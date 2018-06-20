AK Parti'nin Mardin mitingi

MARDİN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kandil'e düzenlenen operasyonlara ilişkin, "Nerede terör var, nerede Türkiye'ye taciz var, biz orada tepelerine tepelerine bineceğiz." dedi. Erdoğan, partisinin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitinginde, Mardinlilere hitap etti. Konuşmasına, "Binlerce yıllık tarihiyle medeniyetler beşiği Mardin. Müslüman'ı, Hristiyan'ı, Süryani'siyle hoşgörünün vatanı Mardin." diyerek başlayan Erdoğan, Mardin'in barışın simgesi, ilim ve hikmetin merkezi olduğunu bildirdi. Erdoğan, Mardin'in "Küçük Türkiye" olduğunu belirterek, şehrin milletin birlik ve beraberliğinin timsali olduğunu ifade etti. Mardin'in kiliseleri, camileri farklı inançlara ait ibadethaneleriyle saygının sembolü olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Mardin Türk'ü, Arap'ı, Kürt’ü, Ezidi’si, Süryani'siyle barışın şimal yıldızıdır. Mardin sadece bizim değil, sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın göz bebeğidir." dedi. Erdoğan, tarihi meydandan Mardinli emekçilere, çiftçilere, çobanlara, esnafa, kadınlara ve gençlere, Prof. Dr. Aziz Sancar başta olmak üzere yurt dışında Türkiye'yi gururla temsil eden Mardinli gurbetçilere de ayrıca selamlarını gönderdi.

"Yola Çıktım Mardin'e" isimli türkünün "Yola çıktım Mardin'e. Düştüm senin derdine. Mevlam sabırlar versin, yarini yitirene." sözlerini anımsatan Erdoğan, "Biz de diyoruz ki; 'Mevlam Mardin'den ayrı kalanlara da sabırlar versin. Rabbim bu güzel şehrin hasretiyle yananlara yardım etsin, Rabbim sizlerden Mardinli kardeşlerimden ayrı kalanlara sabır versin." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin mitingine Mardin'den uçsuz bucaksız bir katılımın olduğuna işaret ederek, Şanlıurfa'nın da çok kalabalık olduğunu, oradan Mardin'e selamlar getirdiğini aktardı. Bugün Mardin'in coşkuda, heyecanda ve kardeşlikte yine kendisiyle yarıştığını aktaran Erdoğan, "Bugün Mardin, yeni bir dirilişe, yeni bir şahlanışa hazırlanıyor. Mardin, 24 Haziran'da tarih, destan yazmaya hazırlanıyor. Mardin, bu milletin iradesini pazarda satışa çıkaran gafillere şöyle esaslı bir ders vermeye hazırlanıyor." ifadesini kullandı. - Konuşması "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla kesildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin ile gurur duyduklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Mardin'in, bölgemiz ateş çemberinden geçerken binlerce yıllık kardeşliğine sahip çıkmasıyla gurur duyuyoruz. Mardin'in asırlık medreseleriyle, zamana ve yıllara meydan okuyan camileriyle gurur duyuyoruz. Mardin'in tarımıyla, turizmiyle, ticaretiyle, çalışkanlığıyla gurur duyuyoruz. Biz Mardin'in bölücü terör örgütüne boyun eğmemesiyle gurur duyuyoruz. Mardinli kardeşlerimizin kahir ekseriyeti 'çukur terörü' sırasında gerçekten başarılı bir imtihan verdi. Bölücü örgütün şehrini, mahallesini, sokağını elinden almasına müsaade etmedi. Bölücü örgüt tarafından adeta enkaza çevrilen ilçelerimizi de biz ayağa kaldırdık, kaldırıyoruz." Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının bu kısmı alandakilerce "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla kesildi. Nusaybin, Dargeçit ve Derik'in o süreçte çok ciddi zararlar gördüğüne işaret eden Erdoğan, "Bölücü terör örgütü bilhassa Nusaybin'in 6 mahallesinde büyük yıkımlara, acılara, gözyaşlarına neden olmuştur. Aralarında camilerin, okulların, kütüphanelerin, sağlık merkezlerinin, vatandaşlarımızın evlerinin, dükkanlarının olduğu binlerce yapı örgütün sokak çeteleri tarafından yakıldı, yıkıldı, ağır silahlarla saldırıya uğradı." diye konuştu.

"Kürt kardeşlerim tarihlerinin en büyük eziyetini, zulmünü bu sokak çetelerinin elinde yaşadı." diyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Biz, o dönemde bir taraftan bu sokak çetelerini temizlerken, diğer taraftan da Mardinli kardeşlerimize sahip çıktık. Bölücü örgütün hışmına, zulmüne uğrayan hiçbir kardeşimizi aç, açıkta bırakmadık. Devlet, tüm şefkatiyle vatandaşlarını kucaklarken, teröristlerin başlarına da kadife eldivenin içindeki çelik yumruğunu indirmekten çekinmedi. Bu vesileyle Mardin'in ilçelerini eli kanlı canilerden temizlerken, şehit düşen emniyet güçlerimizi rahmetle şükranla yad ediyorum. Gazilerimize Allah'tan sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Teröristlerin acımasızca, alçakça katlettiği Mardinli sivillere de yüce Mevla'dan rahmet diliyorum." Hem ülke içerisinde hem de sınırlar ötesinde yürüttükleri bu operasyonlarla Mardinlilere yaşattıkları acıların, zulümlerin, yürek sızılarının hesabını teröristlerden misliyle sorduklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları ifade etti:

"Bu süreçte bölücü terör örgütünün bizi çekmek istediği tuzağa da düşmedik. Örgütün sergilediği onca alçaklığa rağmen hukuktan, demokrasiden ve adaletten taviz vermedik. Geçmişte yaşandığı gibi hiç kimsenin hukukun sınırlarını zorlamasına müsaade etmedik. Adeta bir kuyumcu hassasiyetiyle hareket etmek suretiyle vatandaşlarımızın incinmesine, incitilmesine, onurlarının kırılmasına, herhangi bir şekilde haksızlığa maruz kalmalarına kesinlikle rıza göstermedik." - "Afrin bitti, şimdi Kandil" Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada "Reis bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine, "Artık Afrin bitti, şimdi Kandil, Kandil... İnşallah çalışmalar yürüyor. Nerede terör var, nerede Türkiye'ye taciz var, biz orada tepelerine tepelerine bineceğiz." karşılığını verdi. (Sürecek)

AK Parti'nin Mardin mitingi

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) - "(Kandil'e operasyon) Nerede terör var, nerede Türkiye'ye taciz var, biz orada tepelerine tepelerine bineceğiz" - "Devlet, tüm şefkatiyle vatandaşlarını kucaklarken teröristlerin başlar

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