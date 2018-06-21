AK Parti'nin Polatlı Mitingi

Polatlı'nın yine çok heyecanlı ve çok coşkulu olduğunu belirten Yıldırım, "Polatlı, 24 Haziran'a hazır mısın? Yeni bir destan yazacak mıyız? Milletin adamını cumhurbaşkanı olarak rekor oyla seçecek miyiz?" diye sordu. "Evet" cevabını alan Yıldırım, "Polatlı işi bitirmiş. Polatlı pazar gününü iple çekiyor iple." dedi.

Yıldırım, partisinin Polatlı Cumhuriyet Heykel Meydanı'nda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, kendisini coşkuyla karşılayan vatandaşlara teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "16 yıl boyunca gece demeden gündüz demeden Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi kalkındırmak için, demokrasisini geliştirmek için durmadan çalıştık, çabaladık, Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük. Türkiye'yi kalkınma yolunda dünyanın 17'nci ekonomisi haline getirdik. Bütün bunları yaparken vesayetlerle, darbelerle, kumpaslarla da mücadele ettik." dedi.

Polatlı'nın ülkeyi yeni hedeflere taşımada her zaman destek verdiğini dile getiren Yıldırım, "Polatlı, her zaman Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, AK Parti'nin yanında yer aldınız. Polatlı, pazar günü 'seçim zafer bayramını kutlamaya hazır mısın? Birliğimiz, kardeşliğimiz için kutlu yürüyüşe var mısınız? İstiklal için, istikbal için durmak yok yola devam." diye konuştu.

- "Yolumuza taş koymaya çalışanların canına ot tıkayarak bugünlere geldik"

Yıldırım, Polatlı'nın, 24 Haziran'ın ne demek olduğunu çok iyi anladığını belirterek, "Polatlı, 'Vakit karar vakti' diyor. 'Vakit Polatlı vakti' diyor. 'Vakit Türkiye vakti' diyor." ifadesini kullandı.

"Gençler, ak gençler, siz bizim bugünümüzsünüz, yarınımızsınız, aydınlık geleceğimizsiniz, başımızın tacısınız." diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"16 yıl boyunca gece demeden gündüz demeden Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi kalkındırmak için, demokrasisini geliştirmek için durmadan çalıştık, çabaladık, Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük. Türkiye'yi kalkınma yolunda dünyanın 17'nci ekonomisi haline getirdik. Bütün bunları yaparken vesayetlerle, darbelerle, kumpaslarla da mücadele ettik. Bir yandan milletimizin hayalini gerçeğe dönüştürürken diğer yandan da Türkiye'nin önüne taş koymaya çalışanların, yolumuza taş koymaya çalışanların da canına ot tıkayarak bugünlere geldik. Polatlı, 15 Temmuz'da tankların paletine çomak soktunuz, alçaklara hak ettiği dersi verdiniz. Polatlı, şimdi de milletin geleceğine çomak sokacaklara 'dur' diyecek misiniz? Türkiye'nin yolunu kesmek isteyenlere 'dur' diyecek misiniz? Polatlı işi biliyor, işi bitirmiş Polatlı. Polatlı, size düşen, Ankara'da rekor kırmaktır, birinci olmaktır birinci."