AK Parti'nin Ordu mitingi

ORDU (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Muharrem İnce'nin, başörtüsü bile değil, bere takan TRT kameramanı bir hanımefendi için Mecliste soru önergesi verecek kadar tahammülsüz olduğunu biliyor musunuz? Şimdi başımıza özgürlükçü kesildiklerine, camiden çıkmadıklarına, herkese mavi boncuk taktıklarına bakmayın. Bunların hepsi numara." dedi. Partisinin 19 Eylül Stadyumu'ndaki mitinginde konuşan Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Yalova'da dershane müdürlüğünden CHP Grup Başkanvekilliğine kadar hayatının her döneminin "falso" ile "demokrasi ve özgürlükler adına yüz kızartıcı eylemler" ile dolu olduğunu belirtti. Erdoğan, "Bir 411 macerası yaşadık. Neydi o? Başörtülülerle ilgili macera ve bu Bay Kemal ile Bay Muharrem'in de Anayasa Mahkemesine gidişte imzası var. Ne oldu? Bizim başörtülü kızlarımızın o haklarını maalesef bununla ortadan kaldırdılar. MHP ile beraber çıkarmıştık onu. Şimdi çıkmış aman ya Rabbi, 'Biz artık başörtülülerinin bütün haklarını koruduk, koruyoruz' diyor. Ya yalan söyleme dürüst ol. Kalkıyor bize annesini, kız kardeşini gösteriyor. Benim senin annene, kız kardeşine saygım var, o ayrı bir konu, sen neredesin sen, o bizim için önemli. Siz üniversitelerimizde kızlarımızın başörtülü olarak okumasının önündeki en büyük engeldiniz. İşte bir tane milletvekiliniz vardı, o odalarda neler yaptılar başörtülü yavrularımıza." diye konuştu.

İki kızının bu nedenle yurt içinde okuyamadığını belirten Erdoğan, "Niye? Başörtüsünden dolayı. Yurt dışına gönderdim, yurt dışında okudular. Bana o ülkelerin devlet başkanları ne dedi, biliyor musunuz? 'Niye buraya gönderdiniz, sizin kendi ülkenizde niye okuyamadılar?' Onlara ben bunu anlatmak zorunda kaldım." diye konuştu. Artık bu sorunun aşıldığını vurgulayan Erdoğan, "Başörtülü, başı açık hepsi üniversitelere gidebiliyor mu? Devlet dairelerinde çalışabiliyor mu? Bir sıkıntı var mı? Biz buyuz işte. Biz ne aldatan olduk ne aldanan olduk ama bunların hayatı ta geçmiş CHP'den al bugüne kadar hep inanca zulüm olmuştur" ifadelerini kullandı. - "Bunların hepsi numara" "Muharrem İnce'nin, başörtüsü bile değil, bere takan TRT kameramanı bir hanımefendi için Mecliste soru önergesi verecek kadar tahammülsüz olduğunu biliyor musunuz? Şimdi başımıza özgürlükçü kesildiklerine, camiden çıkmadıklarına, herkese mavi boncuk taktıklarına bakmayın" diyen Erdoğan, bunların hepsini "numara" olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların geçmişi işte böyle lekelidir. Her şeyi öylesine çarpıtıyor, öylesine başka yerlere çekiyorlar ki inanın biz bile şaşırıp kalıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, "Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye" dediklerini, Muharrem İnce'nin ise çay, kek, oralet anladığını belirterek, Hazreti Muhammed'in bir kıssasını paylaştı. Hazreti Muhammed'in kendisine yönelik Hazreti Ebubekir'in, "Ne kadar güzelsiniz" sözleriyle Ebu Cehil'in "Ne kadar çirkinsin" sözlerine "Haklısın" diyerek mukabelede bulunduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanındakiler Peygamber Efendimize bu durumun hikmetini sorduklarında, 'Kişi kendi nasılsa karşısındakini de öyle görür' diye cevap veriyor. Evet, bunlar kendi içlerindeki kiri, pası, hasisliği bunun yanında kini, nefreti yansıtarak yaptığımız hizmetlere özellikle leke sürmeye çalışıyorlar." dedi. Niyazi-i Mısri Hazretleri'nin, "Halk içre bir ayineyim herkes bakar bir an görür, her ne görür kendi yüzün ger yahşi ger yaman görür" ifadelerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Bazıları Türkiye aynasında, baktığında yaptığımız eserleri, milletimize kazandırdığımız hizmetleri görür. Yaptığımız 284 bin dersliği, göreve başlattığımız 600 bin öğretmeni, açtığımız 131 yeni üniversiteyi, yaptığımız 817 bin konutu, açtığımız bin 245 hastaneyi, buralardaki 130 bin yatağı, göreve başlattığımız 540 bin sağlık çalışanını, inşa ettiğimiz 20 bin kilometre bölünmüş yolu, 258 karayolu tünelini, bin 213 kilometre hızlı tren hattını, 29 yeni havalimanını görür. Ülkemize kazandırdığımız 525 yeni barajı, 528 hidroelektrik santralini, bin 238 sulama tesisini, 5 milyon hektar alana diktiğimiz ağaçları görür. Tarım sektörümüz verdiğimiz 108 milyar lira desteği, 6 milyon metrekare arazi toplulaştırmasını, 187 milyarı bulan tarımsal milli geliri görür. Marmaray'dan Avrasya Köprüsü'ne, Yavuz Sultan Selim'den Osmangazi Köprüsü'ne 29 Ekim'de açacağımız yeni havalimanına kadar dünya çapındaki eserlerimizi görür. Ülkemizdeki tüm gariplere, kimsesizlere yaptığımız 242 katrilyon liralık sosyal yardımları görür. Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin hayat seviyelerine yükseltmek için attığımız adımları görür."

Erdoğan, emeklililere Ramazan Bayramı öncesi verilen ikramiyelerle, taşeron çalışanlarına kadro uygulamasını hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı: "Bazıları da aynı aynada işte bu CHP'liler gibi, kendi geçmişlerindeki baskıları, zulümleri, sefaleti, yoksulluğu, yoksunluğu, ihmalleri görür. Biz milletimizin bu aynada ne gördüğüne bakıyoruz. Özellikle yurt dışındaki kardeşlerime sesleniyorum, sizler dışarıdan Türkiye'deki değişimi çok daha iyi görebilme imkanına sahipsiniz. CHP'sinden HDP'sine, PKK'sına, FETÖ'süne kadar herkesi bağrına basıp da AK Parti'ye engel üzerine engel çıkartanların bunu niye yaptıklarını sizler çok iyi biliyorsunuz. Arkanızda güçlü bir Türkiye olmasıyla zayıf bir Türkiye olması arasındaki farkı kimse sizin kadar iyi değerlendiremez. Bunun için yurt dışındaki vatandaşlarıma ellerini vicdanlarına koyup 16 yıl öncesinin Türkiye'si ile bugünün Türkiye'sine bakarak kararlarını vermeleri ve mutlaka sandık başına gitmeleri çağrısında bulunuyor, bölücülerle el ele verenlere karşı ülkesinin ve milletinin yanında olan herkese şükranlarımı sunuyorum."