AK Parti'nin Şırnak mitingi

ŞIRNAK (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Kürtlerin, PKK diye bir sorunu vardır, bu sorunu da hallettik. Bundan sonra aramıza bu alçak terör örgütünü sokmayacağız." dedi.

Yıldırım, Şırnak Adliye Meydanı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasında, PKK'nın dağa çocukları çıkarma oranının sıfıra indiğini kaydederek, "Hiçbir gencimizi, evladımızı artık terör örgütü dağa çıkaramıyor. Devlet sağduyusuyla merhamet eliyle bölge insanına el uzattı. Devletle millet arasına ayrılık, gayrılık sokulan bütün nifakları ortadan kaldırıyoruz. Kürt kardeşlerimin gönlüne sevgi, samimiyet ekiyor, kardeşliğimizin filizlendiğini işte burada Şırnak'ta görüyorum." diye konuştu.

- "Kürtlerin, PKK diye bir sorunu vardır"

Meselenin Kürt meselesi değil, Türkiye'nin güçlenerek büyümesini engellemek olduğuna işaret eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Mesele, Türkiye'nin insan zenginliğinin her alanda gelişmesinin hazmedilememesidir. Bu örgütler proje örgütüdür, bunların ipi dışarıdadır. Başkalarının elindedir. Bunların Kürtler diye bir sorunu yoktur. Sizlerin, Kürtlerin PKK diye bir sorunu vardır, bu sorunu da hallettik, bundan sonra da aramıza bu alçak terör örgütünü sokmayacağız.