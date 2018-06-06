AK Parti'nin Muğla mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal ikide bir 'tek adam, tek adam' diyor. Ya eğer Türkiye'de bir 'tek adam' varsa o da sensin." dedi.

Erdoğan, partisince Menteşe Açık Hava Oto Pazarı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasında bir müjde vermek istediğini belirterek, Muğla Stadı'nı Millet Bahçesi'ne dönüştüreceklerini, ayrıca şehre süratle bir stadyum yapacaklarını açıkladı.

Artık bu seçimlerde Muğla'dan iki milletvekilinin AK Parti'ye yetmediğine işaret eden Erdoğan, "Buradan inşallah bu CHP'ye bir ders verelim, diğerlerine bir ders verelim. Ama bu dersi demokratik bir şekilde siz vereceksiniz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, seçim meydanlarında yaptıklarını, halen yapmakta olduklarını, yapacaklarını, 2023 hedeflerini, 2053 ve 2071 vizyonlarını anlattıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Peki ötekiler ne anlatıyor? Ne olur, bu söylediklerimi akılda iyi tutun. Onlar sadece yıkmayı anlatıyorlar. Bugün size çok farklı bir projeyle geldim. Bugün bu anlattıklarımı, anlatacaklarımı, şu ana kadar hiçbir yerde anlatmadım ama yarın akşam Kanal D ortak yayınında da bunları etraflıca anlatacağım."