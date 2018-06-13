AK Parti'nin Rize mitingi

RİZE (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son zamanlarda muhalefetin adayı milliyetçi, muhafazakar, mütedeyyin kesime şirin gözükmek için adeta 40 takla atıyor." dedi. Erdoğan, partisince valilik önünde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Bu ülkenin sözleriyle icraatları, içi ile dışı taban tabana zıt, iki yüzlü bir muhalefeti hak etmediğini belirten Erdoğan, "Son zamanlarda muhalefetin adayı milliyetçi, muhafazakar, mütedeyyin kesime şirin gözükmek için adeta 40 takla atıyor. Oysa bu zatın Meclisteki icraatlarına bakıyorsunuz tam bir fecaat. Adalet ve hukuk dersinde zaten sınıfta kalmış. Hak ve özgürlükler noktasında karnesi kırıklarla dolu. En başarılı olduğu alan yasakçılık, cuntacılık, darbe severlik." diye konuştu. Vatandaşların özgürlük alanlarını genişleten tüm düzenlemelere en fazla karşı çıkan, tepki gösteren vekillerden birinin Muharrem İnce olduğunu ifade eden Erdoğan, 2008'de MHP ile beraber son derece tarihi bir anayasa değişikliği gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Erdoğan, iki partinin bir olup 411 milletvekilinin oyuyla 28 Şubat darbecilerinin mirası olan kamuda başörtüsü yasağını kaldırdıklarını söyledi. Bunun üzerine darbe heveslisi kimi medya organlarının ertesi gün "411 el kaosa kalktı" manşetleri attığını anımsatan Erdoğan, CHP'nin de laiklik üzerinden toplumun belli kesimlerini ve vesayet odaklarını kışkırtmaya başladığını, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin de aralarında yer aldığı 122 milletvekilinin kararın iptali için soluğu Anayasa Mahkemesi'nde aldığını aktardı. Erdoğan, dönemin Anayasa Mahkemesinin de teamülleri ve hukuku hiçe sayarak, ideolojik bir tavırla CHP'nin başvurusunu kabul ettiğini ve düzenlemenin iptaline karar verdiğini aktardı. Muharrem İnce'nin 2009'da TRT'de çalışan kadın kameramanın başını bereyle kapatmasına tahammül edemediğini ve hükümete soru önergesi verdiğini anlatan Erdoğan, beş yıl sonra sorunu kökten çözene kadar, İnce'nin imzası nedeniyle başörtülülerin çile çekmeye devam ettiğine dikkati çekti. Erdoğan, imam hatip ve meslek liselerinde uygulanan katsayı zulmünü kaldırdıklarında da en büyük muhalefeti İnce'nin yaptığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "O gün başörtüsü özgür olmasın diye imza atan Bay Muharrem, bugün seçim meydanlarında olmadık taklalar atıyor. O gün yasakların devamı için Anayasa Mahkemesi'nin kapısında nöbet tutan Bay Muharrem, bugün meydanlarda özgürlükten bahsediyor. 'İsteyen başını örter isteyen başını açar' diyor. Biz senin cemaziyelevvelinizi biliyoruz. Neler yaptığınızı biliyoruz. Bunun adı siyaset değil, bunun adı takiyedir, omurgasızlıktır, iki yüzlülüktür. FETÖ'cü taktiklerle Pensilvanya'dan aldığınız akıllarla vatandaşlarımızın aklını çelebileceğinizi zannetmek, tamamen beyhude bir uğraştır. Bu millet takiyecilere nasıl 15 Temmuz'da meydanı bırakmadıysa onların çakmalarına da 24 Haziran'da meydanı bırakmayacak. Benim vatandaşım takiye değil adamın siciline bakar." - "Siyaset ahlakımızda yapamayacağı şeylerin sözünü vermek yoktur" Çift dilli, çift kimlikli siyaseti partilerinin kapısından içeri sokmadıklarını, üç, beş oy uğruna değer ve ilkelerinden taviz vermediklerini belirten Erdoğan, geleneklerde takiye olmadığını, karakterlerinde doğuda başka batıda başka konuşmanın bulunmadığını söyledi.