AK Parti'nin Mardin mitingi

MARDİN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Midyat-Cizre ve Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat bölünmüş yollarını ve Kızıltepe köprülü kavşağını önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Mardin-Yeşilli-Ömerli-Midyat bölünmüş yolunu da 2021'de bitiriyoruz." dedi. Erdoğan, partisinin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitinginde, Mardinlilere hitap etti. Çukur terörünün izlerini silmek için çalışıldığını, kısa sürede yıkılan evlerin yerine çok daha iyisinin ve kalitelisinin inşa edildiğini belirten Erdoğan, Nusaybin'de 6 bin evin zarar gördüğünü, bunların neredeyse tamamının açılan tüneller, bombalar nedeniyle kullanılamayacak halde olduğunu ifade etti. Erdoğan, evi zarar gören vatandaşlar için 5 bin 51 konut projesi başlatıldığını, konutların kısa sürede hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi. Nusaybin'de 168 trilyon lira yatırım yapıldığını dile getiren Erdoğan, TOKİ'nin yeniden inşa ettiği, terörden zarar gören konutlara ilişkin görüntüleri izletti. "Biz yapım ekibiyiz, teröristler yıkım ekibi" diyen Erdoğan, birkaç ay içinde Nusaybin'deki konutların bitirileceğini söyledi.

Derik ve Dargeçit ilçelerindeki belediyelerin sorumluluğundaki cadde ve sokakların yenilendiğini belirten Erdoğan, Derik'e spor salonu, Kızıltepe'ye, Mazı Dağı'na, Midyat'a gençlik merkezleri kazandırıldığını kaydetti. Erdoğan, "Yeşilli'ye, Dargeçit'e, Nusaybin'e gençlik merkezleri, Mardin'e atletizm stadyumu yapıyoruz. Sadece ilçelerimizdeki izleri silmekle yetinmedik, Mardin'e her alanda çok büyük hizmetler kazandırdık. Son 16 yılda 27 katrilyon yatırım yaptık." diye konuştu. Mardinli çocukların en iyi eğitimi almaları için 3 bin 765 derslik inşa edildiğini anlatan Erdoğan, ilk ve ortaokuldaki ihtiyaç sahibi öğrencilere 294 trilyon lira eğitim bursu ödendiğini ifade etti. - "29 sağlık tesisinin ihale çalışmaları devam ediyor" Erdoğan, Artuklu Üniversitesinin 8 bin 400 öğrencisi bulunduğunu, üniversite öğrencileri için 2 bin 544 kişilik yurt binaları yapıldığını hatırlattı. Merkeze yapılan 300 ve 150 yataklı iki hastaneyle 200 yataklı Kızıltepe Devlet Hastanesi ile 150'şer yataklı Midyat ve Nusaybin Devlet Hastanesiyle Mardin'e 14 hastane yapıldığını söyleyen Erdoğan, toplam sağlık tesisi sayısının ise 34 olduğunu belirtti. Erdoğan, 29 sağlık tesisinin de ihale, proje ve arsa çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarına, gazilere, engelli ve yaşlılara 3 katrilyonu aşkın kaynak aktarıldığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "TOKİ kanalıyla Mardin'de son 16 yılda 8 bin 781 konut projesini hayata geçirdik. Mardin'in bölünmüş yol uzunluğunu 264 kilometreye çıkardık. Kızıltepe Köprüsü ve Ahmedi Köprüsü'nün restorasyonunu tamamladık. Midyat-Cizre ve Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat bölünmüş yollarını ve Kızıltepe köprülü kavşağını önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Mardin-Yeşilli-Ömerli-Midyat bölünmüş yolunu da 2021'de bitiriyoruz. Toplam maliyeti 2,5 katrilyon lira olan 11 yol projemiz de planlama aşamasında. Bu 11 yol projemizin içinde Mardin-Midyat yolu, Midyat-Cizre yolu, Mardin ve Kızıltepe çevre yolu, Nusaybin şehir geçişi, Kızıltepe-Ceylanpınar yolu ve Diyarbakır Mardin ayrımı, Savur yolu da bulunuyor." - "İki haftaya kadar su tutma çalışmalarına başlanacak" Gaziantep-Karkamış-Nusaybin ve Şenyurt-Mardin arasındaki demiryollarının da yenilendiğini anlatan Erdoğan, "Karaman, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren projemiz Şanlıurfa'dan sonra Mardin'e oradan Habur'a uzanacak. Projemizin Nusaybin-Habur kesiminin sondaj çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa-Mardin hızlı tren projemizin etüt çalışmaları yakında başlıyor. Ayrıca bu hattı, Diyarbakır'a da bağlayacağız. Güney hızlı tren yolu olarak hayata geçireceğimiz bu projemizle Mardin'i Ankara ve İstanbul ile buluşturacağız." şeklinde konuştu.