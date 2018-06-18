AK Parti'nin Ordu mitingi

ORDU (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Münbiç'te devriye görevine başlamasına ilişkin "Münbiç'i boşaltıyoruz. Şimdi PYD/YPG orayı terk ediyorlar ve bunu biz diplomasi yoluyla yaptık." dedi. Erdoğan, 19 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilen AK Parti mitinginde Ordululara hitap etti. Konuşmasına, "Danişment Gazi'nin, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti Ordu. Geçirdiği yangınlara ve depremlere rağmen her daim küllerinden yeniden doğan azmiyle kadim şehrimiz Ordu." diyerek başlayan Erdoğan, Ordu'nun yola çıktıkları günden itibaren hep yanlarında olduğunu söyledi. Erdoğan, bugüne kadar hangi mücadeleye girdilerse hepsinde de Ordu'nun desteğini yanlarında gördüklerini ve hissettiklerini dile getirdi. Şimdi yeni ve daha güçlü bir atılımın eşiğinde olunduğuna işaret eden Erdoğan, "Gelişmiş bir demokrasi, güçlü bir ekonomi, milli bir savunma sanayi, güvenli ve istikrarlı bir ülke, huzurlu ve müreffeh bir millet için hazır mıyız Türkiye?" çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakilerden "güçlü Meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye" için destek sözü istedi. Bu seçimlere MHP ile ittifak içinde girdiklerine değinen Erdoğan, yanlarında rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun yadigarı Alperenler'in de bulunduğunu anımsattı. - "Amerika ile vardığımız anlaşmayı adım adım hayata geçiriyoruz" Erdoğan, kahraman askerlerin sınırların ötesinde destan yazdığının altını çizdi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla 4 bin kilometrekarenin üzerinde bir alanı güvenli hale getirdiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "Şimdi de Münbiç'te Amerika ile vardığımız anlaşmayı adım adım hayata geçiriyoruz. Bölücü terör örgütünün, Münbiç sınırımızdaki unsurları bulundukları yerleri terk ettiler. Askerlerimiz, Münbiç şehrinin etrafında devriye gezmeye başladı. İnşallah aşama aşama bölgeyi teröristlerden tamamen temizleyeceğiz. Böylece milletimize verdiğimiz bir sözü daha tutmuş olacağız. Bay Kemal, Bay Muharrem ne diyorlar? 'Afrin'de, Cerablus'ta ne işiniz var?' Bay Muharrem televizyon programında 'Irak'a giremeyecekler göreceksiniz, onlardan izin aldılar mı?' diyor. Ne oldu Bay Muharrem girdik mi? Kandil'i vurduk mu? Bay Muharrem kimden izin aldık? Biz, izni halkımızdan alırız. Sen daha bizi tanıyamadın. Biz Hakk'a ve halka teslim olduk, bu yola böyle çıktık. Biz icazeti oralardan değil, halkımızdan aldık ve bu yola böyle çıktık."

Erdoğan, konuşmasının bu bölümünde alandakilerin "İşte ordu işte komutan" sloganlarını, "Bu rütbeyi siz verdiniz." diyerek karşıladı. - "Suriyelilerin geri dönüşleri başlayacak" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Münbiç'in teröristlerden temizlenmesiyle, bu bölgeden kaçıp Türkiye'ye gelen Suriyelilerin geri dönüşlerinin başlayacağını bildirerek, şu an itibarıyla Afrin ve Cerablus'a 200 bin geri dönüşün olduğunu, bunun devam ettiğini ve edeceğini bildirdi. CHP'nin "Suriye'den gelen bu insanları niye aldınız?" eleştirisini hatırlatan Erdoğan, "Biz ensar kültürünü iyi biliriz. Bay Kemal, sen ensar kültüründen anlamazsın, senin adayın da anlamaz. Biz kimin ensar, kimin muhacir olduğunu da iyi biliriz. İşte biz 3,5 milyon mülteciyi, o katillerin o yağdırdıkları bombalardan kaçan o insanlar için kapılarımızı açtık. Onlar bizim kardeşlerimizdir ve kapılarımızı açarak onlara kardeşliğimizi gösterdik." diye konuştu. - "Görüşmeler sonucunda onlar Fırat'ın doğusuna gitmeye başladı" Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de güvenli hale getirdikleri bölgelerin büyüdükçe, Suriyelilerin geri dönüşünün hızlandığını ifade ederek, şunları kaydetti: