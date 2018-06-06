AK Parti'nin Muğla mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal ikide bir 'tek adam, tek adam' diyor. Ya eğer Türkiye'de bir 'tek adam' varsa o da sensin." dedi.
Erdoğan, partisince Menteşe Açık Hava Oto Pazarı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasında bir müjde vermek istediğini belirterek, Muğla Stadı'nı Millet Bahçesi'ne dönüştüreceklerini, ayrıca şehre süratle bir stadyum yapacaklarını açıkladı.
Artık bu seçimlerde Muğla'dan iki milletvekilinin AK Parti'ye yetmediğine işaret eden Erdoğan, "Buradan inşallah bu CHP'ye bir ders verelim, diğerlerine bir ders verelim. Ama bu dersi demokratik bir şekilde siz vereceksiniz." ifadesini kullandı.
Erdoğan, seçim meydanlarında yaptıklarını, halen yapmakta olduklarını, yapacaklarını, 2023 hedeflerini, 2053 ve 2071 vizyonlarını anlattıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Peki ötekiler ne anlatıyor? Ne olur, bu söylediklerimi akılda iyi tutun. Onlar sadece yıkmayı anlatıyorlar. Bugün size çok farklı bir projeyle geldim. Bugün bu anlattıklarımı, anlatacaklarımı, şu ana kadar hiçbir yerde anlatmadım ama yarın akşam Kanal D ortak yayınında da bunları etraflıca anlatacağım."
"Bunların kafalarında ve kalplerinde bu ülkeye ve millete dair samimi, üzerinde düşünülüp, taşınılıp hiçbir proje yok." diyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Gerçi haksızlık etmeyelim, daha yola çıkarken açıkladıkları bir proje var. O da 'Türkiye'yi eski günlerine geri döndürme' projesidir. Öyle ki tek parti CHP'si dönemine güzelleme yaptıkları dahi oluyor. Şimdi Bay Kemal ikide bir 'tek adam, tek adam' diyor. Ya eğer Türkiye'de bir 'tek adam' varsa o da sensin. Parlamentonun içinden kendi arkadaşlarını kovuyorsun, atın şu adamı dışarı.
Cumhurbaşkanı adayı olan arkadaşını, 'Gel bakalım Muharrem' şeklinde çağırıyorsun. Eğer 'tek adamlık varsa bu, kim bu? Cumhurbaşkanı adayı. 'Gel bakalım Muharrem.' Peki, Muharrem ne yapıyor? Diyor ki, 'Bir çıktın yenildin, iki çıktın yenildin, üç çıktın yenildin, dört çıktın yenildin, beş çıktın yenildin, yenildin, yenildin. Artık çekil ya.' O da böyle yapıyor. Al birini vur öbürüne. Hiç farkları yok."
- "Bunlar bu ülkeye cumhurbaşkanı olacak, öyle mi?"
Bu kişilere kalsa Türkiye'yi hemen yarın 1940'lara, 70'lere ve 90'lara geri götüreceklerini belirten Erdoğan, "Buradan tüm milletime sesleniyorum ve diyorum ki size bu vaatle gelenlere şunları sorun." diyerek barkovizyondan cumhurbaşkanı adaylarının bazı açıklamalarıyla ilgili iki dakikalık bir video izletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:
"Ben sizlere daha ne anlatıyım? Bunların halini görüyorsunuz. Birbirlerinden farkı var mı? Al birini, vur öbürüne. Bunlar bu ülkeye cumhurbaşkanı olacak, öyle mi? Buradan Türk milletime sesleniyor ve diyorum ki size bu vaatle gelenlere şunları da sorun.
AK Parti Türkiye'de 284 bin yeni derslik yaptı, siz onları da yıkacak mısınız? AK Parti Türkiye'de 585 bin yeni öğretmen göreve başlattı, siz onları da işten atacak mısınız? Çıkmış Bay Kemal diyor ki, 'Atama bekleyen öğretmenlerin atamasını yapacağım.' Atadık işte, atıyoruz hala atamaya devam ediyoruz. Çünkü bunların gözü var görmez, kulağı var duymaz, dili var Hakk'ı söylemez. Bunların kalpleri mühürlü."
(Sürecek)
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