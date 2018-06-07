AK Parti'nin Mersin mitingi

MERSİN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, 'Türkiye'yi büyüteceğiz, zenginleştireceğiz, istihdamı artıracağız, yatırımları çoğaltacağız' diyoruz, onlar ise 'Yıkacağız' diyor, 'Satacağız' diyor, 'İşten atacağız' diyor, 'Apolet sökeceğiz' diyor." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadı önünde düzenlenen mitingde, yaptığı konuşmada, dünyanın ve özellikle ülkenin içinde bulunduğu coğrafyanın tarihi bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, Türkiye'nin en küçük bir belirsizliğe, istikrarsızlığa, kaosa tahammülünün olmadığını vurguladı. Türkiye yeni bir seçimin arifesindeyken birilerinin yine aynı oyunu sergilemeye çalıştığını anlatan Erdoğan, "Yenilen pehlivan misali bir türlü bunlar güreşe doymadılar. Türkiye'yi durdurmak için vesayeti kullandılar, terör örgütlerini sahaya sürdüler, olmadı. Siyaset mühendislikleriyle sonuç almaya çalıştılar, sokakları karıştırmayı denediler, olmadı. Darbeye bile teşebbüs ettiler, yeni olmadı." diye konuştu.

Erdoğan, 15 Temmuz'da "Meydanlara" dediğinde halkın meydanlara çıktığını, F-16'lara, helikopterlere, tanklara, toplara karşı durduğuna değinerek, şunları söyledi: "Sürekli yaptıkları gibi bugün de ekonomiyi silah olarak kullanıp bizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Her seçimde, tıpkı 7 Haziran gibi umutlandılar, hevese kapıldılar. Kendi kendilerine 'Bu sefer Türkiye'yi teslim alacağız' ümidiyle birilerini öne sürdüler. Bugün de cumhurbaşkanı adayı olarak karşınıza gelenler var. Tek taahhütleri yatırımları durdurmak, tek projeleri Türkiye'yi eski günlerine döndürmek olan bu adaylar, sizce Türkiye'yi geleceğe taşıyabilir mi? Bakkal dükkanınızı çırağa teslim eder misiniz? O zaman bu muhteşem ülkeyi, koskoca Türkiye'yi bu çıraklara nasıl teslim edeceksiniz? Biz, 'Türkiye'yi büyüteceğiz, zenginleştireceğiz, istihdamı artıracağız, yatırımları çoğaltacağız' diyoruz, onlar ise 'Yıkacağız' diyor, 'Satacağız' diyor, 'İşten atacağız' diyor, 'Apolet sökeceğiz' diyor. Sen neyin apoletini söküyorsun, haddini bil. Afrin'de o kutlu mücadeleyi sürdüren bir komutanın apoletini sökmek...Neymiş suçu? Suçu 2. Ordu Komutanlığı Malatya'da biliyorsunuz, Malatya'da Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun bir iftar daveti var. Ben de davetliyim ve Sayın Komutan da ilin protokolünden olduğu için o da davetli. Orada konuşma yapıyorum. Konuşmamda Sayın Komutan da bir yerde o da alkışlıyor. Diyor ki 'Siyasi partilerin toplantılarına katılamaz' diyor, Bay Muharrem. O siyasi parti toplantısı değil, TESK'in organize ettiği bir toplantı. Kendine gel kendine. Ama bunlar bihaber. Neyin ne olacağını bilmiyor. İşte aramızdaki fark bu."

- "Bunlar bu tür projelere karşı olduklarını açık açık söylüyor" Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde yapılan yatırımlara işaret ederek, "Yaptığımız 284 bin dersliğe karşı 'Daha fazlasını yapabiliriz' diyebiliyorlar mı? Biz 585 bin öğretmen atamışız, onların ağızlarından eveleyip geveledikleri rakam bunun üçte biri bile değil. Biz 131 yeni üniversite açmışız. Bunların niyetini görüyorsunuz değil mi? Hepsini kapatmak. Biz 634 bin kişilik yeni yurtlar yapmışız, bunlara kalsa evlatlarımızı yeniden sokakta bırakacaklar. Biz kredi burs rakamını 470 liraya çıkarmışız, bunlara kalsa yeniden 45 liraya düşürüp gariban çocuklarının eğitim haklarını ellerinden alacaklar." diye konuştu. Lisanslı sporcu sayısının 278 binden 8 milyon 368 bine çıkarıldığını belirten Erdoğan, "Bunlar, 'Ya bunlarla niye uğraşıyorsunuz?' diyecekler ve kahvehane köşelerine mahkum edecekler." dedi. Geniş bant internet abonesi sayısının 3 binden 69 milyona çıkarıldığına değinen Erdoğan, "Bunlara kalsa manyetolu telefonu bile milletimize çok görecekler." ifadesini kullandı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz 817 bin konut yaptık, bunlara kalsa yenisini yapmak bir yana milletin mevcut evini bile başına yıkacaklar. Biz 130 bin yeni yatak kapasiteli modern hastaneler yapmışız, bunların niyeti, milleti o eski hastanelere döndürmek, doktoru olmayan, ilacı olmayan dört duvardan ibaret hastanelere yeniden mahkum etmek. Biz 540 bin yeni sağlık personeli ile hizmet kalitesini yükseltmişiz, bunlara kalsa hasta bakıcıların doktorluk yaptığı eski günlere geri dönecekler. Mersin Şehir Hastanesi'nin kapısına bunlar kilit vurur kilit. Çünkü bunlar bu tür projelere karşı olduklarını açık açık söylüyor. Ne diyor? 'Ben Kanal İstanbul'a karşıyım' diyor. 'Yerli milli otomobil, ne gerek var' diyor. 'Onlar geride kaldı' diyor. Ey Muharrem, bak bizim bu yerli milli otomobilimiz elektriklidir. Tamam mı? Sen BMW'ye gitmişsin gezmişsin, güzel aferin ama dersini alamamışsın. Biz şimdi bunları yapmak suretiyle inşallah 2021, 2022'de kendi otomobilimizi üretir hale geliyoruz. Bin 213 kilometre hızlı tren hattı yaptık, yenilerini inşa ediyoruz. 29 yeni havalimanını hizmete soktuk Bay Muharrem, yıkacak mısın? Yenilerini yapıyoruz."

- "Muhalefetin adayları yatırımları gereksiz görüyor" Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin adaylarının tüm bu yatırımları gereksiz gördüğünü belirterek, değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Barajları, içme suyu tesislerini, hidroelektrik santrallerini, orman varlığını söylemiyorum bile. Siz bu kafaya bırakınız ülkenin cumhurbaşkanlığını, acaba kendi dükkanınızı, tarlanızı herhangi bir işinizi emanet eder misiniz? İşte kendi partisine genel başkan yapmadıkları bir ismi Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı için teklif edenlerin asıl dertlerinin ne olduğu belli değil mi? CHP'nin adayı, daha önce genel başkanına ne diyordu? 'Yenildin de yenildin, bir kere yenildin, iki kere yenildin, üç kere yenildin, dört kere yenildin, hala ortadasın' diyor. Peki Bay Kemal ne diyor? 'Gel bakalım Muharrem'. Öyle mi dedi? Şu hale bak. Seçim beyannamesini cumhurbaşkanı adayı okumuyor, genel başkan açıklıyor. Diğer adaylarla pazarlığı cumhurbaşkanı adayı değil, genel başkan yapıyor. Peki bu beyannameyi kim uygulayacak? Diğer adaylarla stratejiyi kim kuracak? CHP'nin adayının seçileceğine kendi genel başkanı bile inanmıyor ki millet bunun arkasından gitsin."