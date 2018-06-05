AK Parti'nin Sakarya mitingi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "24 Haziran, bu ülkenin tarihinde, geleceğinde çok büyük önem arz ediyor." dedi.

Albayrak, AK Parti'nin Demokrasi Meydanı'nda düzenlediği mitingde, seçimlere giderken Sakarya'ya iki şey hatırlatmak istediğini anlattı.

Partilerin seçim beyannamelerinin birçoğunda FETÖ ile mücadele olmadığını, bazılarının da PKK ve FETÖ'yle savaşan paşaların apoletlerini sökeceğini söylediğini aktaran Albayrak, "24 Haziran, bu ülkenin tarihinde, geleceğinde çok büyük önem arz ediyor. Kimler 24 Haziran'ın sonucundan ne şekilde ne bekliyor? Görüyoruz bunu değil mi? Onun için Sakarya sizden ricam, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet için Cumhurbaşkanı'nın yanında olmaya hazır mı? Elhamdülillah, Sakarya hazır. Allah'ın izniyle Cenab-ı Allah bizlere şanlı bir zafer nasip eder." diye konuştu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de 24 Haziran'da iki oy pusulası olacağını söyledi.

Özlü, oy pusulalarından birincisinin cumhurbaşkanlığı seçimi için olduğunu anımsatarak, "6 cumhurbaşkanı adayı var. Bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçmeye, başkan yapmaya var mısınız? Cumhurbaşkanımızı başkan yapacak mıyız?" dedi.