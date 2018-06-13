AK Parti'nin Rize mitingi

RİZE (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, cari açığı falan hallederiz. Ülkemizin şu an en büyük açığı, muhalefet açığıdır. Onu da halledeceğiz. Ülkemizin 16 yılda müspet yönde mesafe alamadığı tek alan muhalefetin kalitesi ve kalibresidir." dedi. Erdoğan, partisince valilik önünde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, miting meydanındaki dev ekrandan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, "apolet" tartışmasına ilişkin kendisine sorulan, "Kandil harekatı öncesi böyle bir tartışma askerin moralini olumsuz etkilemez mi?" sorusu üzerine söylediği "Ne demek yani, sadece askerin mi morale ihtiyacı var? Siyasetçinin morale ihtiyacı yok mu? Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar. Benim moralim ne olacak? Asker de benim moralimi düşünecek." ifadesini dinletti. Bunun üzerine Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ne diyor? Kandil'e operasyon yapamayacaklar. Bay Kemal, senin karşında Erdoğan var. Daha dün 20 uçakla 14 noktayı yok ettik, Kandil'de. Gerekirse Sincar'da. Bunlar bize ne demişlerdi? 'Afrin'e girmeyin. Cerablus'a girmeyin.' Biz Afrin'e de Cerablus'a da girdik mi? Afrin'de 4 bin 600 civarında teröristi etkisiz hale getirdik mi? Bay Kemal, Bay Muharrem biz buyuz. Çıkmış diyor ki; 'Ben zenci Türklerdenim, Erdoğan beyaz Türk.' Ne dersen de bunlar tutmaz. Ben bu ülkenin has evladıyım. Hiçbir zaman beyaz Türk olmakla övünmedim. Sadece bu memleketin, bu milletin hizmetkarı olmakla övündüm. Çünkü bu millete efendi olmaya gelmedik, hizmetkar olmaya geldik. Biz bununla dolaştık."

İnce ve Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanlığına dört avukat gönderdiğini hatırlatan Erdoğan, bu hukukçuların oradaki evrakları incelediğini, daha sonra Kılıçdaroğlu'na bilgi verdiğini bildirdi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun, "Evrakları incelediler arkadaşlarımız. Ben de okudum, gördüm ki Feto'nun Türkiye'ye gönderilmesi noktasında Amerika üzerine düşen görevi yapmıyor." dediğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: "Böyle her zaman doğru şeyler söylemez. Burada söyledi. Öyle veya böyle biz, doğruluktan yanayız, dürüstlükten yanayız. Şimdi muhalefet şehir hastanelerini, üçüncü havalimanını kapatmanın vaadini verirken, biz 2018'in ilk çeyreğinde ekonomimizi yüzde 7,4 oranında büyüttük. Böylece Türkiye'yi ilk çeyrekte OECD ülkeleri arasında birinci, G-20 ülkeleri arasında da ikinci sıraya çıkardık. Şimdi kalkıyor, bunu da beğenmiyor. Esnafa, sanatkara, 'Senin cebindeki para büyüdü mü?' diyor. Bu kadar işsize iş imkanı sağlayan bu hükümet değil mi? Bu işsizlere bu kadar iş imkanı sağlanırken bu, büyüme değil mi? Diyorum sana, sen ekonomiden anlamazsın."

- "Diplomatik başarıya imza attık" Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin Diyarbakır mitingine de değinerek, "Bay Muharrem, HDP sempatizanlarıyla Diyarbakır'da miting yaparken, biz Amerika ile anlaşıp Münbiç'i, bölücü terör örgütünün zulmünden kurtardık. Tüm engellemelere, sıkıntılara rağmen kararlı dik duruşumuzla önemli bir diplomatik başarıya imza attık. Batı'da Rusya, İran birlikte. Doğu'da aynı şekilde Amerika ve koalisyon güçleriyle bu işleri bitirdik. Onlar ise lafla peynir gemisi yürütmeye çalışıyor." dedi. İnce ile Kılıçdaroğlu'nun, "Adalet Bakanlığı'nın, FETÖ ele başını Amerika'dan usulünce istenmediği" iddiaları üzerine yaptıkları farklı konuşmalarını dev ekrandan izleten Erdoğan, şunları aktardı: "Bay Kemal, 'Amerika'nın bunu iade etmesi lazım' diyor, Bay Muharrem ise 'Bana bunun belgesini göster.' İşte buyur, çırak ne diyor, genel başkanı ne diyor. Zaten mesele ne? Bay Kemal, Bay Muharrem'i başından savmak için aday yaptı. Seçimden sonra daha da başka bir yol olacak. Bunun için irade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak diyoruz. Vakit Türkiye vakti diyoruz."