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

Turkish President Recep Tayyip Erdogan
3 / 37

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

Turkish President Recep Tayyip Erdogan
4 / 37

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

Turkish President Recep Tayyip Erdogan
5 / 37

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

Turkish President Recep Tayyip Erdogan
6 / 37

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

Turkish President Recep Tayyip Erdogan
7 / 37

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

Turkish President Recep Tayyip Erdogan
8 / 37

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

Turkish President Recep Tayyip Erdogan
9 / 37

AK Parti'nin Mardin mitingi

AK Parti'nin Mardin mitingi
10 / 37

AK Parti'nin Mardin mitingi

AK Parti'nin Mardin mitingi
11 / 37

AK Parti'nin Mardin mitingi

AK Parti'nin Mardin mitingi
12 / 37

AK Parti'nin Mardin mitingi

AK Parti'nin Mardin mitingi
13 / 37

AK Parti'nin Mardin mitingi

AK Parti'nin Mardin mitingi
14 / 37

AK Parti'nin Mardin mitingi

AK Parti'nin Mardin mitingi
15 / 37

AK Parti'nin Mardin mitingi

AK Parti'nin Mardin mitingi
16 / 37

AK Parti'nin Mardin mitingi

AK Parti'nin Mardin mitingi
17 / 37

AK Parti'nin Mardin mitingi

AK Parti'nin Mardin mitingi
18 / 37

AK Parti'nin Mardin mitingi

AK Parti'nin Mardin mitingi
19 / 37

AK Parti'nin Mardin mitingi

AK Parti'nin Mardin mitingi
20 / 37

AK Parti'nin Mardin mitingi

AK Parti'nin Mardin mitingi
21 / 37

AK Parti'nin Mardin mitingi

AK Parti'nin Mardin mitingi
22 / 37

AK Parti'nin Mardin mitingi

AK Parti'nin Mardin mitingi
23 / 37

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

Turkish President Recep Tayyip Erdogan
24 / 37

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

Turkish President Recep Tayyip Erdogan
25 / 37

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

Turkish President Recep Tayyip Erdogan
26 / 37

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

Turkish President Recep Tayyip Erdogan
27 / 37

AK Parti'nin Mardin mitingi

AK Parti'nin Mardin mitingi
28 / 37

AK Parti'nin Mardin mitingi

AK Parti'nin Mardin mitingi
29 / 37

AK Parti'nin Mardin mitingi

AK Parti'nin Mardin mitingi
30 / 37

AK Parti'nin Mardin mitingi

AK Parti'nin Mardin mitingi
31 / 37

AK Parti'nin Mardin mitingi

AK Parti'nin Mardin mitingi
32 / 37

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

Turkish President Recep Tayyip Erdogan
33 / 37

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

Turkish President Recep Tayyip Erdogan
34 / 37

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

Turkish President Recep Tayyip Erdogan
35 / 37

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

Turkish President Recep Tayyip Erdogan
36 / 37

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

Turkish President Recep Tayyip Erdogan
37 / 37

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

Turkish President Recep Tayyip Erdogan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti'nin Mardin mitingi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Kandil PKK

En Çok Okunan Haberler

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Muharrem İnce, 'size ilacımı göstereceğim' deyip cebinden çıkardığı mektubu okudu

Muharrem İnce, 'size ilacımı göstereceğim' deyip cebinden çıkardığı mektubu okudu

Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...

İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

Fatih Portakal'dan Melih Gökçek tepkisi: Kötülük saçan ağzınız var

Fatih Portakal'dan Melih Gökçek tepkisi: Kötülük saçan ağzınız var

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tuzla'da katı atık merkezinde yangın

Tuzla'da katı atık merkezinde yangın

24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor

24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor

Türk F-35’lerinin ilk uçuşu görüntülendi! Türkiye'ye teslim edilmesine saatler kaldı!

Türk F-35’lerinin ilk uçuşu görüntülendi! Türkiye'ye teslim edilmesine saatler kaldı!

Şans Topu sonuçları 20 Haziran: Çekiliş heyecanı bu akşam (MPİ canlı çekiliş)

Şans Topu sonuçları 20 Haziran: Çekiliş heyecanı bu akşam (MPİ canlı çekiliş)

Abdülmetin Balkanlıoğlu hayatını kaybetti!

Abdülmetin Balkanlıoğlu hayatını kaybetti!

TSK birlikleri Menbiç sınırında devriyeleri sıklaştırdı! Cerablus'ta bombalı saldırı alarmı!

TSK birlikleri Menbiç sınırında devriyeleri sıklaştırdı! Cerablus'ta bombalı saldırı alarmı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.