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AK Parti'nin Şırnak mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 18:35 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım: (2) - "Kürtlerin PKK diye bir sorunu vardır, bu sorunu da hallettik. Bundan sonra aramıza bu alçak terör örgütünü sokmayacağız" - "Hiçbir gencimizi, evladımızı artık terör örgütü dağa çıkaramıyor. Devlet, sağduyusuyla merhamet eliyle bölge insanına el uzattı"

ŞIRNAK (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Kürtlerin, PKK diye bir sorunu vardır, bu sorunu da hallettik. Bundan sonra aramıza bu alçak terör örgütünü sokmayacağız." dedi.

Yıldırım, Şırnak Adliye Meydanı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasında, PKK'nın dağa çocukları çıkarma oranının sıfıra indiğini kaydederek, "Hiçbir gencimizi, evladımızı artık terör örgütü dağa çıkaramıyor. Devlet sağduyusuyla merhamet eliyle bölge insanına el uzattı. Devletle millet arasına ayrılık, gayrılık sokulan bütün nifakları ortadan kaldırıyoruz. Kürt kardeşlerimin gönlüne sevgi, samimiyet ekiyor, kardeşliğimizin filizlendiğini işte burada Şırnak'ta görüyorum." diye konuştu.

- "Kürtlerin, PKK diye bir sorunu vardır"

Meselenin Kürt meselesi değil, Türkiye'nin güçlenerek büyümesini engellemek olduğuna işaret eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Mesele, Türkiye'nin insan zenginliğinin her alanda gelişmesinin hazmedilememesidir. Bu örgütler proje örgütüdür, bunların ipi dışarıdadır. Başkalarının elindedir. Bunların Kürtler diye bir sorunu yoktur. Sizlerin, Kürtlerin PKK diye bir sorunu vardır, bu sorunu da hallettik, bundan sonra da aramıza bu alçak terör örgütünü sokmayacağız.

Biz, birlikte Türkiyeyiz, gözlerimizin rengi farklı olabilir, saçlarımız farklı olabilir, ten rengimiz farklı olabilir, etnik kimliğimiz farklı olabilir. Kürt, Türk, Arap olabiliriz ama unutmayalım gözlerimizden akan yaşın rengi hep aynıdır. Acılar hep aynıdır, üzüntüler hep ayndır, sevinçler hep aynıdır. O halde bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, beraber olacağız, birlikte Türkiye olacağız."

- "Şırnak, Recep Tayyip Erdoğan ile olacak"

Başbakan Yıldırım, bugün de Selahattin Eyyubi'nin yaptığı gibi Kudüs'ün ve Filistin'in yanında bulunduklarını vurguladı.

AK Parti'nin milletin partisi olduğunu dile getiren Yıldırım, ülkeye eserler kazandırmak için son 15 yıldır çalıştıklarını ve bugünlere geldiklerini anlattı.

Yıldırım, Şırnak'taki yükselen binaları işaret ederek, şunları söyledi:

"Çukur siyasetinde vatandaşlarımızı isyana davet ettiler. Binaları, Şırnak'ı, Cizre'yi, Silopi'yi yerle bir ettiler. İşte yıkılan binalar daha güzel yapılıyor ama yıkılan gönüller, kaybolan canlar geri gelmiyor. Bu alçaklara hak ettiği dersi 24 Haziran'da vermeye hazır mısınız?

Her bölgemize, şehrimize mutluluk, refah getirmek bizim en önemli işimiz oldu. 2002'den beri hep Şırnak bizimle beraber oldu. İnanıyorum ki Türkiye'nin tarihi bir değişime hazırlandığı bir zamanda yine Şırnak bizimle beraber, AK Partiyle ve Recep Tayyip Erdoğan ile beraber olacak."

24 Haziran'daki seçimlerle beraber daha güçlü bir Meclis, hükümet ve Türkiye için Şırnak'ın gün saydığını ifade eden Yıldırım, "24 Haziran seçimlerinde iktidar, daha güçlü olacak ve istikrar sürekli olacak. Türkiye'yi daha ileri hedeflere, muasır medeniyetler seviyesine hep birlikte taşıyacağız. Milli birliğimizi, kardeşliğimizi, toplumsal huzurumuzu daha da sağlamlaştıracağız. Daha az bürokrasi, daha çok iş, daha fazla yatırımla Şırnak'ı, Türkiye'yi şaha kaldıracağız." dedi.

(Sürecek)

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