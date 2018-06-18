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AK Parti'nin Samsun mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 15:45 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "24 Haziran'da birlikten, beraberlikten, güvenden, istikrardan yana vuralım mührümüzü. Mührümüzü pusulaya vurmakla kalmayalım, tarihe vuralım"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "24 Haziran'da birlikten, beraberlikten, güvenden, istikrardan yana vuralım mührümüzü. Mührümüzü pusulaya vurmakla kalmayalım, tarihe vuralım." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen miting öncesi vatandaşlara hitap eden Karaaslan, bugün birlik ve beraberliği bir kez daha Samsun'dan haykırdıklarını söyledi.

Samsun'un milletin bir asır önce yazdığı büyük tarihin ve kutlu başlangıçların şehri olduğuna işaret eden Karaaslan, "Aziz vatanımızın her bir köşesine hizmet götüren, milletimizin sevgilisi, milletimize aşık, 81
milyonun birliğinden beraberliğinden yana duran, hiçbir beşeri gücün önünde eğilmeyen, doğru bildiği yoldan asla geri adım atmayan liderimiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yeni bir tarih yazmaya hazır." ifadesini kullandı.

Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını belirten Çiğdem Karaaslan, şunları kaydetti:

"Türkiye sevdasıyla ülkemize yeni ufuklar çizenler bizleriz. Biz, milli marşı 'Korkma' diye başlayan cesur bir milletiz. Ay yıldızlı şanlı bayrağın, nazlı hilalin
gölgesinde gururla yaşayanlar, vatan uğruna can verenler bizleriz. Bugün her zamankinden daha gür bir sesle birliğimizi haykırma vaktidir. Hep birlikte yürüdüğümüz bu yol sabaha varacaktır. Yeter ki inancımızı
koruyalım, ayrılığa gayrılığa izin vermeyelim, istikametimizden sapmayalım. 24 Haziran'da
birlikten, beraberlikten, güvenden, istikrardan yana vuralım mührümüzü. Mührümüzü pusulaya
vurmakla kalmayalım, tarihe vuralım. Faiz lobilerinin, darbe heveslilerinin planlarını bozacağız. 24 Haziran'da faiz
lobilerinin, siyaset mühendislerinin, sırtını terör örgütlerine dayayanların, millet için hiçbir
projesi olmayanların, millet iradesini küçümseyen ve hiçe sayanların, darbe heveslilerinin,
gücünü bu ülkenin asıl sahibi olan milletimizden değil, ülkemizi her fırsatta tehdit eden yabancı
güçlerden alanların planlarını bozacağız."

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