AK Parti'nin seçim bürosuna EYP atan şüpheliler yakalandı

İSTANBUL (AA) - AK Parti'nin Arnavutköy seçim bürosuna dün gece saatlerinde EYP (El Yapımı Patlayıcı) attığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece 00.50 sıralarında Karlıbayır Mahallesi üzerindeki AK Parti seçim irtibat bürosunun giriş kapısına pet şişeye sarılmış halde EYP (El Yapımı Patlayıcı) atılmasına ilişkin çalışma başlattı.
Saldırıda, seçim bürosunun boş olmasından dolayı herhangi bir yaralanın olmadığı, irtibat bürosunun camlarının kırıldığı öğrenildi.
Ekipler, yapılan çalışma sonucu şüphelilerin kimliğini belirleyerek, adreslerine baskın düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) üyesi olduğu iddia edildi.
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