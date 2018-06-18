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AK Parti'nin Ordu mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 20:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (3) - "Hiç bu muhalefetin atıp tutmasına, gürlemesine bakmayın. Bunlar yalanı rahat söyler. Bunların iktidarında fındık müstahsilimizin ne hale geldiğini biliyorsunuz. Biz verdiğimiz sözün her zaman arkasındayız, arkasında olmaya devam edeceğiz. Hiç bu oyunlara gelmeyin ve şu 5 gün içerisinde de bunların defterini tam manasıyla dürün" - "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, yalan ve iftira konusunda adeta Genel Başkanı ile yarışıyor. Partisindeki kongre yarışlarını çok kolay kaybetmiş olsa da yalan ve iftira yarışında hızla ilerliyor. Arada bir ne söylüyormuş diye konuşmalarına bakayım diyorum, onca lafı arasında bir tane doğru bulamayınca kendi adıma değil ülkem ve milletim adına üzülüyorum" - "Biz istemez miyiz yüksek kalibreli bir adayla yarışmayı? Biz istemez miyiz karşımızda sıkleti bize uygun birisi olsun? Ama bahtımıza çıka çıka ya Kılıçdaroğlu ya Muharrem çıkıyor. Bizim siyasetteki imtihanımız da bu olsa gerek" - "Türkiye cari açığını kapatır ama muhalefet açığını ne yapacağız onu bilemiyorum"

ORDU (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiç bu muhalefetin atıp tutmasına, gürlemesine bakmayın. Bunlar yalanı rahat söyler. Bunların iktidarında fındık müstahsilimizin ne hale geldiğini biliyorsunuz. Biz verdiğimiz sözün her zaman arkasındayız, arkasında olmaya devam edeceğiz. Hiç bu oyunlara gelmeyin ve şu 5 gün içerisinde de bunların defterini tam manasıyla dürün." dedi.

Erdoğan, partisince 19 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, bugüne kadar Ordulu çiftçilere 3 milyar lirayı aşkın destek sağlandığını, 2002'den bugüne kadar yaklaşık 46 bin Ordulu vatandaşın İş-Kur aracılığıyla iş sahibi yapıldığını belirtti.

Toprak Mahsülleri Ofisinin fındık üreticisinin yanında olduğunu ifade eden Erdoğan, bu konuda gerekli toplantıları yaptığını söyledi.

Erdoğan, "Hiç bu muhalefetin atıp tutmasına, gürlemesine bakmayın. Bunlar yalanı rahat söyler. Bunların iktidarında fındık müstahsilimizin ne hale geldiğini biliyorsunuz. Biz verdiğimiz sözün her zaman arkasındayız, arkasında olmaya devam edeceğiz. Hiç bu oyunlara gelmeyin ve şu 5 gün içerisinde de bunların defterini tam manasıyla dürün." diye konuştu.

Erdoğan, verilen 423 milyon lira tutarındaki teşviklerden 226 bin işverenin ve sigortalının faydalandığını dile getirdi.

- "Ben kek dedim, bu keklik anladı"

Ordu'da 2002'de 2 olan organize sanayi bölgesinin bugün 4'e çıktığını, yaklaşık 6 bin kişinin burada istihdam edildiğini aktaran Erdoğan, yeni organize sanayi bölgeleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Erdoğan, yeni dönemde daha çok yatırım yapmaya kararlı olduklarını anlattı.

Kente de ilçelerine de millet kıraathaneleri yapılacağını belirten Erdoğan, Zeytinburnu Belediyesince yapılan kıraathanenin görüntülerini alandaki vatandaşlara izletti. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Gençler keklerini, ayranını, çayını alıyor. Burası Zeytinburnu Belediyesinin yaptığı ama Zeytinburnu Belediyesi çorba da veriyor. Bu bir de yalan söylüyor çünkü mesleği yalan. Ne diyor? Tatar böreğini de dağıtacakmışız, Arnavut ciğeri de dağıtacakmışız. Eline diline dursun. Ben nerede söyledim böyle bir şey? Benim söylediğim, çay, kek, simit, kahve... Bunları alabilecekler. Bunun dünyada örnekleri var ama bu dünyadan bir haber. Bizim derdimiz bu kütüphaneleri cazibe merkezi haline dönüştürelim, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtaralım ve buraları ücretsiz yapacağız dedim. Bu dokundu beyefendiye, ben kek dedim, bu keklik anladı."

Erdoğan, kitabın ve okuma kültürünün medeniyetteki önemine dikkati çekerek, "Bu tabii iskambilci olduğu için okey taşlarıyla oyalandığı için anlamaz bu işten." dedi.

- "Bu paralar bizim gırtlağımızdan geçmez"

Ordululardan kendisini ve Cumhur İttifakı'nı desteklemesini isteyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye cari açığını kapatır ama muhalefet açığını ne yapacağız onu bilemiyorum. Ana muhalefet partisinin başında bir zat var, bir de 'Gel bakalım Muharrem' diyerek sahaya sürdüğü cumhurbaşkanı adayı bir zat var. Hangisi aday belli değil. Beyannameyi kim okuyor? Genel Başkan. Aday kim? Başkası. Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına, iftiralarına, tutarsızlıklara milletimiz de biz de alışmıştık. Bize ettiği hakaretler, attığı iftiralar, söylediği yalanlar sebebiyle mahkemelerde mahkum olduğu tazminatların hesabını tutamaz oldu.

Bay Kemal, Man Adası diye bir iftira attı. İlk derece mahkeme kararını verdi. 197 bin liraya mahkum etti. Ondan sonra bir tane daha iftira attı. Oradan da ilk derece mahkeme kararını verdi, 187 bin lira da oradan mahkum etti. Daha çok şeyler gelecek. Ne olacak? Ben de nihai mahkeme kararı verince bunu garip gureba fakir fukarayla paylaşacağım. Bu paralar bizim gırtlağımızdan geçmez."

- "Yazık demekten başka elimizden bir şey gelmiyor"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının yalan ve iftira konusunda Genel Başkanı ile yarıştığını ifade eden Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Partisindeki kongre yarışlarını çok kolay kaybetmiş olsa da yalan ve iftira yarışında hızla ilerliyor. Arada bir ne söylüyormuş diye konuşmalarına bakayım diyorum, onca lafı arasında bir tane doğru bulamayınca kendi adıma değil ülkem ve milletim adına üzülüyorum. Koskoca Türkiye'nin cumhurbaşkanı adaylığına böylesine küçük bir kişiliğin çıkartılmış olması karşısında yazık demekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Biz istemez miyiz yüksek kalibreli bir adayla yarışmayı? Biz istemez miyiz karşımızda sıkleti bize uygun birisi olsun? Ama bahtımıza çıka çıka ya Kılıçdaroğlu ya Muharrem çıkıyor. Bizim siyasetteki imtihanımız da bu olsa gerek."

İstanbul Belediye Başkanlığı sürecinde çıraklığı geçirdiğini anlatan Erdoğan, kalfalığın da orada başlayıp Başbakanlıkla devam ettiğini, ustalığın da Cumhurbaşkanlığında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, SSK Genel Müdürü iken, Savaş Ay'ın hazırlayıp sunduğu A Takımı programındaki söylemlerinin yer aldığı görüntüleri izleterek eleştirilerde bulundu.

(Sürecek)

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