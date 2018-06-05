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AK Parti'nin Sakarya mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 16:02 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: - "24 Haziran, bu ülkenin tarihinde, geleceğinde çok büyük önem arz ediyor" - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: - "Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü bir Türkiye istiyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "24 Haziran, bu ülkenin tarihinde, geleceğinde çok büyük önem arz ediyor." dedi.

Albayrak, AK Parti'nin Demokrasi Meydanı'nda düzenlediği mitingde, seçimlere giderken Sakarya'ya iki şey hatırlatmak istediğini anlattı.

Partilerin seçim beyannamelerinin birçoğunda FETÖ ile mücadele olmadığını, bazılarının da PKK ve FETÖ'yle savaşan paşaların apoletlerini sökeceğini söylediğini aktaran Albayrak, "24 Haziran, bu ülkenin tarihinde, geleceğinde çok büyük önem arz ediyor. Kimler 24 Haziran'ın sonucundan ne şekilde ne bekliyor? Görüyoruz bunu değil mi? Onun için Sakarya sizden ricam, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet için Cumhurbaşkanı'nın yanında olmaya hazır mı? Elhamdülillah, Sakarya hazır. Allah'ın izniyle Cenab-ı Allah bizlere şanlı bir zafer nasip eder." diye konuştu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de 24 Haziran'da iki oy pusulası olacağını söyledi.

Özlü, oy pusulalarından birincisinin cumhurbaşkanlığı seçimi için olduğunu anımsatarak, "6 cumhurbaşkanı adayı var. Bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçmeye, başkan yapmaya var mısınız? Cumhurbaşkanımızı başkan yapacak mıyız?" dedi.

Partiler için bir oy pusulasının daha olduğunu dile getiren Özlü, şunları kaydetti:

"Bizim partimiz AK Parti. Bir ittifak kurduk Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi ile beraber. Bizim stratejimiz 'güçlü hükümet', 'güçlü meclis', 'güçlü Türkiye'dir. Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü bir Türkiye istiyoruz. Seçim sandığına gittiğimizde partimize, AK Parti'ye oy vereceğiz. 24 Haziran'da sandıkları patlatmaya var mısınız?"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya da "24 Haziran seçimleri için birliğimizi, beraberliğimizi ve dirliğimizi korumaya daha güçlü bir Türkiye daha güçlü bir yönetim oluşturmaya var mıyız?" ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'nin yarınlarını inşa etmeye hazırız"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ise prangalarından kurtulan, esareti reddeden, hürriyet, adalet ve eşitlik için sesini yükselten Türkiye'nin içinden geçtiği tarihi dönemeçte cumhurbaşkanlığı sistemine şahitlik etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Sakarya olarak, 24 Haziran'da tercihlerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlik ettiği Türkiye'den yana yapacaklarını ifade eden Toçoğlu, "Sakarya olarak bizler liderliğinizle Türkiye'nin yarınlarını inşa etmeye hazırız.
24 Haziran'da Sakarya, tereddüt etmeden, duraksamadan, Cumhurbaşkanı'nın yanında olacak ve Sakarya, 24 Haziran'da inşallah yeniden tarih yazacak.
Artık vakit, Sakarya vaktidir. Vakit, Türkiye vaktidir. Vakit, ayağa kalkma vaktidir." şeklinde konuştu.

- "AK Parti demek, hizmet ve üretmek demektir"

AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç da her zaman olduğu gibi meydanda sevgi ve kardeşliğin var olduğunu söyledi.

Vatandaşların sevgisine, inancına, emeğine ve heyecanına layık olabilmek için durmadan çalıştıklarını vurgulayan Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizler AK Parti davasının mensuplarıyız. AK Parti demek, hizmet ve üretmek demektir. AK Parti davası, bize unutturulan değerlerin geri kazandırılmasıdır. Bu değerleri, devlet ve millete hatırlatmanın davasıdır. Kurulduğumuz günden bu yana milletimizin duasıyla yola çıktık. Sevgiyle başladığımız bu yolda gücümüzü yaptığımız bütün işlerde gücümüzü, milletimize duyduğumuz sevdadan aldık. 24 Haziran seçimleri, yarına dair umudu, Türkiye'nin şahlanış hikayesini tüm dünyaya haykırma zamanıdır. Bereket bolluk için vakit Sakarya vaktidir."

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