AK Parti'nin Samsun mitingi

SAMSUN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "24 Haziran'da Cumhur İttifakı'na verilen her oy, darbe ve kriz üreticisi eski Türkiye sisteminin tabutuna çakılmış son çivi olacaktır." dedi. Partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde konuşan Erdoğan, iktidarlarında 100 bin Samsunlu vatandaşı İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirdiklerini, 1 milyar lira tutarındaki teşviklerden Samsun'da toplam 441 bin işveren ve sigortalının yararlandığını ifade etti. Samsun'da bir teknokent, 2 Ar-Ge merkezi kurduklarını dile getiren Erdoğan, tüm bu hizmetleri halkın da desteğiyle 24 Haziran'dan sonra daha da hızlandıracaklarını, çoğaltacaklarını vurguladı. Erdoğan, alandakilere, "24 Haziran'da tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz?", "Vakit birlik vakti, vakit Samsun vakti, vakit Türkiye vakti diyor muyuz?" diye sordu. Meclis tatile girmeden önce pek çok kritik düzenlemeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Erdoğan, öncelikle emeklilere çifte bayram yaşatmak için her iki bayramda verilmek üzere bin liralık ikramiye getirdiklerini hatırlattı.

Söz verdikleri gibi emeklilere bayram öncesinde bu ikramiyeleri ödediklerini dile getiren Erdoğan, "Bunun yanında, polislerin, öğretmenlerin, hemşire ve din görevlilerinin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600'e çıkardıklarını, böylece emekli ikramiyelerinde ve maaşlarında yüzde 22'lik net bir iyileşme sağladıklarını" belirtti. Seçim kararından çok önce taşeron sorununu çözdüklerini anlatan Erdoğan, imar ve iskan sorununu imar barışı ile çözdüklerini dile getirdi. Erdoğan, "İmar barışında aman ha durmayın, müracaatlarınızı lütfen yapın. Sıkıntıları ortadan kaldıralım. Bugüne kadar resmi tatile rağmen yarım milyona yakın başvuru yapıldı. Güzel. Beklentimiz, 14 milyon. Yapmayanlar süratle yapsın. Bu sayı gün geçtikçe katlanarak artıyor. İmar ve iskan sıkıntısı olan bütün vatandaşlarımızın hükümetin sağladığı bu tarihi fırsattan faydalanmasını istiyorum." diye konuştu. - "Bay Muharrem sana bu vebal yeter ya" Erdoğan,"Şimdi Bay Muharrem bunlardan da rahatsız oluyor. Biz artık kendisinin iş bilmezliğine, cehaletine, hasisliğine iyice alıştık. Milletimiz de çok kısa sürede Bay Muharrem'in kodlarını çözdü. Seçim meydanlarında başörtüsü deyip Meclisteki görev süresi boyunca nasıl imam hatip ve başörtüsü düşmanlığı yaptığını biz biliriz." ifadesini kullandı.

Üniversitelerdeki başörtüsü yasağına son verme amacıyla yapılan anayasa düzenlemesinin, Mecliste kabul edilmesi üzerine o dönem bazı gazetelerin "411 el kaosa kalktı" manşetiyle çıktığını hatırlatan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin de 411 oya rağmen düzenlemeyi Anayasa Mahkemesine götürdüğünü söyledi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "O zamanın Anayasa Mahkemesi ne yaptı? Meclisten çıkan bu düzenlemeyi iptal etti. Bay Muharrem sana bu vebal yeter ya. Bay Kemal, size bu vebal yeter ya ama çok rahat meydanlarda yalan söyleyebiliyorsunuz. Televizyon ekranlarında yalan söyleyebiliyorsunuz. Televizyon ekranlarında hak ve adaletten bahsedip, sahibi olduğu dershanede yanında çalışanların nasıl hakkını nasıl gasbettiğini de tespit ettik. Diğer ilkesizliklerini saymıyorum bile. Bay Muharrem sahne şovlarıyla kirli, yasakçı, baskıcı geçmişini kapatabileceğini zannediyor. Kendisi ne bu ülkeyi ne bu milleti ne de benim Samsunlu kardeşlerimi tanıyor. Bu milletin basiret ve ferasetinin ne kadar büyük olduğunu bilmiyor.

