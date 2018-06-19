HABER

AK Parti'nin seçim bürosuna EYP atan şüpheliler yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 16:54 | Son Güncelleme

AK Parti'nin Arnavutköy seçim irtibat bürosuna dün gece saatlerinde EYP (El Yapımı Patlayıcı) attığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması üyesi olduğu iddia edildi

İSTANBUL (AA) - AK Parti'nin Arnavutköy seçim bürosuna dün gece saatlerinde EYP (El Yapımı Patlayıcı) attığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece 00.50 sıralarında Karlıbayır Mahallesi üzerindeki AK Parti seçim irtibat bürosunun giriş kapısına pet şişeye sarılmış halde EYP (El Yapımı Patlayıcı) atılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Saldırıda, seçim bürosunun boş olmasından dolayı herhangi bir yaralanın olmadığı, irtibat bürosunun camlarının kırıldığı öğrenildi.

Ekipler, yapılan çalışma sonucu şüphelilerin kimliğini belirleyerek, adreslerine baskın düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) üyesi olduğu iddia edildi.

PARTNEROrgazmik meditasyon diye gittiler başlarına gelmeyen kalmadı!Orgazmik meditasyon diye gittiler başlarına gelmeyen kalmadı!
Mahsur kalan yavru köpekleri itfaiye kurtardıMahsur kalan yavru köpekleri itfaiye kurtardı
Gemiden inen turistler, Bodrum esnafının yüzünü güldürdüGemiden inen turistler, Bodrum esnafının yüzünü güldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti Arnavutköy el yapımı patlayıcı eyp istanbul İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz

Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

İğrenç olay! Hastanede kızıyla ilgili gerçeği öğrenen anne şok geçirdi

İğrenç olay! Hastanede kızıyla ilgili gerçeği öğrenen anne şok geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Edirne yakalanan Yunan askerleri ile ilgili yeni gelişme! Mahkemeden tahliye kararı çıkmadı!

Edirne yakalanan Yunan askerleri ile ilgili yeni gelişme! Mahkemeden tahliye kararı çıkmadı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın tehditlerine böyle cevap verdi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın tehditlerine böyle cevap verdi!

Sağlık Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı (KPSS 2018/5)

Sağlık Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı (KPSS 2018/5)

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ndan Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili şok iddia: Limonatayla zehirlediler, şehit oldu

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ndan Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili şok iddia: Limonatayla zehirlediler, şehit oldu

Sosyal medyada 'katilimi tanıyorum' dedi! Ölü bulundu

Sosyal medyada 'katilimi tanıyorum' dedi! Ölü bulundu

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.