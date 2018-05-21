AK Parti'nin milletvekili adayları arasında avukatlar ağırlıkta

AK Parti'nin 27. dönem milletvekili aday listesinde 106 avukat bulunuyor.
AK Parti'nin milletvekili aday listesinin Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilmesinin ardından adaylara ilişkin detaylar da belli oldu.
Adayların mesleklerine bakıldığında, 213 kişi mesleğini özel sektör olarak beyan etti. Adayların 106'sı avukat, 61'i mimar/mühendis, 23'ü öğrenci, 17'si doktor, 15'i kamuda yönetici, 14'er mali müşavir ve öğretmen, 8'i eczacı ve 6'sı gazetecilerden oluştu.
AK Parti'nin gazeteci adayları, Ayşe Böhürler, Markar Eseyan, Tülay Kaynarca, Sabri Balaman, Temel Yıldırım ve İbrahim Toru oldu.
Listede, vali Selami Altınok, sporcu Kenan Sofuoğlu ve Alpay Özalan da yer aldı.
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