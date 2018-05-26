"Şehrim 2023" projesinin AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Türkiye'deki 30 büyük şehirde başlattığı bir çalışma olduğunu belirten Demircan, "Şehirlerimizin 2023 vizyonunu, halkımızla birlikte ortak bir fikir oluşturarak ortaya koyacağız. Şehir, eski adı ile 'Medine' demek, medeniyetin inşa edildiği yerdir. Şehirlerimiz medeniyet yuvası, medeniyet beşiği olmak durumundadır. Tarihte böyle olmuş. Şimdi de aynı şekilde medeniyeti inşa edeceğimiz şehirlerimiz için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Otobüslerin proje kapsamında meydanlarda, caddelerde, sokaklarda halkla buluştuğunu aktaran Karaaslan, "Vatandaşlarımızın beklentileri ve önerileri çok değişti. Bundan 5-10 yıl önce beklentilerle bugünkü beklentiler arasında fark var. Biz eleştiri, görüş ve talepleri dışında halkımıza hayallerini de soruyoruz. Böyle olunca halkımız ve çocuklarının geleceklerini simgeleyen şehirlerin nasıl bir hal alması gerektiğini bize anlatan çok önemli vurgularda bulundular. Bunları rapor haline getiriyoruz." diye konuştu.

"Şehrim 2023" projesi hakkında bilgi veren Karaaslan, şunları söyledi:

"Samsun'a, Antalya'ya, Mardin'e ve İstanbul'a ait özel yol haritaları çıktı önümüze. Ayrıca Türkiye profili de çıktı. Proje sadece otobüs etabı değil aynı zamanda 15 kişilik farklı meslek grupları üzerinde uzmanlarımız var. Onlar şehirlerin raporunu tutuyorlar. Aynı zamanda 'sehrim2023.com' üzerinden bütün dünyadan kendi şehirleri ile ilgili söz söylemek isteyenlerin taleplerini de alıyoruz. Proje kapsamında şehir buluşmalarını da yapıyoruz. Bu farklı veriler bir aya geldiğinde bir şehrin raporu çıkacak. Biz bu yola çıkarken şunu söyledik, 'halkın ne söylediğini anlamak için tam da orada olmalıyız, kalbinde olmayız, meydanda, sokakta, caddede olmalıyız'. Bize bu konuda büyük destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz."

Toplantıya AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, AK Parti Samsun milletvekili adayları Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı, Bekir Keleş, Elif Coşkun Bilgin, Caner Göktepe ve Muhammet Yasir Okudan ile vatandaşlar katıldı.

