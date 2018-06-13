AK Parti'nin Rize mitingi

RİZE (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "24 Haziran seçimlerinde iki farklı zihniyet yarışıyor. Bir tarafta bölücü örgütün siyasi uzantılarına vagon olan aday var, diğer tarafta terörün belini kıran irade var." dedi. Erdoğan, partisince valilik önünde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Rize'ye sağlık alanında yapılan yatırımlara ilişkin bilgi veren Erdoğan, kente şehir hastanesi kazandıracaklarını ve inşasının yakında başlayacağı müjdesini verdi. Erdoğan, "Rize şehir hastanesi deniz doldurularak kazanılacak. 300 dönüme yakın bir alanda 263 bin metrekare kapalı alana sahip bir şehir hastanesinin yapılmasıyla ilgili çalışma başladı." diye konuştu. Hastanenin 554 normal yatak, 140 yoğun bakım yatağı, 100 palyatif bakım yatağı ve 6 mahkum yatağı olmak üzere toplam 800 yatak kapasiteli olacağını bildiren Erdoğan, burada 215 poliklinik muayene odası, 31 ameliyathane, 70 acil müşahede yatağı ve Türkiye'nin ilk hibrit ameliyathanesinin yer alacağını ifade etti.

Rizelilerin artık teşhis ve tedavi için başka şehirlere gitmek zorunda kalmayacağını dile getiren Erdoğan, "Hatta bu hastanemiz, yakın coğrafyalardan gelecek yabancı hastalara da hizmet verecek. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Erdoğan, geçen 16 yılda ihtiyaç sahibi vatandaşları asla kaderlerine terk etmediklerine dikkati çekerek, yapılan yatırımlara ilişkin şu bilgileri verdi: "Muhtaçlara, şehit yakınlarımıza, gazilerimize, engellilerimize, yaşlılarımıza toplamda 640 trilyon destek verdik. TOKİ kanalıyla Rize'de 2 bin 267 konut projesini hayata geçirdik. Rize'nin 20 kilometre bölünmüş yolu vardı bunu 145 kilometreye çıkardık. Şu anda Rize'de maliyeti 2,5 katrilyon olan 15 tane ulaştırma projesinin yapımı süratle devam ediyor. Güneyce Tüneli'ni ve Salarha Tüneli'ni önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Bünyesinde 4 çift tüp tünel, 3 köprü, 3 köprülü kavşak, 2 viyadük bulunan İyidere ayrımı-İkizdere Devlet Yolu'ndaki çalışmalarımız sürüyor. Projeyi inşallah önümüzdeki yıl tamamlıyoruz."

Deniz üzerine inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin havalimanında çalışmaların devam ettiğini aktaran Erdoğan, "Proje bedeli 1 katrilyon 461 trilyon lira. 3 milyon yolcu kapasiteli olacak. 2020 sonuna kadar tamamlayıp hizmetinize sunacağız. Şu anda dolgular yapılıyor." dedi. Rize limanını onardıklarını, Pazar, Çayeli, Fındıklı ilçelerinde de balıkçılara yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Erdoğan, İyidere Lojistik Limanı'nın da etüt proje çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti. Son 16 yılda inşa edilen 53 taşkın koruma tesisiyle insanı ve toprağı koruduklarını vurgulayan Erdoğan, şehir merkezi ve değişik ilçelerde de 24 taşkın koruma tesisinin yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi. - "Rize'de organik çayı yaygınlaştırmak için çalışmalar yapıyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rizelilere sağlanan tarımsal desteklere ilişkin olarak da şunları ifade etti: "2002'den bugüne Rize'ye toplam 2,3 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik. Bay Kemal ne diyor? 'Çiftçi aç.' diyor. Biz bu parayı kime verdik? Bunu çiftçiye verdik. Rize'de ÇAYKUR tarafından son 16 yılda yaş çay alımı karşılığında üreticilerimize toplam 6 katrilyon 800 trilyon ödedik. Halep oradaysa arşın burada. Milli tarım projemiz kapsamına Rize'de organik çayı yaygınlaştırmak için çalışmalar yapıyoruz. Rize'de fındık ürünü için toplam 35 trilyon lira alan bazlı destek verdik. Bugüne kadar fındık üreticilerimizin piyasanın rekabetçi şartları altında ezilmesine asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Yaşadığınız sıkıntıları da üreticilerimizi mağdur etmeden bir çözüme en kısa sürece kavuşturacağız."

