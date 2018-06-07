AK Parti'nin Mersin mitingi

MERSİN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaretine ilişkin, "Bunun adı demokrasi değil, Bay İnce, bunun adı teröre destek vermek, bunun adı teröristlere destek vermektir." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadı önünde düzenlenen mitingdeki konuşmasında, turizmde 4 milyar liralık bir yatırımla Antalya Belek'in benzeri bir turizm bölgesini Mersin'e kazandıracaklarını bildirdi. Tarsus-Kazanlı turizm bölgesinde yatırımın başlayacağını, firmaların uygulama projelerini hazırladığını, yatak kapasitesi 8 bin olarak planlanan bu bölgenin, oteller ve golf sahalarının yanında yaklaşık 10 kilometrelik bir sahile sahip olduğunu, turizm projelerinin tamamlanmasıyla binlerce kişiye istihdam sağlanacağını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylece Mersin'de işsizlik problemi neredeyse kalmayacak." ifadesini kullandı. Mersin şehir merkezi ile Tarsus'un içme suyu ihtiyacını inşa ettikleri ishale hattıyla karşıladıklarını belirten Erdoğan, uzun vadeli içme suyu ihtiyacı için gelecek yıl tamamlanacak Pamukluk Barajı'ndan Mersin şehir merkezi ile 15 yerleşim yerine su temin edeceklerini, böylece sıkıntıyı aşacaklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda 35 kilometrelik ishale hattının inşaatına başlandığını, arıtma tesisinin ihalesini bu sene yapacaklarını, Pamukluk Barajı'yla ayrıca 184 bin dekar arazinin sulanacağını aktardı. Erdoğan, "Mersin'e 6 baraj ve 9 gölet inşa ettik. Kıbrıs'a içme suyu sağlayan Alaköprü Barajı da bunlardan biridir. Mersin'de sulamayı ve ziraatı geliştirecek 11 baraj ve 6 gölet daha inşa ediyoruz. Son 16 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleriyle 105 bin dekar araziyi sulamaya açtık. İnşaatı devam eden sulama tesisleriyle 363 bin dekar mümbit araziyi daha sulamaya açacağız." diye konuştu. - Mersinli çiftçilere tarım desteği Son 16 yılda Mersinli çiftçilere toplam 1,5 milyar liralık tarımsal destek verdiklerine işaret eden Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Çiftçi aç, çiftçiye bir şey verilmiyor." sözünün doğruyu yansıtmadığını bildirdi. Göçerlerin ekonomik ve sosyal seviyelerinin geliştirilmesi projesini hayata geçirdiklerini, 750 aileye güneş enerjisi paneli dağıtarak, elektriği yörüklerin, göçerlerin ayağına götürdüklerini ifade eden Erdoğan, "Biz hizmet üstüne hizmet koymanın sözünü veriyoruz. Muhalefet ise yatırımları durdurmanın vaadiyle karşınıza çıkıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mersin, ülkemizin ve şehrinizin geleceğini 24 Haziran'da bu zihniyete bırakmayacaksınız değil mi? Bunun için güçlü Meclis diyor muyuz? Bunun için güçlü hükümet diyor muyuz? Bunun için güçlü Türkiye diyor muyuz?" sorularına da meydanı dolduranlardan olumlu yanıt aldı. - 7 Haziran seçiminin üçüncü yılı Bugün, 7 Haziran 2015 seçimlerinin üçüncü yılı olduğunu hatırlatan Erdoğan, 7 Haziran seçiminin ardından, ülkenin yaşadıklarına işaret etti. Eski HDP'nin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın talimatıyla 6-7 Ekim'de sokağa çıkanların, 53 Kürt'ü öldürdüğünü anlatan Erdoğan, vatandaşlara şöyle seslendi: "Şimdi çıkmış bu adam cumhurbaşkanı adayı olmuş. Bunu kim ziyarete gidiyor? Muharrem İnce. İnce ince bir ziyaret yapıyor. Bunun ziyaretini gerçekleştirerek zannediyor ki 'Demokratik bir hareket yapıyorum.' Bunun adı demokrasi değil, Bay İnce, bunun adı teröre destek vermektir, bunun adı teröristlere destek vermektir, bunun adı teröre güç kazandırmaktır. Sen onu ziyaret edeceğine gel, adaletten yana ol. Biz sizi zaten tanıyoruz. Siz değil misiniz Ankara'dan, İstanbul'a demokrasi adı altında bu terör örgütleriyle birlikte yürüyüş yapan. Şimdi de bunlar oy istiyor. Mersin'deki Kürt kardeşlerime sesleniyorum, gelin 24 Haziran'da bunlara sandıkta gereken dersi hep beraber veriniz."