AK Parti'nin Sakarya mitingi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin geçen 10 yılda neredeyse 8 milyon ilave istihdamla Avrupa ülkelerinin tamamı kadar yeni iş imkanı sağladığını belirterek, " (Ekonomi) diyorlar ya... Siz bakmayın kur üzerinden oynanan oyunlara. Bunlar, Türkiye üzerinde oynanan manipülasyonlardır. İnşallah 24 Haziran'dan sonra bunlarla hesaplaşacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinginde, Sakarya'nın bugüne kadar hep yanlarında olduğunu, yola Sakarya ile çıktıklarını, bugüne kadar ne yaptılarsa Sakarya ile yaptıklarını söyledi.
Türkiye'yi ekonomide satın alma paritesine göre 18'incilikten 13'üncülüğe yükselttiklerini, milli geliri 236 milyar dolardan 851 milyar dolara çıkardıklarını anlatan Erdoğan, Türkiye'yi hep birlikte 5,7 büyüyen bir ülke haline getirdiklerini aktardı.
Erdoğan, IMF'ye borcun 2002 yılında 23,5 milyar dolar olduğunu, 2018'de bu borcun sıfırlandığını ifade ederek, "Kim yaptı bunu? Biz yaptık. Ekonomi diyorlar ya... Ey Bay Kemal, ey Muharrem siz bu işlerden anlamazsınız. Çırak bile olamadınız, çırak bile." dedi.
2002 yılında her AB vatandaşı ortalama 100 avro gelir elde ederken, Türkiye'deki vatandaşların 35 avro gelir elde ettiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:
"Geçtiğimiz yıl darbe girişimi başta olmak üzere yaşadığımız onca olumsuzluğa rağmen aylık ortalama 100 avro kazanan her AB vatandaşına karşılık bizimki ne oldu? Biz de 63 avro gelir elde eder hale geldik. Bire bir katladık. Türkiye, geçtiğimiz 10 yılda neredeyse 8 milyon ilave istihdamla, Avrupa ülkelerinin tamamı kadar yeni iş imkanı sağladı. Ekonomi diyorlar ya siz bakmayın kur üzerinden oynanan oyunlara. Bunlar Türkiye üzerinde oynanan manipülasyonlardır. İnşallah 24 Haziran'dan sonra bunlarla hesaplaşacağız. Yine yapsınlar manipülasyonlarını, göreceğiz. İnşallah bunlara çok ciddi bir manifestoyu 24 Haziran'dan sonra biz çekeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisinin, bütçe açığından borçlanma oranına kadar tüm başlıklarda gelişmiş ülkelerden dahi çok ileri seviyede olduğunu anlatarak, "Bütçe açığında, kamu borç stokunda AB standartlarının yarısı kadar bir düzeydeyiz yani çok iyi bir durumdayız. İhracatımız derseniz, göreve geldiğimizde neydi biliyor musunuz, 2002'de 36 milyar dolar ihracatımız vardı. Şimdi ne oldu? Şimdi 162 milyar dolar oldu. 36 milyar dolar nire, 162 milyar dolar nire. Bay Muharrem anladın mı? Bay Kemal anladın mı? Siz buraları takip etmiyorsunuz ki hayal dahi edemezsiniz zaten. Biz çalışıyoruz, üretiyoruz." diye konuştu.
Merkez Bankası'nın döviz rezervinin eskiden 27,5 milyar dolar, şimdi ise 110 milyar dolar olduğunu ama bunu yeterli görmediğini dile getiren Erdoğan, "Çünkü biz 136 milyar dolara çıktık. Burada bir düşüşümüz var, Yeniden bunu çok daha ileri taşımamız lazım." dedi.
Tarım sektöründeki Gayri Safi Milli Hasıla'nın 37 milyar liradan 189 milyar liraya yükseldiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:
"Dinleyin dinleyin, Bay Kemal burayı da iyi dinle. Sizin otomobile, motomobile kafanız basmaz. 2002 yılında 91 bin adet otomobil satılan Türkiye'de geçtiğimiz yıl 723 bin otomobil satıldı. 91 bin, 723 bin. Buzdolabı satışı neydi biliyor musunuz? 1 milyon 88 bin. Nereye çıktı biliyor musunuz? 3 milyon 107 bine yükseldi. Demek ki fakir fukara, garip gureba değil. Yani her eve eğer buzdolabı giriyorsa elhamdülillah demek ki bir refah seviyesi var. Eğer otomobiller giriyorsa bir refah seviyesi var. Çamaşır makinesi 824 binden 2,5 milyona yükseldi. Bulaşık makinesi satışı 282 binden 1 milyon 804 bine, fırın satışı 339 binden 1 milyon 122 bine çıktı. Bunlar neyi gösteriyor Bay Kemal? Muharrem Efendi bunlar neyi gösteriyor? Anlamıyor bunlar. Bula bula birbirlerini buldular, al birini vur öbürüne."
Bütün bu başarılarda Türkiye'nin 80 vilayetiyle birlikte Sakarya'nın büyük katkısı olduğunu dile getiren Erdoğan, gelecek dönemde de yine Sakarya ile hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara "24 Haziran'da güçlü Meclis için cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? " diye sordu.
(Sürecek)
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