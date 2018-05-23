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AK Parti'nin milletvekili adayları Çorlu'da tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 18:17 | Son Güncelleme

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop: - " AK Parti'nin illerimizin içerisinden yeni iller çıkarma gibi bir projesi yok, biz bütünleştirmeye çalışıyoruz"

TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Tekirdağ milletvekili adayları, Çorlu'da düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Milletvekili adayları AK Parti ilçe binasının önünde çiçekler ve davul zurna ile karşılandı. Daha sonra kalabalık grupla birlikte ilçe binasına giren adaylar, kendilerini tanıttı, vatandaşların sorularını cevapladı.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Tekirdağ milletvekili adayı Prof. Dr. Mustafa Şentop, bir soru üzerine, gündemlerinde Çorlu'nun il olmasına yönelik bir çalışma olmadığını söyledi.

"Milletvekili aday sıralamasında Çorlulu isimlere yer verilmiyor. O nedenle ilçede yaşayanlar Çorlu'nun il olması gerektiğini düşünüyor." yönündeki yorum üzerine Şentop, şunları kaydetti:

''AK Parti 2002'den beri iktidarda, yani 16 yıldır. Bu sürede hiçbir yeri yeni il yapmadık. İllerimizi bölerek yeni bir il yapma gibi bir çalışmamız olmadı. İlçelerde yönetim bakımından kolay olduğu için onlar olabilir ama illerle ilgili yok. Bir ara bu modaydı, biliyorsunuz Tekirdağ'ın en küçük ilçesi kadar nüfusa sahip yerler il yapıldı Türkiye'de. Ama, şu şekilde bakıyoruz; stratejik olarak güvenlik bakımından önemli addedilen bir takım hususlar varsa, geçenlerde tartışıldı Hakkari ve Şırnak ile ilgili, onlarla ilgili bir takım kararlar var. Onun dışında önemli olan, şehirlerimizin doğru yönetilmesidir. AK Parti'nin bu şekilde illerimizin içerisinden yeni iller çıkarma gibi bir projesi yok, biz bütünleştirmeye çalışıyoruz.''

AK Parti Tekirdağ milletvekili adayları Prof.Dr. Mustafa Şentop, Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, Mestan Özcan, Kerim Atalay, Abdullah Öğe ve Cem Karaca, daha sonra Omurtak Caddesi üzerinde yürüyerek vatandaşları selamladı ve bazı esnafları ziyaret ederek oy istedi.

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