Amerika'dan telefon gelmeden, Edirne'deki zatın iznini, icazetini almadan meydanlarda tek bir kelime dahi konuşamıyor. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gibi önüne ne konursa, kulağına ne söylenirse önünü arkasını araştırmadan hemen inanıyor. Tabii böyle olunca de sürekli işletilmekten, telefon dolandırıcılarının maskarası haline gelmekten bir türlü kurtulamıyor. Belki utanır, yüzü kızarır, kendine çekidüzen verir diye Bay Muharrem'in yalanlarını, tutarsızlıklarını ifşa etmeye, eski kirli defterlerini açmaya devam edeceğiz. Seçim döneminde taktığı maskenin arkasındaki çirkinlikleri milletimize göstermeyi sürdüreceğiz. Bunun bir de şairlik yönü de varmış. Gençler biliyor. Ben bunu o şiir kitabından bazı yerleri okumayacağım ama gençler onun bu şiir kitabında nelerin olduğunu çok iyi görecekler. Bu milleti kimse aldatamayacak." - "Korkaklar zafer anıtı dikemez" Erdoğan, şimdiye kadar tüm oyunları sandıkta bozduklarını vurgulayarak, "Bölücü örgütünden FETÖ'cülere, faiz lobisinden darbe şakşakçılarına kadar tüm millet düşmanlarına cevabı önce sandıkta verdik. Sandığa giderek vesayetçilerin heveslerini kursaklarında bıraktık. Oylarımızı kullanarak demokrasi düşmanlarını hizaya getirdik. Sandıklara sahip çıkarak ülkemizin ve milletimizin geleceğini kurtardık. Gerektiğinde 15 Temmuz'da olduğu gibi tanklara, helikopterlere, F-16'lara karşı meydan okuduk." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise 15 Temmuz gecesi saat 23.17'de tankların arasından arabaya binip Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldığını, Bakırköy Belediyesine gittiğini ifade eden Erdoğan, "O anda Atatürk Havalimanı'nda on binler var, ben henüz oraya gelmedim. Ne diyor? 'Sayın Cumhurbaşkanı bana da haber verseydi ben de beklerdim.' Yok iade-i taahhütlü, sana da haber vereceğiz. Biz milletimize çağrımızı yaptık, milletimiz oradaydı. On binler oradaydı ama sen korkaksın, korkaklar zafer anıtı dikemez. Onlar hep kaçarlar. Kuyruklarını da sıkıştırırlar bacaklarının arasına kaçarlar." ifadesini kullandı. - "Oy, bu milletin darbesavarıdır" Uğruna bedel ödendiği, 251 kişinin bir gecede kurban verildiği demokrasinin, 3-5 kifayetsiz muhterisin insafına bırakılmadığına işaret eden Erdoğan, sandığın bu milletin namusu ve vandallara, çapulculara, teröristlere karşı en etkili silahı olduğunu kaydetti. Erdoğan, "Oy, bu milletin darbesavarıdır. 24 Haziran'da Cumhur İttfakı'na verilen her oy, eski Türkiye sisteminin tabutuna çakılmış son çivi olacaktır. 24 Haziran'da AK Parti'ye verilen her oy, istikbalimizin garantisi olacaktır." dedi.

24 Haziran'ı "yeni Türkiye'nin inşası için bir milat" şeklinde değerlendiren Erdoğan, "İstiklalimizi kazandığımız ruhla istikbalimizi kuracağız. Ülkemizin sendelemesini bekleyenlerin bir kez daha heveslerini kursaklarında bırakacağız. Bu sebeple tüm vatandaşlarım aman ha sandığa gitmeyi ihmal etmeyin." şeklinde konuştu. - "Her şeyin kazası olur ama sandığın kazası olmaz" Erdoğan, yeni bir yönetim sistemine geçileceğini vurgulayarak, bu seçimlerin oran itibarıyla Türkiye'nin en yüksek katılımlı seçimleri olması gerektiğine işaret etti. Türkiye'nin bu seçimlerle adını dünya demokrasi tarihine bir kez daha altın harflerle yazdırmasının önemine değinen Erdoğan, "Dönem rehavete kapılma değil, irademize sahip çıkma dönemidir. Gün bahane bulma değil, sandığa damga vurma günüdür. Her şeyin kazası olur ama sandığın kazası olmaz. İş işten geçtikten sonra ahların, vahların, keşkelerin hiç kimseye bir faydası dokunmaz." diye konuştu. Erdoğan, 24 Haziran akşamına kadar tüm vatandaşlardan olağanüstü gayret beklediğini dile getirdi.