Rize'nin tabiat turizmi açısından çok önemli bir potansiyele sahip olduğuna işaret eden Erdoğan, Kaçkar Dağları Milli Parkı'nı açtıklarını ve doğa turizmini geliştirmek için çalışmaların devam ettiğini anlattı. Rize'yi geçen yıl 800 bin turistin ziyaret ettiğini belirten Erdoğan, bu rakamı daha da artıracaklarını söyledi. Erdoğan, 2002'den bugüne 44 bin Rizelinin İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildiğini ve verilen teşviklerden işveren ve sigortalının faydalanmasını sağladıklarını vurgulayarak, "Rize, bu seçimlerde tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? 24 Haziran'da güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için cumhurbaşkanlığında şahsımı, Mecliste AK Parti'yi destekliyor muyuz? 24 Haziran'da mührü bir kez daha AK Parti'ye basıyor muyuz? 24 Haziran'da Cumhur İttifakı'nı rekora taşıyor muyuz?" diye sordu. - "24 Haziran seçimlerinde iki farklı zihniyet yarışıyor" AK Parti'li kadınlara kapı kapı dolaşmaları çağrısında bulunan Erdoğan, şunları kaydetti: "24 Haziran seçimlerinde iki farklı zihniyet yarışıyor. Bir tarafta durdurmaktan, kapatmaktan, çürümeye terk etmekten bahseden bir yıkım ekibi var, diğer tarafta Türkiye'yi yeni projeler, yeni eserlerle, yeni hizmetlerle şahlandırmanın sevdasını taşıyan AK Parti var. Bir tarafta bölücü örgütün siyasi uzantılarına vagon olan aday var, diğer tarafta terörün belini kıran irade var. Bu kardeşiniz Rize'nin bir evladı olarak, terörün belini kahraman ordusuyla, polisiyle, jandarmasıyla ve güvenlik güçleriyle beraber kırıyor. Afrin kahramanlarına dil uzatan pespaye bir anlayış var, diğer tarafta mücadelemizi yeni zaferlere taşımaya çalışan kararlı bir duruş var. Bir tarafta istismar ve korku siyaseti var, diğer tarafta hizmet siyaseti var. Bir tarafta faşist CHP zihniyetini diriltmeye çalışanlar var, diğer tarafta 'hak, adalet ve özgürlük.' diyen bir anlayış var. Bir tarafta karanlık var, diğer tarafta AK Parti'nin aydınlığı var. Bir tarafta Pensilvanya'da kurulan yıkım ittifakı var, diğer tarafta 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı var. 24 Haziran günü milletimiz bu iki ittifak arasında bir tercihte bulunacak, ya üç benzemezin 16 yıllık kazanımlarımızı dinamitlemesine müsaade edeceğiz ya da ülkemizi tüm alanlarda güçlendirmeye devam edeceğiz."

Erdoğan, Türkiye'nin ve milletin tercihinin yıkımdan değil, inşa ve ihyadan yana olduğunu gördüğünü belirterek, Rizelilerin oylarına sahip çıkacağına inandığını dile getirdi. 24 Haziran'ın Türkiye'de yeni bir dönemin ilk adımı olduğuna işaret eden Erdoğan, "24 Haziran Türk demokrasisinin bayram günü olacaktır. 24 Haziran büyük ve güçlü Türkiye'nin müjdesidir. Ülkemizin gelecek asrının şekilleneceği bu kritik seçimlerde bir an olsun rehavete kapılamayız. Hangi sebeple olursa olsun sandıkları boş bırakamayız. Tatilin telafisi olur ancak sandığın telafisi olmaz." diye konuştu. Alandakilere, "24 Haziran'da güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye diyor muyuz?" diye soran Erdoğan, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. İşte bunu ihya edebilmek için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." dedi. Alandaki vatandaşlara tek tek teşekkürlerini ileten Erdoğan, Ramazan'ı Şerif ve Ramazan Bayramı'nı kutladı. - Notlar Miting alanında "Rize'nun torunuymuş, Rize'nun geliniymiş, bi çekilun bakayim asıl Rizeli gelmiş" şeklindeki pankart dikkati çekti.