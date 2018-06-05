AK Parti'nin Sakarya mitingi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin geçen 10 yılda neredeyse 8 milyon ilave istihdamla Avrupa ülkelerinin tamamı kadar yeni iş imkanı sağladığını belirterek, " (Ekonomi) diyorlar ya... Siz bakmayın kur üzerinden oynanan oyunlara. Bunlar, Türkiye üzerinde oynanan manipülasyonlardır. İnşallah 24 Haziran'dan sonra bunlarla hesaplaşacağız." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinginde, Sakarya'nın bugüne kadar hep yanlarında olduğunu, yola Sakarya ile çıktıklarını, bugüne kadar ne yaptılarsa Sakarya ile yaptıklarını söyledi. Türkiye'yi ekonomide satın alma paritesine göre 18'incilikten 13'üncülüğe yükselttiklerini, milli geliri 236 milyar dolardan 851 milyar dolara çıkardıklarını anlatan Erdoğan, Türkiye'yi hep birlikte 5,7 büyüyen bir ülke haline getirdiklerini aktardı. Erdoğan, IMF'ye borcun 2002 yılında 23,5 milyar dolar olduğunu, 2018'de bu borcun sıfırlandığını ifade ederek, "Kim yaptı bunu? Biz yaptık. Ekonomi diyorlar ya... Ey Bay Kemal, ey Muharrem siz bu işlerden anlamazsınız. Çırak bile olamadınız, çırak bile." dedi.

2002 yılında her AB vatandaşı ortalama 100 avro gelir elde ederken, Türkiye'deki vatandaşların 35 avro gelir elde ettiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Geçtiğimiz yıl darbe girişimi başta olmak üzere yaşadığımız onca olumsuzluğa rağmen aylık ortalama 100 avro kazanan her AB vatandaşına karşılık bizimki ne oldu? Biz de 63 avro gelir elde eder hale geldik. Bire bir katladık. Türkiye, geçtiğimiz 10 yılda neredeyse 8 milyon ilave istihdamla, Avrupa ülkelerinin tamamı kadar yeni iş imkanı sağladı. Ekonomi diyorlar ya siz bakmayın kur üzerinden oynanan oyunlara. Bunlar Türkiye üzerinde oynanan manipülasyonlardır. İnşallah 24 Haziran'dan sonra bunlarla hesaplaşacağız. Yine yapsınlar manipülasyonlarını, göreceğiz. İnşallah bunlara çok ciddi bir manifestoyu 24 Haziran'dan sonra biz çekeceğiz." Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisinin, bütçe açığından borçlanma oranına kadar tüm başlıklarda gelişmiş ülkelerden dahi çok ileri seviyede olduğunu anlatarak, "Bütçe açığında, kamu borç stokunda AB standartlarının yarısı kadar bir düzeydeyiz yani çok iyi bir durumdayız. İhracatımız derseniz, göreve geldiğimizde neydi biliyor musunuz, 2002'de 36 milyar dolar ihracatımız vardı. Şimdi ne oldu? Şimdi 162 milyar dolar oldu. 36 milyar dolar nire, 162 milyar dolar nire. Bay Muharrem anladın mı? Bay Kemal anladın mı? Siz buraları takip etmiyorsunuz ki hayal dahi edemezsiniz zaten. Biz çalışıyoruz, üretiyoruz." diye konuştu.