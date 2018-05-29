AK Parti'nin Şırnak mitingi

ŞIRNAK (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Pensilvanya'dan, Kandil'den işaret alanlar bizim önümüze çıkamazlar." dedi. Yıldırım, partisince Adliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'dan zaferle çıkılmasıyla ekonominin çarklarının daha da hızlı döneceğini, iş dünyasını, gençleri, iş kadınlarını küresel ölçekte söz sahibi yapacaklarını, Türkiye'nin cazibesini daha da artıracaklarını, yerli ve küresel yatırımların önünü açacaklarını ve kadın girişimciliğini artıracaklarını söyledi. Cudi Dağı'ndaki tünellere işaret eden Yıldırım, "Birkaç yıl önce Cizre'den Şırnak'a gelirken Cudi Dağı'nda o tünellerin temelini atmıştım. O günleri hatırlıyorum, o günler o dağlara gitmek de yürek isterdi. Gittik o dağlara, dedik ki, 'bayrağımız burada da dalgalanacak.' İşte şimdi Cizre-Şırnak yolu tamamlanıyor, hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir yol oluyor. Yol kısalıyor, konfor artıyor. Dört tane tünel var." dedi. Dev yatırımlarla dünyanın gıptayla izlediği yeni bir Türkiye bulunduğunu vurgulayan Yıldırım, eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada çok büyük yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Şırnak-Van karayolunu anımsatan ve bir zamanlar buradaki çalışmaların terörden 10 sene geciktirildiğini aktaran Yıldırım, iki sene içerisinde Pervari üzerinden bu yolu da açacaklarını bildirdi. - "Senin gücün yeter mi yerli arabayı iptal etmeye?" Alanda bulunan vatandaşlardan AK Parti'nin Şırnak'taki dört milletvekili adayını da 24 Haziran'daki seçimle Meclis'e gönderme sözünü alan Başbakan Yıldırım, "Bu cumhurbaşkanı adayları hep ağız birliği yapmışlar; yatıyorlar kalkıyorlar Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan'la ne alıp veremediğiniz var? Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bir iş var, 15 yıldır gece gündüz demeden memleket için çalışmak. Dikili bir ağacınız mı var, taş üstüne taş mı koydunuz? Hangi eserlerinizi anlatıyorsunuz? Laf, laf, laf... Yalan dolan her şey var." şeklinde konuştu. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "yerli otomobil", "Kanal İstanbul" projeleriyle ilgili açıklamalarına tepki gösteren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ne diyor, 'yerli arabayı yapmayacağım, projeyi iptal edeceğim.' Hadi oradan, senin gücün yeter mi yerli arabayı iptal etmeye? 'Kanal İstanbul'u yapmayacağım, iptal edeceğim', hadi oradan. Senin gücün, aklın bu projelere yetmez. Buna Şırnak izin vermez, buna 81 milyon izin vermez. Pensilvanya'dan, Kandil'den işaret alanlar, bizim önümüze çıkamazlar. Bizim hassasiyetimizi anlayamazlar. Biz, sizlerle bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bizim gönlümüz de gözümüz de aklımız da kulağımız da milletimizle beraberdir."

- "Toplam 11 bin konutu yeniden yapıyoruz" Başbakan Yıldırım, Şırnak'a son 16 yılda tam 14 milyar lira yatırım yaptıklarını belirterek, hayata geçirilen yatırımlar hakkında bilgi verdi. Şırnak'a 3 bin 112 adet yeni derslik yapıldığını, ilköğretimde derslik başına düşen sayının 51'den 30'lara gerilediğini ve 130'un üzerinde okul inşaatının devam ettiğini bildiren Yıldırım, şunları kaydetti: "Terör örgütü, Şırnak'ta çukur olaylarında 6 bin iş yeri ve konutu yerle bir etti. Şimdi bunların hepsini yeniden yapıyoruz. Her tarafta konutlar birer birer yükseliyor. Şırnak il genelinde toplam 11 bin konutu yeniden yapıyoruz. Cizre'de, İdil'de, Silopi'de yapıyoruz, Şırnak'ın merkezinde yapıyoruz. Bu alçaklar o çukur olaylarında tam 29 tane camimizi, ibadethanemizi de yerle bir ettiler. Bunlar da iman yok, Allah korkusu, kitap korkusu yok." - "Güvenlik korucusu kardeşlerimin maaşlarını iyileştiriyoruz" Başbakan Yıldırım, Şırnak Üniversitesinin 2008'de kurulduğunu, 2002'de sadece bir tane olan ambulans sayısının 51'e çıkarıldığını, 6 hastane, 47 sağlık tesisinin hizmete alındığını, 75 yataklı Şırnak Devlet Hastanesi Kadın Doğum ek bloğunun yapımının da devam ettiğini dile getirdi.

Şırnak'ta AK Parti'den önce 25 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğuna 161 kilometre ilave edildiğini aktaran Yıldırım, Silopi şehir içi yolları, Cizre, Şırnak, Pervari yolları başta olmak üzere 8 yol çalışmasının devam ettiğini ve 11 yeni yol projesinin bulunduğunu ifade etti. Şerafettin Elçi Havalimanı'nın 2017'deki yolcu sayısının 340 bini aştığına dikkati çeken Yıldırım, Habur'a lojistik merkezi kurulduğunu da bildirdi. Başbakan Yıldırım, "Bugüne kadar 4 bin 800 konutu sahiplerine teslim ettik. 6 bin 300 konutun yapımı sürüyor, yakın zamanda teslim edeceğiz. Şırnak'a kazandırdığımız spor tesislerinin yanında Cizre'ye de yeni bir stadyum yapacağız." dedi. Şırnak şehir merkezi, Şenoba, Hilal, Balveren beldelerinin, İdil'in içme suyu ihtiyacının karşılandığını, Ballı, Uludere, Kavşaktepe Barajlarının yapımının devam ettiğini ve Şırnak'a toplam 554 milyon lira tarımsal destek verdiklerini dile getiren Yıldırım, yaklaşık bin dönüm araziyi sulayacak Silopi, Nusaybin, Cizre, İdil ovaları sulama projesini gerçekleştireceklerini kaydetti.

Alanda bulunan vatandaşlara "Bu hizmetlerin artarak sürmesi için hedef 24 Haziran, hazır mıyız? 2023 hedeflerine Türkiye'yi ulaştırmak için yeni bir zaferi Şırnak'ta yazacak mıyız?" diye soran Yıldırım, vatandaşlardan "evet" yanıtını aldı. Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için hedeflerine adım adım ilerlediklerini vurgulayan Yıldırım, vatandaşlardan gösterdikleri sevgiyi, coşkuyu 24 Haziran'da sandıklara taşıma, milletin adamı Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçme ve AK Parti'yi güçlü bir şekilde Meclise gönderme sözünü aldı. Başbakan Yıldırım, konuşmasının sonunda, bir müjdesi olduğunu belirterek, "Güvenlik korucusu kardeşlerimin maaşlarını iyileştiriyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı. - Mitingden notlar Başbakan Yıldırım, Şırnak Valiliğini ziyaretinin ardından mitingin yapıldığı Adliye Meydanı'na yürüyerek geldi. Alana girişinde yöresel kıyafetli çocuklar ve vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Yıldırım, platformdan vatandaşları selamladı. Yıldırım'ın konuşması sık sık "Şırnak seninle gurur duyuyor", "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla kesildi.